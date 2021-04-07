Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 7
Показывается общая загрузка всех ресурсов, а не конкретного ядра. Агентов может быть и больше, чем ядер.
А можно сделать сет на агентов?
Или что бы можно было задать диапазон(например 192.168.0.1 - 192.168.0.100 и автоматом сканировало бы агентов и подставляло указанный(один и тот же) пароль?
А то компов штук двадцать в локальной сети, и вводить все агенты каждый раз заново нереально...
На процессоре P4 удаленный агент запускается, но не работает. При обращении к агенту долго висит "connecting", минут через 10 - "failed" и снова "connecting". Сборка 334.
У меня такое было, причём часть ядер работала нормально, а часть - давала ошибку. Оказалось, упала часть сервисов MetaTester.exe.
И еще... Разработчикам... Ну потратьте лишнюю минутку каждый раз когда справку пишете... Пока догадаешься что там понапридумывали...
Устанавливал когда агента на других компах, запускаю с флешки, агент устанавливается, все ОК. Флешку естественно убираю, проверяю, все работает, подключается, проблем нет. На следующий день - не работает. Переустанавливаю, работает. На следующий день - не работает... смотрю в реестре, все нормально, агенты запущены, работают... только потом догадался, файл metatester.exe должен постоянно находиться на компе где запустили агента... и запускать агента нужно именно с этого файла...
Нельзя об этом в справке было написать??
И так во всей справке, об элементарных вещях которые новые - ничего не написано, а в основном тупо скопирована справка МТ4, MQL4
Вы первый, кто столкнулся с подобной проблемой. Вы устанавливаете ПО, а затем удаляете его исполняемый файл. Какую реакцию Вы ожидали?
В справку, кончено, добавим, чтобы предотвратить подобные вопросы в будущем..
И так во всей справке, об элементарных вещях которые новые - ничего не написано, а в основном тупо скопирована справка МТ4, MQL4.
Нет! Я удаляю УСТАНОВОЧНЫЙ файл. А то что он ОКАЗЫВАЕТСЯ еще и исполняемый вот об этом и забыли написать...
Вы первый, кто столкнулся с подобной проблемой.
А у меня вообще клиника была :):):) Я только на 2-3 день допёр, что для работы с удалёнными агентами необходимо найти файл и установить его на другом компьютере. За эти дни пытался даже изучить вопрос, как открывать порты на других машинах. :)