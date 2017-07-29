Сеть многоядерного тестирования для всех желающих
Сам metatester.exe идёт в стандартной поставке так что если он уже у вас есть в папке MetaTrader 5 то нужно просто запустить его и инсталировать агента.
В верхнем правом углу окна отображается ваш ip, далее нужно указать пароль(по умолчанию MetaTrader, стоит сменить) и номер порта.
после нажатия кнопки добавить(Add) появися форма где нужно выбрать поле инсталировать(Install) и у вас появится новый агент данные которого нужно записать предварительно при заполнении.
Если комп находится например в домашней сети, то отображается локальный IP компа в данной сетки. Для соединения через интернет надо использовать внешний белый IP. К серому IP не подключается.
Объединитесь в сетку hamachi да не парьтесь с ip.
Была такая мысль, Jager даже поставил у себя для проверки hamachi и организовал свои копмы через неё,
но тут есть детали нужно будет научить новых членов не только устанавливать агентов а ещё и присоединятся к сетке,
опятьже менять настройки безопастности.
В общем если есть устойчивое сообщество можно и через hamachi, а так многие просто для пробы зайдут и уйдут.
будет большая текучка, а hamachi прийдётся модерировать, это трата времени. А так раздал обновлённые данные всем участникам а дальше все сами пущай прописуются.
ЗЫ не забывайте что скорость отряда равна скорости самого медленного солдата, а разжёваность хелпа должна ориентироваться на самого тупого участника.
А то что больше чем у половины пользователей вобще нельзя получить доступ к компу из вне (некоторые adsl, многие сотовые операторы, частные сетки) - это легче? :)
Или переброс порта на адсл модеме настроить легче?
Даже если у вас будет белый ip, не факт что оператор перекинет вам порты (сотовые операторы в большинстве не перебрасывают).
В бесплатной версии Hamachi только 16 компов можно объединить, в платной 256 шт за 149 уе в год.
Это что дорого? Даже у меня(студента, снимающего квартиру) найдется 149 уе в год :D
Скинтесь, на сколько я помню, нужен только один платный аккаунт. Тем более на покупку статичного ip юзеры потратят больше денег.
Установка хамачи, 1 минута, и ввести имя сети и пароль, все.
Может есть бесплатный аналог Хамачи, который без ограничений на кол-во компов?
Мне пока не когда, с линуксом играюсь :D
http://www.teamviewer.com/ru/solutions/remoteaccess.aspx
Лицензия TeamViewer включает поддержку неограниченного количества хостов, с тем чтобы вы могли подключаться к неограниченному числу удалённых клиентов, имея всего одну лицензию – это делает TeamViewer одним из наиболее экономически доступных решений на рынке.
В частных целях программное обеспечение TeamViewer можно использовать бесплатно!
1. Сделать белый IP, чтобы он был постоянный.
2. Скопировать на комп файл (metatester.exe для 32 битной системы, или metatester64.exe для 64 битной системы) и не удалять его.
3. Запустить metatester.exe и ничего не меняя нажать кнопку Install. После этого появится нужное кол-во агентов, и только после этого можно добавлять агентов
с любым портом и нужным паролем. Затем ненужных первых агентов можно удалить. (У меня получалось только так.)
4. В брандмауэре Windows, исключения, добавить программу metatester.exe через обзор. (У некоторых он включен, даже
если есть сторонний фаерволл. Сам потратил некоторое время на выяснение причины неконнекта.)
5. В фаерволл добавить разрешенное приложение metatester.exe через обзор.
6. Если есть роутер, необходимо пробросить порты в роутере. (Как это делается в роутере, смотрим в интернете)
7. Проверить на работоспособность через интернет.
8. Прислать в личку [Владелец][IP-адрес:порт][пароль][время доступа].
9. После проверки и добавления в список, получаете доступ к сети агентов.
10. Поддерживать агента в рабочем состоянии.
Если при подключении агента столкнетесь с другими проблемами, сообщайте об этом в ветке.
Список агентов будет выслан после прохождения 9 пункта.
В нашей сети уже 4 агента!