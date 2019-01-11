В MetaEditor обрезается подсказка у параметров функции

Если у функции много параметров, то они все не помещаются во всплывающей подсказке и обрезаются.
Баг наблюдается в MetaEditor build 1940 (и в 1966 тоже).

Как воспроизвести: открыть приложенный файл в MetaEditor, поставить курсор на любой из 3 последних параметров SomeFunction(...), нажать ctrl+shift+пробел. Получим такую картину (это при 1280 пикселах по горизонтали):

Обрезается подсказка

Последние 3 параметра обрезаны. Надо сделать, чтобы были видны все.

Файлы:
LongSig.mq5  1 kb
 
Эта проблема была всегда.... 

 

ME как бы подсказывает вам, что слишком много параметров - это плохой вариант ) При таком раскладе очень велика вероятность что-либо перепутать. Поэтому для этих целей лучше использовать структуру. 

 
Alexey Navoykov:

ME как бы подсказывает вам, что слишком много параметров - это плохой вариант ) При таком раскладе очень велика вероятность что-либо перепутать. Поэтому для этих целей лучше использовать структуру. 

Может вариант и плохой, но ситуации разные бывают. Может быть, у меня 10 массивов по 100000 элементов, инициализируемые и первично обрабатываемые в разных DLL, а затем окончательно обрабатываемые вместе в одной MQL-функции. Не буду же я терять время на копирование их в структуру, передаваемую в эту функцию. Скорее, сделаю 10 параметров и буду напрямую передавать, хоть это и выглядит некрасиво.

 

Уважаемые разработчики, сделайте, пожалуйста, многострочную всплывающую подсказку как, например, в Code::Blocks:

CodeBlocks

Или хотя бы как в старенькой Visual Studio 2010:

VS2010

 
antar:

Или хотя бы как в старенькой Visual Studio 2010:

Кстати вот так в один столбец читается намного лучше.
 
Alexey Navoykov:
Кстати вот так в один столбец читается намного лучше.
И будет там параметров 100 и точно так же будет обрезать. Лучше сделать динамическую подсказку: предыдущий параметр, текущий параметр, следующий параметр. 
 
Alexey Navoykov:
Кстати вот так в один столбец читается намного лучше.

Но и так может уйти за пределы экрана, только теперь вниз/вверх. Тогда уж с прокруткой...

 
Artyom Trishkin:

Но и так может уйти за пределы экрана, только теперь вниз/вверх. Тогда уж с прокруткой...

Покупаем длинные мониторы ;) 
 
Alexander Fedosov:
Покупаем длинные мониторы ;) 
К меня на второй монитор уходит длинный тултип
