stringo:

Эту ошибку уже исправили.

Похоже на оптимизацию по фактору прибыльности. При отсутствии убыточных позиций (GrossLoss=0) фактор прибыльности выставляется в DBL_MAX. В дальнейшем это число участвовало в формировании результата.

 

Да, оптимизация по фактору прибыльности при этом определенно GrossLoss != 0.

 
zigan:

 

А сам фактор прибыльности чему равен?
 
stringo:
предоптимизация

оптимизация

кеш-прогон выделен синим. 

 

О чём и речь. Поле прибыльности пустое, значит GrossLoss=0

 
stringo:

Речь о том, что Поле прибыльности пустое, а должно быть 2.38 из предыдущей оптимизации. 

 

Не пойму, о чём идёт речь. Судя по представленным картинкам, это - разные прогоны. Параметры TpPorog - разные

 
zigan:

подтверждаю, при повторной оптимизации с на том же интревале, но с другими входными параметрами, результаты из кеша предыдущей оптимизации так выводятся

 

 
stringo:

Там два параметра TpPorog и SlPorog, в строках выделенных синим - прогон с одинаковыми(этоми двумя) параметрами.
 
zigan:
А одиночный прогон что показывает? Покажите, пожалуйста, отчёт одиночного прогона
 
stringo:
Результаты
Бары: 16626 Тики: 7486737
Чистая прибыль: 104 462.07 Общая прибыль: 179 917.77 Общий убыток: -75 455.70
Прибыльность: 2.38 Матожидание выигрыша: 185.88
Фактор восстановления: 4.92 Коэффициент Шарпа: 0.18
 
Просадка баланса:
Абсолютная просадка по балансу: 0.00 Максимальная просадка по балансу: 10 790.03 (40.65%) Относительная просадка по балансу: 40.65% (10 790.03)
Просадка средств:
Абсолютная просадка по средствам: 429.72 Максимальная просадка по средствам: 13 029.57 (20.85%) Относительная просадка по средствам: 20.85% (13 029.57)
 
Всего сделок: 562 Короткие сделки (% выигравших): 280 (86.43%) Длинные сделки (% выигравших): 282 (84.04%)
Всего операций: 1752 Прибыльные сделки (% от всех): 479 (85.23%) Убыточные сделки (% от всех): 83 (14.77%)
  Самая большая прибыльная сделка: 7 783.07 Самая большая Убыточные сделки (% от всех): -6 320.55
  Средняя прибыльная сделка: 375.61 Средняя Убыточные сделки (% от всех): -909.10
  Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 40 (21 806.63) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 4 (-8 981.89)
  Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей): 25 641.23 (33) Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей): -8 981.89 (4)
  Средняя непрерывный выигрыш: 9 Средняя непрерывный проигрыш: 2

 

 

 

 

 

 

SlPorog=4.2
  TpPorog=3.5
 

