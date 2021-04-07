Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 6

Будем искать, в чём дело

 


Будем искать, в чём дело

С записью фактора прибыльности в кеш разобрались. Была ошибка. Спасибо за терпение.
 

С записью фактора прибыльности в кеш разобрались. Была ошибка. Спасибо за терпение.
Работает в домашней сети. Проблем нет.

Вопрос.  Можно ли регулировать, планируeтся ли возможность изменять  приоритет? А то, что-то сильно грузят удаленный компьютер, мешают основной работе на нем. :)  

Или отдельно ручками ставить низкий приоритет?   

 

 

Проверьте логи агентов, там должна писаться причина.

Смотрел, просто "дисконнектед".

Сейчас возможности повторить эксперимент нет, но то, что в логах копался, помню точно.




MetaTester.exe общается исключительно с торговым терминалом и сам никуда не обращается, лишь ожидая подключений от терминала.

Котировки и всю остальную информацию, включая апдейты, он получает только от терминала.

А если он установлен на компьютере без терминала (или терминал там не запущен), т.е. используется исключительно как агент, "общается" он только с терминалом, который его - агента - использует?

Как обстоят дела с обновлением агентов? Только вручную? Достаточно ли заменить metatester.exe на новую версию?


ps: не могу понять - подписки на обновление форума дейстивтельно нет, или это я такой талантливый?

 

Несколько агентов обновились до вер.312. И обнаружилось, что тестер321 пропускает часть сделок по сравнению с тестер319. Проверьте пож-ста.

 

Проверьте логи агентов, там должна писаться причина.

А вот и логи, причины не вижу:

JG    0    Tester       06:44:22    Experts\***.ex5 on EURUSD,M1 from 2010.01.01 00:00 to 2010.09.08 00:00
DG    0    Tester       06:44:22    complete optimization started
MM    0    Server2-1    06:44:22    pass 0 started
NO    0    Server2-1    06:44:22    connecting to ***:2000
GJ    0    Server2-2    06:44:22    pass 1 started
HR    0    Server2-2    06:44:22    connecting to ***:2001
EF    0    Server2-3    06:44:22    pass 2 started
FF    0    Server2-3    06:44:22    connecting to ***:2002
KR    0    Server2-4    06:44:22    pass 3 started
LJ    0    Server2-4    06:44:22    connecting to ***:2003
IM    0    Server2-2    06:44:22    connected
RP    0    Server2-1    06:44:22    connected
FD    0    Server2-3    06:44:22    connected
MQ    0    Server2-2    06:44:23    authorized (agent build 324)
HO    0    Server2-1    06:44:23    authorized (agent build 324)
FD    0    Server2-3    06:44:23    authorized (agent build 324)
NS    0    Server2-4    06:44:23    connected
II    0    Server2-4    06:44:23    authorized (agent build 324)
IF    0    Server2-2    06:44:27    common synchronization completed
LO    0    Server2-1    06:44:27    common synchronization completed
RD    0    Server2-3    06:44:27    common synchronization completed
EM    0    Server2-1    06:44:27    EURUSD: history for 2010 year synchronized
RI    0    Server2-1    06:44:27    EURUSD: history synchronization completed [1195 Kb]
RO    0    Server2-2    06:44:27    EURUSD: history for 2009 year synchronized
CG    0    Server2-2    06:44:28    EURUSD: history for 2010 year synchronized
JD    0    Server2-2    06:44:28    EURUSD: history synchronization completed [3306 Kb]
FQ    0    Server2-3    06:44:28    EURUSD: history for 2010 year synchronized
QF    0    Server2-3    06:44:28    EURUSD: history synchronization completed [1195 Kb]
LM    0    Server2-4    06:44:28    common synchronization completed
JK    0    Server2-4    06:44:29    EURUSD: history for 2009 year synchronized
JS    0    Server2-4    06:44:29    EURUSD: history for 2010 year synchronized
CH    0    Server2-4    06:44:29    EURUSD: history synchronization completed [3306 Kb]
FM    0    Server2-2    06:45:28    disconnected
NG    0    Server2-2    06:45:28    optimization pass (0, 1) returned to queue
IN    0    Server2-4    06:45:29    optimization pass (0, 3) returned to queue
CK    0    Server2-4    06:45:29    disconnected
ML    0    Server2-2    06:46:28    pass 3 started
LL    0    Server2-2    06:46:28    connecting to ***:2001
MK    0    Server2-2    06:46:28    connected
NL    2    Server2-2    06:46:28    occupied by another terminal
OR    0    Server2-2    06:46:28    optimization pass (0, 3) returned to queue
RL    0    Server2-4    06:46:29    pass 3 started
QL    0    Server2-4    06:46:29    connecting to ***:2003
RK    0    Server2-4    06:46:29    connected
EM    2    Server2-4    06:46:29    occupied by another terminal
PR    0    Server2-4    06:46:29    optimization pass (0, 3) returned to queue
RL    0    Server2-2    06:47:28    pass 3 started
OL    0    Server2-2    06:47:28    connecting to ***:2001
JK    0    Server2-2    06:47:28    connected
IM    2    Server2-2    06:47:28    occupied by another terminal
LR    0    Server2-2    06:47:28    optimization pass (0, 3) returned to queue
ML    0    Server2-4    06:47:29    pass 3 started
NL    0    Server2-4    06:47:29    connecting to ***:2003
EK    0    Server2-4    06:47:29    connected
JM    2    Server2-4    06:47:29    occupied by another terminal
CR    0    Server2-4    06:47:29    optimization pass (0, 3) returned to queue
OK    0    Server2-2    06:48:28    pass 3 started
RM    0    Server2-2    06:48:28    connecting to ***:2001
OK    0    Server2-2    06:48:28    connected
HQ    0    Server2-2    06:48:28    authorized (agent build 324)
FS    0    Server2-4    06:48:29    pass 1 started
CE    0    Server2-4    06:48:29    connecting to ***:2003
DL    0    Server2-4    06:48:29    connected
GN    0    Server2-4    06:48:29    authorized (agent build 324)
CG    0    Server2-2    06:48:30    common synchronization completed
RM    0    Server2-2    06:48:30    EURUSD: history for 2009 year synchronized
QF    0    Server2-2    06:48:31    EURUSD: history for 2010 year synchronized
LR    0    Server2-2    06:48:31    EURUSD: history synchronization completed [3306 Kb]
HQ    0    Server2-4    06:48:31    common synchronization completed
MO    0    Server2-4    06:48:31    EURUSD: history for 2009 year synchronized
LP    0    Server2-4    06:48:32    EURUSD: history for 2010 year synchronized
QD    0    Server2-4    06:48:32    EURUSD: history synchronization completed [3306 Kb]
RR    0    Server2-2    06:49:31    disconnected
HR    0    Server2-2    06:49:31    optimization pass (0, 3) returned to queue
IG    0    Server2-4    06:49:32    disconnected
IQ    0    Server2-4    06:49:32    optimization pass (0, 1) returned to queue


Кроме "occupied by another terminal" ни какой информации. Да и эта не соответствует действительности, других терминалов просто нет.

 



Кроме "occupied by another terminal" ни какой информации. Да и эта не соответствует действительности, других терминалов просто нет.

После 6-7 таких попыток переподключения, все агенты "законнектились". Все ядра загрузились по самое нехочу, тесты идут.

На переподключения затратилось около 6 Мб лишнего исходящего траффика.

 

Интересное наблюдение.

Если отключить использование одного из четырех агентов, загрузка процессора становится 75%, но распределяется по ядрам не как "100% / 100% / 100% / 0%", а как "75% / 75% / 75% / 75%". Т.е. принудительно освободить одно ядро не получится.

Или это диспетчер задач так рисует?

 


Интересное наблюдение.

Если отключить использование одного из четырех агентов, загрузка процессора становится 75%, но распределяется по ядрам не как "100% / 100% / 100% / 0%", а как "75% / 75% / 75% / 75%". Т.е. принудительно освободить одно ядро не получится.

Или это диспетчер задач так рисует?

Показывается общая загрузка всех ресурсов, а не конкретного ядра. Агентов может быть и больше, чем ядер.


