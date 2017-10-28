Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 138

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Есть такая статистика:

Специалисты Брауновского университета (США) изучали привычки «принцев и нищих». При этом обнаружились следующие закономерности:

- 81% богатых людей составляют список дел на день. Среди бедных планированием занимаются 9 %.

- 88% богатых читают художественную литературу каждый день больше 30 минут. Среди бедных 2% любителей чтения.

- Более 75% бедных регулярно смотрят реалити шоу. Среди богатых - 5% любителей такого рода зрелищ.

- Около 86% богатых занимаются самообразованием. Среди бедных - 5% учатся дополнительно.

- Более 78% бедных регулярно обсуждают политику. Среди богатых всего - 4% .

 
Andrey Dik:

Набедренные скальпы сейчас не в моде. Сейчас в моде "Было ваше, стало наше!". Или не так в западном мире?

Хотя я не сторонник подобных лозунгов, но могу констатировать - битва только начинается, ещё, слава святому Клавиатурию, будет много подобных соревнований.

Ну как отжимкается в  бизнес в одной известной нам стране - хорошо известно -  это же известный прием - имено так как Вы Андрей вещаете - "было ваше стало наше"! Не могу не согласиться.

Приходит пара солидно одетых мужчин - гладко стриженных - вполне культурных и очень вежливых - в черных очках  - дорогой парфюм - достают корочки - там надпись из трех букв - ФСБ

- а если там надпись в звании полковник или не дай бог генерал -  то у собеседника в лучшем случае мягкая желтая теплая струйка по ногам в ботинки.

 
Andrey Dik:
Реально? Когда выдвигаемся?))
вы уже посмотрели сметы ? и успели понять что налоги на бизнес  полностью отсутствуют ?
 

На самом деле  все в норме  - борьба приходит к завершению!

пожалуй практически 99%

Igor Volodin


 занимает первое место в номинации лучший эквити

Igor Volodin
Igor Volodin
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Но Игорь  был на такой высоте , что невозможно сейчас и представить


 
Yuriy Zaytsev:

Ну как отжимкается в  бизнес в одной известной нам стране - хорошо известно -  это же известный прием - имено так как Вы Андрей вещаете - "было ваше стало наше"! Не могу не согласиться.

Приходит пара солидно одетых мужчин - гладко стриженных - вполне культурных и очень вежливых - в черных очках  - дорогой парфюм - достают корочки - там надпись из трех букв - ФСБ

- а если там надпись в звании полковник или не дай бог генерал -  то у собеседника в лучшем случае мягкая желтая теплая струйка по ногам в ботинки.

:)

Тут у нас это не у вас там. Тут у нас реальные пацаны, а не как у вас всякие билы гейтцы скупающие с блаженной улыбкой на лице целые компании а потом распыляющие их по ветру. А у нас всё по чесноку, мужики платят за женщин.

У тебя проблемы тут? Ты же там, не волнуйся об этом. И где это ты подходящий монастырь то нашёл женский? - у меня нет в планах ехать в штаты ни сегодня ни завтра.

 
Andrey Dik:

:)

Тут у нас это не у вас там. Тут у нас реальные пацаны, а не как у вас всякие билы гейтцы скупающие с блаженной улыбкой на лице целые компании а потом распыляющие их по ветру. А у нас всё по чесноку, мужики платят за женщин.

У тебя проблемы тут? Ты же там, не волнуйся об этом. И где это ты подходящий монастырь то нашёл женский? - у меня нет в планах ехать в штаты ни сегодня ни завтра.

О!!! а что так ??? жаль - значит пиво в баре "уши мертвого каЁта"  мы  не выпьем ?

Но я готов принять в дар твой  скрипучий аналический диван, я готов его принять даже без надломившейся ножки.

я пожалуй поставил бы его в гараже, ну или у дворового туалета за сараем.

Присаживался бы порой на него  и писал бы тебе  временами  - какой нибудь веселый message!

 

Ребята, чем ваш диалог относиться к данной теме:

Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 140

 
Vitaly Muzichenko:

Ребята, чем ваш диалог относиться к данной теме:

Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 140

Виталий прошу извинить - мы увлеклись!

 

Пожалуй во второй номинации всех разорвал на части Сергей Дон - с большим отрывом!


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