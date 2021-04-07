Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 6
Будем искать, в чём дело
С записью фактора прибыльности в кеш разобрались. Была ошибка. Спасибо за терпение.
Работает в домашней сети. Проблем нет.
Вопрос. Можно ли регулировать, планируeтся ли возможность изменять приоритет? А то, что-то сильно грузят удаленный компьютер, мешают основной работе на нем. :)
Или отдельно ручками ставить низкий приоритет?
Проверьте логи агентов, там должна писаться причина.
Смотрел, просто "дисконнектед".
Сейчас возможности повторить эксперимент нет, но то, что в логах копался, помню точно.
Renat:
MetaTester.exe общается исключительно с торговым терминалом и сам никуда не обращается, лишь ожидая подключений от терминала.
Котировки и всю остальную информацию, включая апдейты, он получает только от терминала.
А если он установлен на компьютере без терминала (или терминал там не запущен), т.е. используется исключительно как агент, "общается" он только с терминалом, который его - агента - использует?
Как обстоят дела с обновлением агентов? Только вручную? Достаточно ли заменить metatester.exe на новую версию?
ps: не могу понять - подписки на обновление форума дейстивтельно нет, или это я такой талантливый?
Несколько агентов обновились до вер.312. И обнаружилось, что тестер321 пропускает часть сделок по сравнению с тестер319. Проверьте пож-ста.
Проверьте логи агентов, там должна писаться причина.
А вот и логи, причины не вижу:
DG 0 Tester 06:44:22 complete optimization started
MM 0 Server2-1 06:44:22 pass 0 started
NO 0 Server2-1 06:44:22 connecting to ***:2000
GJ 0 Server2-2 06:44:22 pass 1 started
HR 0 Server2-2 06:44:22 connecting to ***:2001
EF 0 Server2-3 06:44:22 pass 2 started
FF 0 Server2-3 06:44:22 connecting to ***:2002
KR 0 Server2-4 06:44:22 pass 3 started
LJ 0 Server2-4 06:44:22 connecting to ***:2003
IM 0 Server2-2 06:44:22 connected
RP 0 Server2-1 06:44:22 connected
FD 0 Server2-3 06:44:22 connected
MQ 0 Server2-2 06:44:23 authorized (agent build 324)
HO 0 Server2-1 06:44:23 authorized (agent build 324)
FD 0 Server2-3 06:44:23 authorized (agent build 324)
NS 0 Server2-4 06:44:23 connected
II 0 Server2-4 06:44:23 authorized (agent build 324)
IF 0 Server2-2 06:44:27 common synchronization completed
LO 0 Server2-1 06:44:27 common synchronization completed
RD 0 Server2-3 06:44:27 common synchronization completed
EM 0 Server2-1 06:44:27 EURUSD: history for 2010 year synchronized
RI 0 Server2-1 06:44:27 EURUSD: history synchronization completed [1195 Kb]
RO 0 Server2-2 06:44:27 EURUSD: history for 2009 year synchronized
CG 0 Server2-2 06:44:28 EURUSD: history for 2010 year synchronized
JD 0 Server2-2 06:44:28 EURUSD: history synchronization completed [3306 Kb]
FQ 0 Server2-3 06:44:28 EURUSD: history for 2010 year synchronized
QF 0 Server2-3 06:44:28 EURUSD: history synchronization completed [1195 Kb]
LM 0 Server2-4 06:44:28 common synchronization completed
JK 0 Server2-4 06:44:29 EURUSD: history for 2009 year synchronized
JS 0 Server2-4 06:44:29 EURUSD: history for 2010 year synchronized
CH 0 Server2-4 06:44:29 EURUSD: history synchronization completed [3306 Kb]
FM 0 Server2-2 06:45:28 disconnected
NG 0 Server2-2 06:45:28 optimization pass (0, 1) returned to queue
IN 0 Server2-4 06:45:29 optimization pass (0, 3) returned to queue
CK 0 Server2-4 06:45:29 disconnected
ML 0 Server2-2 06:46:28 pass 3 started
LL 0 Server2-2 06:46:28 connecting to ***:2001
MK 0 Server2-2 06:46:28 connected
NL 2 Server2-2 06:46:28 occupied by another terminal
OR 0 Server2-2 06:46:28 optimization pass (0, 3) returned to queue
RL 0 Server2-4 06:46:29 pass 3 started
QL 0 Server2-4 06:46:29 connecting to ***:2003
RK 0 Server2-4 06:46:29 connected
EM 2 Server2-4 06:46:29 occupied by another terminal
PR 0 Server2-4 06:46:29 optimization pass (0, 3) returned to queue
RL 0 Server2-2 06:47:28 pass 3 started
OL 0 Server2-2 06:47:28 connecting to ***:2001
JK 0 Server2-2 06:47:28 connected
IM 2 Server2-2 06:47:28 occupied by another terminal
LR 0 Server2-2 06:47:28 optimization pass (0, 3) returned to queue
ML 0 Server2-4 06:47:29 pass 3 started
NL 0 Server2-4 06:47:29 connecting to ***:2003
EK 0 Server2-4 06:47:29 connected
JM 2 Server2-4 06:47:29 occupied by another terminal
CR 0 Server2-4 06:47:29 optimization pass (0, 3) returned to queue
OK 0 Server2-2 06:48:28 pass 3 started
RM 0 Server2-2 06:48:28 connecting to ***:2001
OK 0 Server2-2 06:48:28 connected
HQ 0 Server2-2 06:48:28 authorized (agent build 324)
FS 0 Server2-4 06:48:29 pass 1 started
CE 0 Server2-4 06:48:29 connecting to ***:2003
DL 0 Server2-4 06:48:29 connected
GN 0 Server2-4 06:48:29 authorized (agent build 324)
CG 0 Server2-2 06:48:30 common synchronization completed
RM 0 Server2-2 06:48:30 EURUSD: history for 2009 year synchronized
QF 0 Server2-2 06:48:31 EURUSD: history for 2010 year synchronized
LR 0 Server2-2 06:48:31 EURUSD: history synchronization completed [3306 Kb]
HQ 0 Server2-4 06:48:31 common synchronization completed
MO 0 Server2-4 06:48:31 EURUSD: history for 2009 year synchronized
LP 0 Server2-4 06:48:32 EURUSD: history for 2010 year synchronized
QD 0 Server2-4 06:48:32 EURUSD: history synchronization completed [3306 Kb]
RR 0 Server2-2 06:49:31 disconnected
HR 0 Server2-2 06:49:31 optimization pass (0, 3) returned to queue
IG 0 Server2-4 06:49:32 disconnected
IQ 0 Server2-4 06:49:32 optimization pass (0, 1) returned to queue
Кроме "occupied by another terminal" ни какой информации. Да и эта не соответствует действительности, других терминалов просто нет.
komposter:
Кроме "occupied by another terminal" ни какой информации. Да и эта не соответствует действительности, других терминалов просто нет.
После 6-7 таких попыток переподключения, все агенты "законнектились". Все ядра загрузились по самое нехочу, тесты идут.
На переподключения затратилось около 6 Мб лишнего исходящего траффика.
Интересное наблюдение.
Если отключить использование одного из четырех агентов, загрузка процессора становится 75%, но распределяется по ядрам не как "100% / 100% / 100% / 0%", а как "75% / 75% / 75% / 75%". Т.е. принудительно освободить одно ядро не получится.
Или это диспетчер задач так рисует?
Показывается общая загрузка всех ресурсов, а не конкретного ядра. Агентов может быть и больше, чем ядер.