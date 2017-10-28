Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 132
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Залил свежую версию мониторинга(для проверки), там отображаются победители в разных номинациях. Надеюсь расчёты правильные.
Залил свежую версию мониторинга(для проверки), там отображаются победители в разных номинациях. Надеюсь расчёты правильные.
Ещё не вечер, у претендента на вторую номинацию открыты позиции и эквити в просадке, при закрытии изменится шарп, а рядом очень близкие показатели и позиции уже зафиксированы.
Виталий, почему антивирус не пускал на мониторинг?
были моменты с сертификатом.
понял.
поделитесь пожалуйста опытом в личку, где лучше такое получить.
Ещё не вечер, у претендента на вторую номинацию открыты позиции и эквити в просадке, при закрытии изменится шарп, а рядом очень близкие показатели и позиции уже зафиксированы.
Опс!
ва это уже серьезно!
вполне возможно что будут иные расчеты!
В расчете участвует коэффициент шарпа, который обновляется и изменяется в лучшую либо худшую сторону только после закрытия позиций. Не может быть победитель по второй номинации с открытыми позициями, так как шарп не будет у него достоверным.
И вообще у нас весь рейтинг взаимосвязан и зависит от показателей всех участников, позиции для полной достоверности должны быть закрыты у всех.
Рентат очень динамично!
но некоторые лошади действуют примерно по такой схеме
В итоге что решили? Если участник не закроет позицию сегодня до закрытия рынка - не участвует в распределении мест по второй номинации?
решили - можно не закрывать!
если не закрыть берем данные по эквити
если закрыть то по балансу