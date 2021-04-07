Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 3
да теперь работает) а в чем была проблема?
аналогично
Но по моему - один агент может обслуживать только одного клиента. Сейчас все ломанулись к gumgum. А успел только Ichor
Обращаюсь к Rosh:
Вы можете в таблице написать что "ip динамический уточнять в профиле gumgum".
Не уверен. У меня локальные агенты обслуживают 2-3 тестера. Почему бы удалённым не работать также?
ктстаи у меня этот же вопрос, если одновременно подключаться к одному ядру, что будет?
Я кстати, подключился минуту назад без проблем) я на этом проце не вишу, он слабоват
Алексей, пробуйте снова
Такая тема на форуме уже обсуждалась. Всё работает, но скорость тестирования замедляется.
антивир, файрвол, и брендмауер отключил.
Пробовал снова и снова - результат failed
антивир, файрвол, и брендмауер отключил.