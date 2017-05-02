Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 16

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Сергей:

Ничего подобного в документации не нашел. До текущего релиза все работало нормально. 

Ну да, про 2,5 секунды - это для деинита написано. Но инит тоже не должно затягивать, хотя как хотите.

Кроме того - это не вечный цикл. Он прекращается, когда эксперт адвайзер должен быть закрыт.
В данном случае он закроется максимум через 2 секунды, а ему положено 3 секунды на закрытие, иначе он закрывается форсированно.

Получается, что мета не может закрыть адвайзер (хотя он и сам должен был спокойненько завершиться) и сама как то на него подвязывается, хотя эксперт адвайзер должен работать в отдельном потоке.

У вас там слип 20 секунд, в это время хоть стреляй его, график с советником парализован. 

 
Vitalie Postolache:

Ну да, про 2,5 секунды - это для деинита написано. Но инит тоже не должно затягивать, хотя как хотите.

У вас там слип 20 секунд, в это время хоть стреляй его, график с советником парализован. 

1) 3 секунды дается на закрытие адвайзера, посмотрите хелп по функции IsStopped()

2) У меня там 2000 милисекунд = 2 секунды.

3) График с советником не может быть парализованным, советник должен работать в отдельном потоке 

Еще раз подчеркиваю. Этот эксперт адвазер написан чтобы баг устойчиво воспроизводился, реальный адвайзер выглядит совсем по другому

 
Может кто-нибудь знает как обойти вышеописанную проблему:
Требуется переключить период графика или перетянуть на график новый символ, а
эксперт адвайзеру надо некоторое время (до секунды), чтобы завершить свою работу?

в текущем билде период не переключается и символ не перетаскивается
 
Сергей:
Может кто-нибудь знает как обойти вышеописанную проблему:
Требуется переключить период графика или перетянуть на график новый символ, а
эксперт адвайзеру надо некоторое время (до секунды), чтобы завершить свою работу?

в текущем билде период не переключается и символ не перетаскивается
Если у Вас 1045 билд, то никак, я тоже замечал там некоторые проблемы с переключением периодов. Вышел билд 1052, обновился. Пока той проблемы не замечал.
 

приветствую, никогда не обращал внимание на значки в тестере, но какая-то ерунда получилась.

есть код модификации ордера:

OrderModify(OrderTicket(),pp,sl,tp,ex,clrNONE);


 цвет не указан, тоесть без цвета: - ордер устанавливается с сними значком, но байстоп модифицируется с красным уже, почему?

 

 

и байлимит красным, короче при модификации цены ордера - цвета красные

 

селлстоп и селлимит - красным, все ок,

а вот байстоп меняет цвет на красный.

 

1       2017.01.02 00:03        buy stop        1       0.01    1.05243 1.04743 1.05443 0.00    10000.00
2       2017.01.02 00:03        modify  1       0.01    1.05176 1.04676 1.05376 0.00    10000.00
3       2017.01.02 00:10        modify  1       0.01    1.05142 1.04642 1.05342 0.00    10000.00
4       2017.01.02 00:10        modify  1       0.01    1.05136 1.04636 1.05336 0.00    10000.00
5       2017.01.02 00:10        buy     1       0.01    1.05136 1.04636 1.05336 0.00    10000.00
6       2017.01.02 00:10        buy limit       2       0.03    1.05093 1.04593 1.05293 0.00    10000.00
7       2017.01.02 00:10        modify  2       0.03    1.05124 1.04624 1.05324 0.00    10000.00
8       2017.01.02 00:10        modify  2       0.03    1.05142 1.04642 1.05342 0.00    10000.00
9       2017.01.02 00:16        modify  2       0.03    1.05151 1.04651 1.05351 0.00    10000.00

 

когда явно указываю цвет: clrBlue тогда модифицрует сним цветом

 

 
2017.03.01 01:43:30.843 MetaTrader 4 build 1052 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.01 01:43:30.844 Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, RAM: 1540 / 5005 Mb, HDD: 10397 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.01 01:43:30.844 Data Folder: D:\New MT4
Продолжается эпопея с ошибкой:
EX4 write error         0       0
Есть кто-нибудь, кто сталкивался? Помогает только перезагрузка windows
 
Artyom Trishkin:
2017.03.01 01:43:30.843 MetaTrader 4 build 1052 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.01 01:43:30.844 Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, RAM: 1540 / 5005 Mb, HDD: 10397 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.01 01:43:30.844 Data Folder: D:\New MT4
Продолжается эпопея с ошибкой:
EX4 write error         0       0
Есть кто-нибудь, кто сталкивался? Помогает только перезагрузка windows


Я думаю это проблема только на 10 ке. Попробую на ноуте скомпилировать. 
 
Vladislav Andruschenko:


Я думаю это проблема только на 10 ке. Попробую на ноуте скомпилировать. 
Ошибка не всегда проявляется. И ещё вот что заметил - было открыто два редактора - mql4 и mql5. Появилась ошибка, закрыл редактор mql5 и в редакторе mql4 ошибка ушла - скомпилировалось.
 
Artyom Trishkin:
Ошибка не всегда проявляется. И ещё вот что заметил - было открыто два редактора - mql4 и mql5. Появилась ошибка, закрыл редактор mql5 и в редакторе mql4 ошибка ушла - скомпилировалось.

действительно

на Windows 10 - ошибка есть. даже когда открыт 1 едитор. (а они разные? я всегда одним все компилирую :-))

EX4 write error 

 
Vladislav Andruschenko:

действительно

на Windows 10 - ошибка есть. даже когда открыт 1 едитор. (а они разные? я всегда одним все компилирую :-))

EX4 write error 

Одинаковые - 1545.

Привычка такая - четвёрочный код в одном редакторе, пятёрочный - в другом. Да и вкладок в каждом открыто много.
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