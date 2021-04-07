Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 11

Просьба разработчикам.

Удалённые агенты не позволяют использовать DLL (в целях безопасности). Для меня (и кого-то ещё) полностью теряется возможность использовать такой эффективный инструмент. В мой личной сетке 3 компа с 7 ядрами. Мог бы добавить ещё. Но не могу их использовать, потому что не я решаю, что для меня безопасно ;)

Можете ли Вы, раз уж сейчас активно работаете над этой частью, усложнить и добавить управления правами на вызов DLL для разных групп?

Это было бы позволительно даже на чужих машинах, в группах с достаточным уровнем доверительности, если использовать DLL из проверенных источников (загруженных с сайта MQL5).

 
Кстати что с DLL WinAPI, они тоже не работают в агентах?

 

Также, в связи с ожидаемой коммерческой эксплуатацией пула агентов, хочу высказаться

Есть немало людей в нашей стране, которые не захотят заморачиваться с вводом/выводом наличных средств в этой системе. Вряд ли там заметно заработаешь, даже если держать компы круглосуточно.

Но учёт полученных и отданных ресурсов и твёрдая конвертируемость позволит справедливо разделять ресурсы, а массовость - избежать влияния проблем с конкретными агентами.

И если MQ согласятся с тем, что доп. процент наших ресурсов так же конвертируется в их комиссию (что должно быть им всё-таки выгодно, т.к. увеличивает кол-во ресурсов в пуле), то это позволит обойтись без копеечных вводов/выводов средств тем, кого устраивает в такой сценарий - отдаёшь агентов бОльшую часть суток (возможно круглосуточно), накапливаешь средства на ЛС, а при необходимости их расходуешь. Нужна и блокировка при нулевом балансе.

 
Товарищи, хотел бы узнать где можно арендовать процов 100 недорого для оптимизации через сеть
 
Главная цель пула не заработки на аренде процессоров а быстрая оптимизация. Кто имеет деньги может заказать мощности, кто деньги жмёт может сдать свои мощности в аренду и заниматься своими делами, таким образом на счету начнёт расти сумма. Затем когда нужно можно воспользоваться этой суммой для быстрой оптимизации своих разработок.

Получается что вы отдав ядра в аренду потом получите их назад. Только вы отдали например 4 ядра на месяц, а взамен получили 120 ядер на один день.

Такой рычаг возможен только при такой автоматической системе оплаты.

Ну а побочным эффектом будет конечно возможность что то заработать на своих мощностях, и если вы не собираетесь эти деньги тратить в пуле то можете вывести деньги.

 

Уважаемые Dali и Jingo.

Сердечно приглашаем вас в нашу сеть агентов MetaTester. Сеть строится на базе VPN.

Будет хорошо всем!

тут ответы на возможные ваши вопросы

а здесь текущее обсуждение

 
Для включения режима использования DLL нужно запускать агентов с дополнительным ключом /dlls. Локальные копии агентов всегда запускаются с таким ключом.

У существующих инсталлированных агентов можно поменять команды запуска только через реестр в ветках HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MetaTester-XXXX

Просто кликните на каждом параметре ImagePath и допишите в конец строки /dlls

 

это разрешение для WinAPI или для любых  DLL ?
 
sergeev:

это разрешение для WinAPI или для любых  DLL ?

Для любых 

 

а будет ли MQ.Pool давать доступ на использование DLL ?
