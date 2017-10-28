Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 134
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каких то несчатных 124$
окей. открою так же в мае. Думаю что это не проблема, однако сразу же первое место
Спасибо за понимание!
окей. открою так же в мае. Думаю что это не проблема.
:-))))
ну не проблема из эквити удалим 124.80 да и все
можно даже процент из прибыли откинуть - и это будет правильно!
:-))))
ну не проблема из эквити удалим 124.80 да и все
можно даже процент из прибыли откинуть - и это будет правильно!
а почему в начальном депо не ровно 10`000?
Было изначально 10 000, потом откуда-то взялось +124.80
Откуда - неизвестно, может ребейты =)
А можно таким же образом в конце сработать, если я открою сразу ярд?
не , ну зачем - так напрягать счетную комиссию
не , ну зачем - так напрягать счетную комиссию
Естественно. Я удваиваюсь, вычитайте потом ярдик....
Надеюсь теперь идея понятна?
Считаю, что 2-е место - дисквалификация в настоящий момент?
Естественно. Я удваиваюсь, вычитайте потом ярдик....
Надеюсь теперь идея понятна?
Считаю, что 2-е место - дисквалификация в настоящий момент?
не ну понятно что лучше не напрягать
кто то если отрыл счет по состоянию на 1- мая и сработает- особенно в плюсс - лучше переоткрыть
не ну понятно что лучше не напрягать
кто то если отрыл счет по состоянию на 1- мая и сработает- особенно в плюсс - лучше переоткрыть
То есть автоматически и вовремя нужно такое из таблички убирать
переоткрытие - 2-я жизнь по сути, не потянет.
Состояние по первой номинации время примерно 20:45 Москвы
еще буквально несколько часов и вряд -ли состояние изменится!http://mvs.hol.es/Monitoring/
Было изначально 10 000, потом откуда-то взялось +124.80
Откуда - неизвестно, может ребейты =)
реал чтоли?
)