Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 2

Ко мне никто не подключался, но я думаю если кто-нибудь попытался и не получилось здесь бы отписались.
 

Я вот только что пробовал не получается - сначала горит БИЗИ пару минут, потом фэйлд

 

 

У вас может айпи часто меняется) не успеваем?

To Rosh Все остальные агенты подключены не с белых айпи кстати, а через ВПН ,и сегодня обратил внимание что версии тестера если разные агенты не подключаются, да и феном с 64 битной виндой, все пашет!

 

P.S. Я вот тут подмал может у нас время разное) и я не успел подключиться в интервале?) А еще может файрволл блокировать, создайте правила для метатестера 

 
Попробуйте еще раз. Да помогут нам Бубны помогут... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таже ситуация. С вами нет связи, вы уверенны что у вас белый айпи? или можэт вы в домовой сети и вам его пров назначает для этого, а выходите вы в инет с другим 

 

По поводу удалённых агентов. Было бы крайне желательно добавить возможность "контролируемого" отключения подключённых агентов.

Дело в том, что если по каким-либо причинам необходимо будет прервать связь с удалённым агентом, то это приведёт к потере результатов того прохода, который обрабатывался этим агентом. Поэтому желательно сделать так, чтобы после команды на отключение агент "доработал" свой проход, отразил результаты в общем списке и уж только после этого отключался.

 
Позвонил в техподдержку сказали:"ip белый меняется один раз в сутки.". В чем может быть проблема ? router-switch-PC
 
gumgum:
Позвонил в техподдержку сказали:"ip белый меняется один раз в сутки.". В чем может быть проблема ? router-switch-PC
версия терминала 306? попробуйте зайти в метатестер и деинсталлировать службы закрыть метатестер и снова открыть и установить с теми же параметрами. Если это не поможет, то больше рекомендаций нет)
 
Все работает, подключайтесь! ip и т.д. в профиле gumgum .  
 

 

gumgum:
Все работает, подключайтесь! ip и т.д. в профиле.
Пробовал. У меня не подключается.
 
gumgum:
Все работает, подключайтесь! ip и т.д. в профиле gumgum .  
да теперь работает) а в чем была проблема?
