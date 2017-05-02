Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 16
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Ничего подобного в документации не нашел. До текущего релиза все работало нормально.
Ну да, про 2,5 секунды - это для деинита написано. Но инит тоже не должно затягивать, хотя как хотите.
Кроме того - это не вечный цикл. Он прекращается, когда эксперт адвайзер должен быть закрыт.
В данном случае он закроется максимум через 2 секунды, а ему положено 3 секунды на закрытие, иначе он закрывается форсированно.
Получается, что мета не может закрыть адвайзер (хотя он и сам должен был спокойненько завершиться) и сама как то на него подвязывается, хотя эксперт адвайзер должен работать в отдельном потоке.
У вас там слип 20 секунд, в это время хоть стреляй его, график с советником парализован.
Ну да, про 2,5 секунды - это для деинита написано. Но инит тоже не должно затягивать, хотя как хотите.
У вас там слип 20 секунд, в это время хоть стреляй его, график с советником парализован.
1) 3 секунды дается на закрытие адвайзера, посмотрите хелп по функции IsStopped()
2) У меня там 2000 милисекунд = 2 секунды.
3) График с советником не может быть парализованным, советник должен работать в отдельном потоке
Еще раз подчеркиваю. Этот эксперт адвазер написан чтобы баг устойчиво воспроизводился, реальный адвайзер выглядит совсем по другому
Требуется переключить период графика или перетянуть на график новый символ, а
эксперт адвайзеру надо некоторое время (до секунды), чтобы завершить свою работу?
в текущем билде период не переключается и символ не перетаскивается
Может кто-нибудь знает как обойти вышеописанную проблему:
Требуется переключить период графика или перетянуть на график новый символ, а
эксперт адвайзеру надо некоторое время (до секунды), чтобы завершить свою работу?
в текущем билде период не переключается и символ не перетаскивается
приветствую, никогда не обращал внимание на значки в тестере, но какая-то ерунда получилась.
есть код модификации ордера:
цвет не указан, тоесть без цвета: - ордер устанавливается с сними значком, но байстоп модифицируется с красным уже, почему?
и байлимит красным, короче при модификации цены ордера - цвета красные
селлстоп и селлимит - красным, все ок,
а вот байстоп меняет цвет на красный.
2 2017.01.02 00:03 modify 1 0.01 1.05176 1.04676 1.05376 0.00 10000.00
3 2017.01.02 00:10 modify 1 0.01 1.05142 1.04642 1.05342 0.00 10000.00
4 2017.01.02 00:10 modify 1 0.01 1.05136 1.04636 1.05336 0.00 10000.00
5 2017.01.02 00:10 buy 1 0.01 1.05136 1.04636 1.05336 0.00 10000.00
6 2017.01.02 00:10 buy limit 2 0.03 1.05093 1.04593 1.05293 0.00 10000.00
7 2017.01.02 00:10 modify 2 0.03 1.05124 1.04624 1.05324 0.00 10000.00
8 2017.01.02 00:10 modify 2 0.03 1.05142 1.04642 1.05342 0.00 10000.00
9 2017.01.02 00:16 modify 2 0.03 1.05151 1.04651 1.05351 0.00 10000.00
когда явно указываю цвет: clrBlue тогда модифицрует сним цветом
2017.03.01 01:43:30.844 Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz, RAM: 1540 / 5005 Mb, HDD: 10397 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.01 01:43:30.844 Data Folder: D:\New MT4
2017.03.01 01:43:30.844 Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz, RAM: 1540 / 5005 Mb, HDD: 10397 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.01 01:43:30.844 Data Folder: D:\New MT4
Ошибка не всегда проявляется. И ещё вот что заметил - было открыто два редактора - mql4 и mql5. Появилась ошибка, закрыл редактор mql5 и в редакторе mql4 ошибка ушла - скомпилировалось.
действительно
на Windows 10 - ошибка есть. даже когда открыт 1 едитор. (а они разные? я всегда одним все компилирую :-))
EX4 write error
действительно
на Windows 10 - ошибка есть. даже когда открыт 1 едитор. (а они разные? я всегда одним все компилирую :-))
EX4 write error
Привычка такая - четвёрочный код в одном редакторе, пятёрочный - в другом. Да и вкладок в каждом открыто много.