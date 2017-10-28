Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 133
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В итоге что решили? Если участник не закроет позицию сегодня до закрытия рынка - не участвует в распределении мест по второй номинации?
У претендента на первое место по второй номинации сейчас 48 открытых позиций, закрыв их шарп поменяется существенно и соответственно рейтинг, а разница с ближайшим соперником минимальна! 2.116 и 2.035
Без закрытия позиций ИМХО претендовать на победу во второй номинации нельзя, тем более с таким минимальным отрывом.
решили - можно не закрывать!
У претендента на первое место по второй номинации сейчас 48 открытых позиций, закрыв их шарп поменяется существенно и соответственно рейтинг, а разница с ближайшим соперником минимальна! 2.116 и 2.035
Без закрытия позиций ИМХО претендовать на победу во второй номинации нельзя, тем более с таким минимальным отрывом.
решили - можно не закрывать!
если не закрыть берем данные по эквити
если закрыть то по балансу
А как шарп расчитаете для всех его 48ми открытых позиций по эквити ? Или они в шарпе не будут учтены, то есть если бы они в плюсе я бы закрыл и поднял шарп, а так как они в минусе можно не закрыть и их не учтут ?
У претендента на первое место по второй номинации сейчас 48 открытых позиций, закрыв их шарп поменяется существенно и соответственно рейтинг, а разница с ближайшим соперником минимальна! 2.116 и 2.035
Без закрытия позиций ИМХО претендовать на победу во второй номинации нельзя, тем более с таким минимальным отрывом.
Ну круто !
хотя вряд ли его кто то подвинет из второй номинации
Мы возьмем расчеты в случае закрыти по балансу
в случае не закрытия позиций возьмем по эквити
по сути побарабану
- спорных моментов быть не может - правила уже известны
Походу, не решили... Как по мне, дак тоже нужно все закрыть!
ну это будет спокойней для расчетов
А как шарп расчитаете для всех его 48ми открытых позиций по эквити ?
ага - по эквити
мы же по факту возьмем состояние СОСТОЯНИЕ эквити как состояние баланса - если позы не закрыты
ну или состояние баланса если нет поз
советую всем закрыть сделки.
я на демке за секунду до закрытия видел как то такое, что и 25 уе может превратиться в лям...скрин-шот был, но чтобы не вводить в панику, уж простите - удалил.
Ну круто !
хотя вряд ли его кто то подвинет из второй номинации
Мы возьмем расчеты в случае закрыти по балансу
в случае не закрытия позиций возьмем по эквити
по сути побарабану
- спорных моментов быть не может - правила уже известны
В том то и дело что реально могут подвинуть.
пару часов назад:
cейчас:
Разрыв был 103, уменьшился до 81, это было закрыто всего 3 позиции, а их ещё 48 висит. Не посчитаете вы шарп по эквити.
В том то и дело что реально могут подвинуть.
пару часов назад:
cейчас:
Разрыв был 103, уменьшился до 81, это было закрыто всего 3 позиции, а их ещё 48 висит. Не посчитаете вы шарп по эквити.
а почему в начальном депо не ровно 10`000?