Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 134

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Yuriy Zaytsev:
каких то несчатных 124$

окей. открою так же в мае. Думаю что это не проблема, однако сразу же первое место

Спасибо за понимание!

 
Renat Akhtyamov:
окей. открою так же в мае. Думаю что это не проблема.

:-))))

ну  не проблема из эквити удалим 124.80 да и все

можно даже процент из прибыли  откинуть - и это будет правильно!

 
Yuriy Zaytsev:

:-))))

ну  не проблема из эквити удалим 124.80 да и все

можно даже процент из прибыли  откинуть - и это будет правильно!

А можно таким же образом в конце сработать, если я открою сразу ярд?
 
Renat Akhtyamov:
а почему в начальном депо не ровно 10`000?

Было изначально 10 000, потом откуда-то взялось +124.80

Откуда - неизвестно, может ребейты =)

 
Renat Akhtyamov:
А можно таким же образом в конце сработать, если я открою сразу ярд?

не , ну зачем - так напрягать счетную комиссию

 
Yuriy Zaytsev:

не , ну зачем - так напрягать счетную комиссию

Естественно. Я удваиваюсь, вычитайте потом ярдик....

Надеюсь теперь идея понятна?

Считаю, что 2-е место - дисквалификация в настоящий момент?

 
Renat Akhtyamov:

Естественно. Я удваиваюсь, вычитайте потом ярдик....

Надеюсь теперь идея понятна?

Считаю, что 2-е место - дисквалификация в настоящий момент?

не ну понятно что лучше не напрягать

кто то если отрыл счет по состоянию на 1- мая и сработает- особенно в плюсс - лучше переоткрыть

 
Yuriy Zaytsev:

не ну понятно что лучше не напрягать

кто то если отрыл счет по состоянию на 1- мая и сработает- особенно в плюсс - лучше переоткрыть

То есть автоматически и вовремя нужно такое из таблички убирать

переоткрытие - 2-я жизнь по сути, не потянет.

 


Состояние по первой номинации время примерно 20:45 Москвы

еще буквально несколько часов и вряд -ли состояние изменится!

http://mvs.hol.es/Monitoring/
 
Vitaly Muzichenko:

Было изначально 10 000, потом откуда-то взялось +124.80

Откуда - неизвестно, может ребейты =)

реал чтоли?

)

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