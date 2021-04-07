Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 19

:-) Спасибо за справку, буду увеличивать количества ядер.
 

Импортировал локальных агентов, коннект с ними установлен.

Как их запустить для оптимизации? Оптимизация почему-то происходит только на моих ядрах.


 

Включите их тут:


 
Да, естественно, они там включены. Выключены только облачные.

 

Во время оптимизации он постоянно к ним коннектится, затем выдает статус ready, затем опять connecting



