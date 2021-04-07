Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 5
Эту ошибку уже исправили.
Похоже на оптимизацию по фактору прибыльности. При отсутствии убыточных позиций (GrossLoss=0) фактор прибыльности выставляется в DBL_MAX. В дальнейшем это число участвовало в формировании результата.
Да, оптимизация по фактору прибыльности при этом определенно GrossLoss != 0.
А сам фактор прибыльности чему равен?
предоптимизация
оптимизация
кеш-прогон выделен синим.
О чём и речь. Поле прибыльности пустое, значит GrossLoss=0
Речь о том, что Поле прибыльности пустое, а должно быть 2.38 из предыдущей оптимизации.
Не пойму, о чём идёт речь. Судя по представленным картинкам, это - разные прогоны. Параметры TpPorog - разные
подтверждаю, при повторной оптимизации с на том же интревале, но с другими входными параметрами, результаты из кеша предыдущей оптимизации так выводятся
Там два параметра TpPorog и SlPorog, в строках выделенных синим - прогон с одинаковыми(этоми двумя) параметрами.
А одиночный прогон что показывает? Покажите, пожалуйста, отчёт одиночного прогона