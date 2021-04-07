Проверьте логи агентов, там должна писаться причина.

Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 4
Пробовал снова и снова - результат failed
антивир, файрвол, и брендмауер отключил.
Может есть загвостка в разрядности терминала.
нет, это не проблема, я же написал, что у меня подключены и 32 и 64 битные терминалы, в этом проблемы нет, но вот если билды разные, то не подключиться. последний 306
Обращаюсь к Rosh:
Вы можете в таблице написать что "ip динамический уточнять в профиле gumgum".
Сделал
хз.вот я щас отклбючился больше не подключаюсь, закончил оптимиз. пробуйте еще раз и настройки проверьте, если нет, то увы не знаю в чем может быть дело
Ну вот . На этом дело можно закрывать.
таки да - получается, что один агент может обслуживать только одного клиента. Сразу подключился без вопросов.
А мне не удается задействовать 4-х удаленных агентов, один или два работают, а остальные "отпадают", не завершив ни одного прохода:
Настройки, естественно, для всех идентичные.
В фаервол добавлено правило, разрешающее процессу metatester.exe любой траффик.
По этому поводу, кстати, хотел уточнить, можно ли как-то урезать ему права? Достаточно ли будет разрешения на входящий траффик только с одного предопределенного адреса, и только на указанные порты? Куда нужен исходящий траффик (история загружается с ведущего компа, или с сервера брокера)?
MetaTester.exe общается исключительно с торговым терминалом и сам никуда не обращается, лишь ожидая подключений от терминала.
Котировки и всю остальную информацию, включая апдейты, он получает только от терминала.
что тестер кеширует ...
Эту ошибку уже исправили.
Похоже на оптимизацию по фактору прибыльности. При отсутствии убыточных позиций (GrossLoss=0) фактор прибыльности выставляется в DBL_MAX. В дальнейшем это число участвовало в формировании результата.