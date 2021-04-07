Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 3

Ichor:
да теперь работает) а в чем была проблема?
NAT - Virtual Server
 
Yedelkin:

 

Пробовал. У меня не подключается.

аналогично


Но по моему - один агент может обслуживать только одного клиента. Сейчас все ломанулись к gumgum. А успел только Ichor

 

Обращаюсь к Rosh:

Вы можете в таблице написать что "ip динамический уточнять в профиле gumgum".

 
sergeev:

Не уверен. У меня локальные агенты обслуживают 2-3 тестера. Почему бы удалённым не работать также?
 
Yedelkin:
ктстаи у меня этот же вопрос,  если одновременно подключаться к одному ядру, что будет? 

Я кстати, подключился минуту назад без проблем) я на этом проце не вишу, он слабоват 

Алексей, пробуйте снова 

 
Ichor:

У меня частота на 50% в связи с жарой.
 
Ichor:

Такая тема на форуме уже обсуждалась. Всё работает, но скорость тестирования замедляется.
 
Yedelkin:
Такая тема на форуме уже обсуждалась. Всё работает, но скорость тестирования замедляется.
ну вот в начале пока я был один на проце) загрузку ядра рисовало на 100%, вот снова пробую уже меньше ~50%, видимо кто то еще повис. У меня подключается и останавливается, все как и задумано работает
 
Пробовал снова и снова - результат  failed
антивир, файрвол,  и брендмауер отключил.
 
sergeev:
Пробовал снова и снова - результат  failed
антивир, файрвол,  и брендмауер отключил.
хз.вот я щас отклбючился больше не подключаюсь, закончил оптимиз. пробуйте еще раз и настройки проверьте, если нет, то увы не знаю в чем может быть дело
