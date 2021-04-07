Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 15
Покажите логи тестерного агента
О косяк пошел:
Не выгружается терминал... Окно программы закрывается, а процесс крутится пока в диспетчере задач вручную не убьешь.
лог агента пуст, если я правильно понял какой лог.
попытаюсь снова воспроизвести - добыть лог агента.
Указать стоит через сколько времени примерно (после закрытия терминала) проверяете наличие процесса.
Так указал же: пока вручную не убьешь, т.е. всегда.
Вот ошибка с логом агента:
агент
Почему спросил - у меня (если все в норме по видимому) процесс удаляется из списка секунд через 18-25 после закрытия терминала.
Были случаи когда процесс исчезал уже через 5-8 секунд после закрытия терминала.
Допущу что минуту ил две терминал может завершать свою работу и процесс будет активен.
466 билд, Win XP SP3 32 бита.
чай пить ходил, ну с пол часа примерно...
Может историю подгружал или еще какую работу недоконченную выполнял. Это логи смотреть нужно людям знающим что искать.
Предположу что тут логи хранятся которые за это дело отвечают - С:\Program Files\MetaTrader 5\logs\.
Логи локальных агентов если все правильно понял тут - С:\Program Files\MetaTrader 5\tester\logs.
Логи удаленны агентов (облачных) в своих подкаталогах тут - С:\Program Files\MetaTrader 5\tester\.
Может историю подгружал или еще какую работу недоконченную выполнял. Это логи смотреть нужно людям знающим что искать.
Предположу что тут логи хранятся которые за это дело отвечают - С:\Program Files\MetaTrader 5\logs\.
Логи локальных агентов если все правильно понял тут - С:\Program Files\MetaTrader 5\tester\logs.
Логи удаленны агентов (облачных) в своих подкаталогах тут - С:\Program Files\MetaTrader 5\tester\.
У меня ошибка на локальном агенте. что за ошибка понять не могу.(логи тестера и агента привел выше)
Возникает так: запускаю оптимизацию(лок.агенты+удаленные). выбираю подходящие параметры и запускаю одиночный прогон(лок.агент). Потом опять оптимизация и одиночный прогон. И так несколько раз... В какой-то момент при запуске одиночного прогона локальный агент отказывается прогонять - приходится перегружать терминал, что-бы продолжить эти циклы...
А у Вас есть эксперт, оптимизацию делате без проблем?
Я такие вещи проверяю обычно на стандартных экспертах из поставки терминала, чаще всего это MACD Sample.
466 вроде таких проблем не было, хотя сильно в подробности не вникал.
Советую прогнать на стандартных экспертах и к посту или заявке в СД прикрепить лог-файл полностью (с подробным описанием что делали и каков результат).
Stringo как раз и просил прикрепить весь файл с логом.
Проблема с запуском удалённых агентов на серверах 2003 СП2. На попытку установить 64 битную версию , выдаёт ошибку(см скрин ниже).
А при установке 32 битной версии - отказывается запускать сервисы.
LQ 0 Tester 07:25:47 MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)
HQ 0 Startup 07:25:47 initialization finished
RI 0 Service 07:25:54 Service 'MetaTester-9' successfully installed
OL 0 Service 07:25:54 Service 'MetaTester-9' start initialized
GK 2 Service 07:25:57 Service 'MetaTester-9' start failed [0]
FR 0 Service 07:25:58 Service 'MetaTester-10' successfully installed
EG 0 Service 07:25:58 Service 'MetaTester-10' start initialized
FP 2 Service 07:26:02 Service 'MetaTester-10' start failed [0]
.........................................................
CP 0 Startup 07:25:54 Create startup thread
IM 0 Startup 07:25:54 Thread successfully created
NE 0 Tester 07:25:54 MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)
FL 3 Server 07:25:54 bind error on 0.0.0.0:2000 [10048]
CG 3 Startup 07:25:54 Error in startup thread
NP 0 Startup 07:26:47 Create startup thread
LN 0 Startup 07:26:47 Thread successfully created
CE 0 Tester 07:26:47 MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)
GL 3 Server 07:26:47 bind error on 0.0.0.0:2000 [10048]
NF 3 Startup 07:26:47 Error in startup thread
NP 0 Startup 07:33:54 Create startup thread
HN 0 Startup 07:33:54 Thread successfully created
CE 0 Tester 07:33:54 MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)
KS 3 Server 07:33:54 bind error on 0.0.0.0:2000 [10048]
NF 3 Startup 07:33:54 Error in startup thread
GQ 0 Startup 07:35:02 Create startup thread
IN 0 Startup 07:35:02 Thread successfully created
RD 0 Tester 07:35:02 MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)
FS 3 Server 07:35:02 bind error on 0.0.0.0:2000 [10048]
GF 3 Startup 07:35:02 Error in startup thread
