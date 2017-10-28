Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 132

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Vitaly Muzichenko:
Залил свежую версию мониторинга(для проверки), там отображаются победители в разных номинациях. Надеюсь расчёты правильные. 
Виталий, почему антивирус не пускал на мониторинг?
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
Залил свежую версию мониторинга(для проверки), там отображаются победители в разных номинациях. Надеюсь расчёты правильные. 


Ещё не вечер, у претендента на вторую номинацию открыты позиции и эквити в просадке, при закрытии изменится шарп, а рядом очень близкие показатели и позиции уже зафиксированы.


 
Renat Akhtyamov:
Виталий, почему антивирус не пускал на мониторинг?
были моменты с сертификатом.
 
Vitaly Muzichenko:
были моменты с сертификатом.

понял.

поделитесь пожалуйста опытом в личку, где лучше такое получить.

 
Vladimir Zubov:


Ещё не вечер, у претендента на вторую номинацию открыты позиции и эквити в просадке, при закрытии изменится шарп, а рядом очень близкие показатели и позиции уже зафиксированы.


Опс!

ва это уже серьезно!

вполне возможно  что будут иные расчеты!

[Удален]   
  • Балл = Balance + Drawdown + Coeff.Sharp
  • Balance = (Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1.5
  • Drawdown = 1 - (Drawdown - minDrawdown) / (maxDrawdown - minDrawdown)
  • Coeff.Sharp = (Coeff.Sharp - minCoeff.Sharp) / (maxCoeff.Sharp - minCoeff.Sharp) * 0.5

В расчете участвует коэффициент шарпа, который обновляется и изменяется в лучшую либо худшую сторону только после закрытия позиций. Не может быть победитель по второй номинации с открытыми позициями, так как шарп не будет у него достоверным.

И вообще у нас весь рейтинг взаимосвязан и зависит от показателей всех участников, позиции для полной достоверности должны быть закрыты у всех.

 
 
Renat Akhtyamov:

Рентат очень динамично!

но некоторые лошади действуют примерно по такой схеме


[Удален]  
В итоге что решили? Если участник не закроет позицию сегодня до закрытия рынка - не участвует в распределении мест по второй номинации?
 
Alexey Kozitsyn:
В итоге что решили? Если участник не закроет позицию сегодня до закрытия рынка - не участвует в распределении мест по второй номинации?

решили - можно не закрывать!

если не закрыть берем данные по эквити

если закрыть то по балансу

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