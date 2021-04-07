Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 2
Я вот только что пробовал не получается - сначала горит БИЗИ пару минут, потом фэйлд
У вас может айпи часто меняется) не успеваем?
To Rosh Все остальные агенты подключены не с белых айпи кстати, а через ВПН ,и сегодня обратил внимание что версии тестера если разные агенты не подключаются, да и феном с 64 битной виндой, все пашет!
P.S. Я вот тут подмал может у нас время разное) и я не успел подключиться в интервале?) А еще может файрволл блокировать, создайте правила для метатестера
To Rosh Все остальные агенты подключены не с белых айпи кстати, а через ВПН ,и сегодня обратил внимание что версии тестера если разные агенты не подключаются, да и феном с 64 битной виндой, все пашет!
Таже ситуация. С вами нет связи, вы уверенны что у вас белый айпи? или можэт вы в домовой сети и вам его пров назначает для этого, а выходите вы в инет с другим
По поводу удалённых агентов. Было бы крайне желательно добавить возможность "контролируемого" отключения подключённых агентов.
Дело в том, что если по каким-либо причинам необходимо будет прервать связь с удалённым агентом, то это приведёт к потере результатов того прохода, который обрабатывался этим агентом. Поэтому желательно сделать так, чтобы после команды на отключение агент "доработал" свой проход, отразил результаты в общем списке и уж только после этого отключался.
Позвонил в техподдержку сказали:"ip белый меняется один раз в сутки.". В чем может быть проблема ? router-switch-PC
Все работает, подключайтесь! ip и т.д. в профиле.
Все работает, подключайтесь! ip и т.д. в профиле gumgum .