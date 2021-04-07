Тестирование на удаленных агентах в MetaTrader 5 - страница 4

Новый комментарий
 
sergeev:
Пробовал снова и снова - результат  failed
антивир, файрвол,  и брендмауер отключил.
Может есть загвостка в разрядности терминала.
 
gumgum:
Может есть загвостка в разрядности терминала.

нет, это не проблема, я же написал, что у меня подключены и 32 и 64 битные терминалы, в этом проблемы нет, но вот если билды разные, то не подключиться. последний 306

 

 
У меня 306.
 
gumgum:

Обращаюсь к Rosh:

Вы можете в таблице написать что "ip динамический уточнять в профиле gumgum".

Сделал
 
Rosh:
Сделал
Спасибо.
 
Ichor:
хз.вот я щас отклбючился больше не подключаюсь, закончил оптимиз. пробуйте еще раз и настройки проверьте, если нет, то увы не знаю в чем может быть дело

Ну вот . На этом дело можно закрывать.

таки да - получается, что один агент может обслуживать только одного клиента. Сразу подключился без вопросов.


 

А мне не удается задействовать 4-х удаленных агентов, один или два работают, а остальные "отпадают", не завершив ни одного прохода:

Настройки, естественно, для всех идентичные.

В фаервол добавлено правило, разрешающее процессу metatester.exe любой траффик.

По этому поводу, кстати, хотел уточнить, можно ли как-то урезать ему права? Достаточно ли будет разрешения на входящий траффик только с одного предопределенного адреса, и только на указанные порты? Куда нужен исходящий траффик (история загружается с ведущего компа, или с сервера брокера)?

 
komposter:

А мне не удается задействовать 4-х удаленных агентов, один или два работают, а остальные "отпадают", не завершив ни одного прохода:

Настройки, естественно, для всех идентичные.

Проверьте логи агентов, там должна писаться причина.


В фаервол добавлено правило, разрешающее процессу metatester.exe любой траффик.

По этому поводу, кстати, хотел уточнить, можно ли как-то урезать ему права? Достаточно ли будет разрешения на входящий траффик только с одного предопределенного адреса, и только на указанные порты? Куда нужен исходящий траффик (история загружается с ведущего компа, или с сервера брокера)?

MetaTester.exe общается исключительно с торговым терминалом и сам никуда не обращается, лишь ожидая подключений от терминала.

Котировки и всю остальную информацию, включая апдейты, он получает только от терминала.

 

что тестер кеширует ...

 

 
zigan:

что тестер кеширует ...

 

Эту ошибку уже исправили.

Похоже на оптимизацию по фактору прибыльности. При отсутствии убыточных позиций (GrossLoss=0) фактор прибыльности выставляется в DBL_MAX. В дальнейшем это число участвовало в формировании результата.

1234567891011...19
Новый комментарий