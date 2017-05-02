Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 9
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На 1048-м ChartSaveTemplate работает вроде нормально. Спасибо! Хорошая компания, не ленивая! Беру свои слова обратно. Может Вы тогда и ChartIndicatorAdd для МТ4 по имени индикатора, тогда сделаете все таки, чтобы доказать свой класс разработчиков? И народ безмерно благодарен будет.
где Вы 1048 скачивали? ссылкой не поделитесь? буду очень благодарен
1. Открыть демосчёт на сервере MetaQuotesDemo
2. Перезагрузить терминал
3. Читать журнал или смотреть трафик, дождаться загрузки обновления
4. Перезагрузить терминал.
Это так сложно?
где Вы 1048 скачивали? ссылкой не поделитесь? буду очень благодарен
1. Открыть демосчёт на сервере MetaQuotesDemo
2. Перезагрузить терминал
3. Читать журнал или смотреть трафик, дождаться загрузки обновления
4. Перезагрузить терминал.
Это так сложно?
Money_Maker:
переключаю Символ и период программно при помощи ChartSetSymbolPeriod () в этом билде начались проблемы в OnInit график не инициализируется (символ и период обновляется на графике, но в журнале только деинициализация прошлого листа) нажатие клавиш советник не ловит висит в процессе инициализации, раньше была подобная проблема : тогда в процессе инициализации переменные _Symbol и ChartSymbol() могли иметь разные значения .. решение было такое использовать в самом начале инициализации ТОЛЬКО ChartSymbol() и CahrtPeriod() и работало без сбоев до этого обновления .. а теперь значения в перенных вроде одинаковые .. но график висит иногда ждёт обновления пока не переоткроешь терминал или не бросишь на него заново советника..
моя проблема в 1048 осталась( в журнале написано график инициализировался, OnInit проходит до конца возвращет значение 3 как и должно, но функция OnChartEvent не работает((((( (проблема не является постоянной но переодически возникает уже достала до обновления 1045 и 1048 такого не было)
так вот нажатие на них срабатывает по всей горизонтали монитора))) например там где всплывающая подсказка справа можно нажать и сработает(( исправьте пожалуйста)
версия 1048 у меня слева вверху 2 Lable они подписывают тф и тикер и которые при являются кнопками со всплывающими подсказками
так вот нажатие на них срабатывает по всей горизонтали монитора))) например там где всплывающая подсказка справа можно нажать и сработает(( исправьте пожалуйста)
Исправим в 1049 билде, скоро будет.
_ исправляйте эту ошибку она уже достала(( появилась в билде 1045 и 1048
а ChartSetSymbolPeriod () и OnChartEvent то что выше описано? (ещё к концу инициализации должен меняться цвет графических объектов(текста), отжиматься кнопка, так вот с графикой ничего не происходит) хотя инициализация закончена
_ исправляйте эту ошибку она уже достала(( появилась в билде 1045 и 1048
ChartRedraw() после всех изменений всех графических объектов.
в конце OnInit график перерисовывается проверялось но даже это и и ещё слип не помогает.. это баг а не моя ошибка в коде, .. еслии б было в чартредроу дело то нажатие кнопок бы работало.. OnChartEvent не работает((((