Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 138
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Есть такая статистика:
Специалисты Брауновского университета (США) изучали привычки «принцев и нищих». При этом обнаружились следующие закономерности:
- 81% богатых людей составляют список дел на день. Среди бедных планированием занимаются 9 %.
- 88% богатых читают художественную литературу каждый день больше 30 минут. Среди бедных 2% любителей чтения.
- Более 75% бедных регулярно смотрят реалити шоу. Среди богатых - 5% любителей такого рода зрелищ.
- Около 86% богатых занимаются самообразованием. Среди бедных - 5% учатся дополнительно.
- Более 78% бедных регулярно обсуждают политику. Среди богатых всего - 4% .
Набедренные скальпы сейчас не в моде. Сейчас в моде "Было ваше, стало наше!". Или не так в западном мире?
Хотя я не сторонник подобных лозунгов, но могу констатировать - битва только начинается, ещё, слава святому Клавиатурию, будет много подобных соревнований.
Ну как отжимкается в бизнес в одной известной нам стране - хорошо известно - это же известный прием - имено так как Вы Андрей вещаете - "было ваше стало наше"! Не могу не согласиться.
Приходит пара солидно одетых мужчин - гладко стриженных - вполне культурных и очень вежливых - в черных очках - дорогой парфюм - достают корочки - там надпись из трех букв - ФСБ
- а если там надпись в звании полковник или не дай бог генерал - то у собеседника в лучшем случае мягкая желтая теплая струйка по ногам в ботинки.
Реально? Когда выдвигаемся?))
На самом деле все в норме - борьба приходит к завершению!
пожалуй практически 99%
занимает первое место в номинации лучший эквити
Но Игорь был на такой высоте , что невозможно сейчас и представить
Ну как отжимкается в бизнес в одной известной нам стране - хорошо известно - это же известный прием - имено так как Вы Андрей вещаете - "было ваше стало наше"! Не могу не согласиться.
Приходит пара солидно одетых мужчин - гладко стриженных - вполне культурных и очень вежливых - в черных очках - дорогой парфюм - достают корочки - там надпись из трех букв - ФСБ
- а если там надпись в звании полковник или не дай бог генерал - то у собеседника в лучшем случае мягкая желтая теплая струйка по ногам в ботинки.
:)
Тут у нас это не у вас там. Тут у нас реальные пацаны, а не как у вас всякие билы гейтцы скупающие с блаженной улыбкой на лице целые компании а потом распыляющие их по ветру. А у нас всё по чесноку, мужики платят за женщин.
У тебя проблемы тут? Ты же там, не волнуйся об этом. И где это ты подходящий монастырь то нашёл женский? - у меня нет в планах ехать в штаты ни сегодня ни завтра.
:)
Тут у нас это не у вас там. Тут у нас реальные пацаны, а не как у вас всякие билы гейтцы скупающие с блаженной улыбкой на лице целые компании а потом распыляющие их по ветру. А у нас всё по чесноку, мужики платят за женщин.
У тебя проблемы тут? Ты же там, не волнуйся об этом. И где это ты подходящий монастырь то нашёл женский? - у меня нет в планах ехать в штаты ни сегодня ни завтра.
О!!! а что так ??? жаль - значит пиво в баре "уши мертвого каЁта" мы не выпьем ?
Но я готов принять в дар твой скрипучий аналический диван, я готов его принять даже без надломившейся ножки.
я пожалуй поставил бы его в гараже, ну или у дворового туалета за сараем.
Присаживался бы порой на него и писал бы тебе временами - какой нибудь веселый message!
Ребята, чем ваш диалог относиться к данной теме:
Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 140
Ребята, чем ваш диалог относиться к данной теме:
Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 140
Виталий прошу извинить - мы увлеклись!
Пожалуй во второй номинации всех разорвал на части Сергей Дон - с большим отрывом!