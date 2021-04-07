Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 15

stringo:
Покажите логи тестерного агента

О косяк пошел:

Не выгружается терминал... Окно программы закрывается, а процесс крутится пока в диспетчере задач вручную не убьешь.

лог агента пуст, если я правильно понял какой лог.

лог 

 

попытаюсь снова воспроизвести - добыть лог агента. 

zigan:

Указать стоит через сколько времени примерно (после закрытия терминала) проверяете наличие процесса.

 
Так указал же: пока вручную не убьешь, т.е. всегда.

Вот ошибка с логом агента:

 

NK      0       Core 2  18:43:44        agent process started
JP      0       Core 2  18:43:44        connecting to 127.0.0.1:3000
JE      2       Core 2  18:43:49        tester agent synchronization error

агент 

 

FL      0       Server  18:30:30        MetaTester 5 stopped
NN      0       Tester  18:43:45        MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)
MH      0       Server  18:43:45        MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
PP      0       Startup 18:43:45        initialization finished
PJ      0       Server  18:44:02        MetaTester 5 stopped
Почему спросил - у меня (если все в норме по видимому) процесс удаляется из списка секунд через 18-25 после закрытия терминала.

Были случаи когда процесс исчезал уже через 5-8 секунд после закрытия терминала.

Допущу что минуту ил две терминал может завершать свою работу и процесс будет активен.

466 билд, Win XP SP3 32 бита.

 
чай пить ходил, ну с пол часа примерно...
Может историю подгружал или еще какую работу недоконченную выполнял. Это логи смотреть нужно людям знающим что искать.

Предположу что тут логи хранятся которые за это дело отвечают - С:\Program Files\MetaTrader 5\logs\.

Логи локальных агентов если все правильно понял тут - С:\Program Files\MetaTrader 5\tester\logs.

Логи удаленны агентов (облачных) в своих подкаталогах тут - С:\Program Files\MetaTrader 5\tester\.

 
У меня ошибка на локальном агенте. что за ошибка понять не могу.(логи тестера и агента привел выше)

Возникает так: запускаю оптимизацию(лок.агенты+удаленные). выбираю подходящие параметры и запускаю одиночный прогон(лок.агент). Потом опять оптимизация и одиночный прогон. И так несколько раз... В какой-то момент при запуске одиночного прогона локальный агент отказывается прогонять - приходится перегружать терминал, что-бы продолжить эти циклы...

А у Вас есть эксперт, оптимизацию делате без проблем? 

Я такие вещи проверяю обычно на стандартных экспертах из поставки терминала, чаще всего это MACD Sample.

466 вроде таких проблем не было, хотя сильно в подробности не вникал.

Советую прогнать на стандартных экспертах и к посту или заявке в СД прикрепить лог-файл полностью (с подробным описанием что делали и каков результат).

Stringo как раз и просил прикрепить весь файл с логом.

 

Проблема с запуском удалённых агентов на серверах 2003 СП2. На попытку установить 64 битную версию , выдаёт ошибку(см скрин ниже). 

А при установке 32 битной версии - отказывается запускать сервисы.

LQ 0 Tester 07:25:47 MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)

HQ 0 Startup 07:25:47 initialization finished

RI 0 Service 07:25:54 Service 'MetaTester-9' successfully installed

OL 0 Service 07:25:54 Service 'MetaTester-9' start initialized

GK 2 Service 07:25:57 Service 'MetaTester-9' start failed [0]

FR 0 Service 07:25:58 Service 'MetaTester-10' successfully installed

EG 0 Service 07:25:58 Service 'MetaTester-10' start initialized

FP 2 Service 07:26:02 Service 'MetaTester-10' start failed [0]

.........................................................

 

CP 0 Startup 07:25:54 Create startup thread

IM 0 Startup 07:25:54 Thread successfully created

NE 0 Tester 07:25:54 MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)

FL 3 Server 07:25:54 bind error on 0.0.0.0:2000 [10048]

CG 3 Startup 07:25:54 Error in startup thread

NP 0 Startup 07:26:47 Create startup thread

LN 0 Startup 07:26:47 Thread successfully created

CE 0 Tester 07:26:47 MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)

GL 3 Server 07:26:47 bind error on 0.0.0.0:2000 [10048]

NF 3 Startup 07:26:47 Error in startup thread

NP 0 Startup 07:33:54 Create startup thread

HN 0 Startup 07:33:54 Thread successfully created

CE 0 Tester 07:33:54 MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)

KS 3 Server 07:33:54 bind error on 0.0.0.0:2000 [10048]

NF 3 Startup 07:33:54 Error in startup thread

GQ 0 Startup 07:35:02 Create startup thread

IN 0 Startup 07:35:02 Thread successfully created

RD 0 Tester 07:35:02 MetaTester 5 build 466 (09 Jun 2011)

FS 3 Server 07:35:02 bind error on 0.0.0.0:2000 [10048]

GF 3 Startup 07:35:02 Error in startup thread


 

a483483:

Проблема с запуском удалённых агентов на серверах 2003 СП2. На попытку установить 64 битную версию , выдаёт ошибку(см скрин ниже).

У Вас Windows то 64-битный??? На скрине Вы умудрились закрыть эту строчку, но PAE (Physical Address Extension) в сочетании с Enterprise версией может говорить только о 32-битной версии, так что о запуске 64-битных приложений речи и быть не может....
