:-) Спасибо за справку, буду увеличивать количества ядер.
Импортировал локальных агентов, коннект с ними установлен.
Как их запустить для оптимизации? Оптимизация почему-то происходит только на моих ядрах.
Включите их тут:
Да, естественно, они там включены. Выключены только облачные.
Во время оптимизации он постоянно к ним коннектится, затем выдает статус ready, затем опять connecting