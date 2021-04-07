Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может я плохо искал, но проблема такая:
1 МТ стоит на машине 64 бит вин 7.
2 Я скопировал из дистрибутива файл metatester64.exe. Потому, что другого там нет.
3 Ну соответственно на машине с XP 32 бита он не запускается. И удаленный агент не получается.
4 Что делать? :)
metatester.exe идёт в стандартной поставке при установке MetaTrader 5. Нет надобности доустанавливать его дополнительно.
Установите MetaTrader 5 и он автоматически подберёт битность под вашу систему.
Откопал такую фразу:Кстати, через некоторое время мы объявим новый сервис продажи компьютерной мощности через MQL5.community. То есть, любой участник может продавать свои расчетные часы на агентах.
Например, выставить на публичную продажу 4 агента на своем четырехядернике с 01:00 по 07:00 ночи. Пакеты "расчетных ресурсов" может купить любой прямо с нашего сайта. Покупатель приобретает пакет, а деньги за вычетом нашей комиссии перечисляются на аккаунты продавцов пропорционально использованных ресурсов.
У меня лично есть мысль, что из-за наличия огромных объемов неиспользуемой мощности (почти все компьютеры реально простаивают практически 95% своего времени) стоимость таких ресурсов будет низка.
Но это также означает, что можно будет за сутки и 100 (условно) долларов проверить такую идею, которую никогда раньше и за год завершить нельзя было бы.
Возможно, мы откроем массовый рынок облачных вычислений в финансовой аналитике - все условия (технические, организационные и финансовые) для этого у нас есть.
Ну а пока сервиса нету, можно опробовать возможность просто объединившись на добровольной основе.
Не думаю что на комп ресурсах можно много заработать.
Поэтому этот сервис будет интересен больше для богатого запада, наш чел зажмёт копейку и предпочтёт сообщество анонимных халявщиков :)
Всё же ктото больше тестит а ктото больше торгует, на лицо не равенство использования ресурсов. Хотя сама возможность месяц пишишь код потом за пол часа сделать все тесты интересна. Только сначало нужно будет продать свои ресурсы подкопить тугрики чтоб потом потратить их на севисе.
Тоесть в сервисе откудато должен появится начальный капитал который начнёт перераспределятся. Ведь сервис даёт возможность как бы аккумулировать вычислительные ресурсы в виде денег чтоб потом за них купить быстрое тестирование.
Иначе например я не могу потратить потому что у меня никто не купил ресурсы, а ресурсы никто не покупает потому что я ничего не потратил.
Короче пока всё в планах можно без денег отдавать своих агентов и так же бесплатно получать назад. Думаю раз идея была Jager то и обращатся за присоединением к сети бесплатных агентов к нему в личку. Объединяйтесь и будет вам счастье.
Думаю что последующие посты по поводу клуба бесплатных агентов лучше перенести в отдельную ветку
Сеть многоядерного тестирования для всех желающих
Во время тестирования агентов на удаленных компах были замечены некоторые баги:
1. На удаленном агенте, на процессоре i3 небыло коннекта к 8 агентам. На компе перед этим запускались всякие игрушки. Перезагрузка помогла.
2. На удаленных двух агентах, на процессоре P4 3 Ггц, в 99% случаях получал результат обработки с кол-вом трейдов 0. Проверка результата на другом компе показывала, что трейды были. Заметить это когда работают другие агенты практически нельзя. Получается, что если некоторые агенты глючат, то они вносят неверный результат. Рестарт агентов исправил ситуацию.
Когда в сети большое кол-во агентов, за всеми не услидишь. Нельзя ли задать проверку на результат обработки агента?
Рис. 1 неправильная обработка.
Рис.2 правильная обработка.
2. На удаленных двух агентах, на процессоре P4 3 Ггц, в 99% случаях получал результат обработки с кол-вом трейдов 0. Проверка результата на другом компе показывала, что трейды были. Заметить это когда работают другие агенты практически нельзя. Получается, что если некоторые агенты глючат, то они вносят неверный результат. Рестарт агентов исправил ситуацию.
+1. билд 362.
хочу уточнить суть проблемы.
проблема в том, что агенты как-то криво загружают историю и потом все проходы возвращают 0 поскольку нет ни одного тика. (вообще в таком случае нужно бы возвращать задачу в пул, наверное). чтобы решить проблему приходится останавливать агента, удалять его папку Agent... и запускать снова в надежде, что история загрузится нормально.
как это повторить:
заказал я в vCloudExpress сервер c 8 ядрами и 512Мб памяти. стоит сущие копейки - $0.074 в час. сначала запустил его с Windows Server 2008 R2 Standard 64-bit. он видел только 4 ядра и описанной проблемы не наблюдалось - не было ни одного сбоя загрузки истории.
потом мне объяснили, что если вы хотите увидеть все 8 ядер, то ставить нужно Enterprise Edition. я поставил. и вот тут начались проблемы. если загрузка истории идёт сразу на 8 агентов одновременно, то почти со 100% вероятностью она у них пройдёт криво и тестовые прогоны не выполняются по причине отсутствия тиков.
у меня получилось их задействовать только если включать агенты по-очереди. то есть дождаться пока один загрузит историю и начнёт нормально тестировать и только тогда подключать следующий.
если серверов будет с десяток, это превратиться в невыполнимую задачу.
пробовал то же самое с 4Гб памяти (это в 8 раз дороже) - та же проблема. в принципе для 8 агентов 512Мб хватает. некоторые ненужные Windows сервисы я отключил для экономии памяти.
ещё одно уточнение. каждый внешний порт там стоит 1 цент в час, поэтому чтобы не платить лишний 1 цент на каждого агента, подключение к кластеру серверов у меня идёт по ssh туннелю. итого один порт на все сервера.
vikulin:заказал я в vCloudExpress сервер c 8 ядрами и 512Мб памяти. стоит сущие копейки - $0.074 в час. сначала запустил его с Windows Server 2008 R2 Standard 64-bit. он видел только 4 ядра и описанной проблемы не наблюдалось - не было ни одного сбоя загрузки истории.
потом мне объяснили, что если вы хотите увидеть все 8 ядер, то ставить нужно Enterprise Edition
Это наверное не сервер, а виртуализация. Windows Server 2008 R2 лицензируется по количеству сокетов, ядер может быть сколько угодно.
Обычно физические сервера 2-х процессорные, а Windows Server 2008 R2 Standard поддерживает до 4-х процессоров (физических сокетов).
Отдам ЯДРО в хорошие руки ;)
После долгих экспериментов, удалось замутить сеть из 26 ядер, используя домашнюю и рабочую сетки. Некоторые компы подключены через WiFi и роутер.
В итоге скорость обработки возросла в 15 раз! Одно ядро обрабатывало 420 сек, а 26 ядер делает тоже самое за 28 сек.
IP: 213.108.218.39:2021, пароль: TogePodelis
Время работы компа с 10-11 до 23-24
Перенес этого агента в сеть:
Сеть многоядерного тестирования для всех желающих
Это наверное не сервер, а виртуализация. Windows Server 2008 R2 лицензируется по количеству сокетов, ядер может быть сколько угодно.
понятное дело, что виртуализация.
Из Ваших слов в предыдущем посте "заказал я в vCloudExpress сервер c 8 ядрами и 512Мб памяти. стоит сущие копейки - $0.074 в час" только из цены можно предположительно сделать вывод о том, что это виртуализация
Никто Вам не мешает арендовать и весь сервер, если он какого-либо предыдущего поколения, может даже и в данный бюджет уместиться.
К физическому серверу можно получить полный доступ по IP-адресу (даже включение и выключение) по специально установленным платам управления в сервер или же IP-KVM