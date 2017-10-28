Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 133

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[Удален]  
Alexey Kozitsyn:
В итоге что решили? Если участник не закроет позицию сегодня до закрытия рынка - не участвует в распределении мест по второй номинации?


У претендента на первое место по второй номинации сейчас 48 открытых позиций, закрыв их шарп поменяется существенно и соответственно рейтинг, а разница с ближайшим соперником минимальна! 2.116  и 2.035

Без закрытия позиций ИМХО претендовать на победу во второй номинации нельзя, тем более с таким минимальным отрывом.

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Yuriy Zaytsev:

решили - можно не закрывать!

Vladimir Zubov:


У претендента на первое место по второй номинации сейчас 48 открытых позиций, закрыв их шарп поменяется существенно и соответственно рейтинг, а разница с ближайшим соперником минимальна! 2.116  и 2.035

Без закрытия позиций ИМХО претендовать на победу во второй номинации нельзя, тем более с таким минимальным отрывом.

Походу, не решили... Как по мне, дак тоже нужно все закрыть!
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

решили - можно не закрывать!

если не закрыть берем данные по эквити

если закрыть то по балансу


А как шарп расчитаете для всех его 48ми открытых позиций по эквити ? Или они в шарпе не будут учтены, то есть если бы они в плюсе я бы закрыл и поднял шарп, а так как они в минусе можно не закрыть и их не учтут ?
 
Vladimir Zubov:


У претендента на первое место по второй номинации сейчас 48 открытых позиций, закрыв их шарп поменяется существенно и соответственно рейтинг, а разница с ближайшим соперником минимальна! 2.116  и 2.035

Без закрытия позиций ИМХО претендовать на победу во второй номинации нельзя, тем более с таким минимальным отрывом.

Ну круто !

хотя вряд ли его кто то подвинет из второй номинации

Мы возьмем расчеты в случае закрыти по балансу

в случае не закрытия позиций возьмем по эквити

по сути побарабану 

- спорных моментов быть не может  - правила уже известны

 
Alexey Kozitsyn:
Походу, не решили... Как по мне, дак тоже нужно все закрыть!

ну это будет спокойней для расчетов

 
Vladimir Zubov:

А как шарп расчитаете для всех его 48ми открытых позиций по эквити ?

ага - по эквити

мы же по факту возьмем состояние СОСТОЯНИЕ эквити как состояние баланса - если позы не закрыты

ну или состояние баланса если нет поз

 

советую всем закрыть сделки.

я на демке за секунду до закрытия видел как то такое, что и 25 уе может превратиться в лям...

скрин-шот был, но чтобы не вводить в панику, уж простите - удалил.
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Ну круто !

хотя вряд ли его кто то подвинет из второй номинации

Мы возьмем расчеты в случае закрыти по балансу

в случае не закрытия позиций возьмем по эквити

по сути побарабану 

- спорных моментов быть не может  - правила уже известны


В том то и дело что реально могут подвинуть.

пару часов назад:

cейчас:

Разрыв был 103, уменьшился до 81, это было закрыто всего 3 позиции, а их ещё 48 висит. Не посчитаете вы шарп по эквити.

 
Vladimir Zubov:


В том то и дело что реально могут подвинуть.

пару часов назад:

cейчас:

Разрыв был 103, уменьшился до 81, это было закрыто всего 3 позиции, а их ещё 48 висит. Не посчитаете вы шарп по эквити.

а почему в начальном депо не ровно 10`000?
 
Renat Akhtyamov:
а почему в начальном депо не ровно 10`000?
каких то несчаcтных 124.80$
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