В MetaEditor обрезается подсказка у параметров функции
Как воспроизвести: открыть приложенный файл в MetaEditor, поставить курсор на любой из 3 последних параметров SomeFunction(...), нажать ctrl+shift+пробел. Получим такую картину (это при 1280 пикселах по горизонтали):
Последние 3 параметра обрезаны. Надо сделать, чтобы были видны все.
Эта проблема была всегда....
ME как бы подсказывает вам, что слишком много параметров - это плохой вариант ) При таком раскладе очень велика вероятность что-либо перепутать. Поэтому для этих целей лучше использовать структуру.
Может вариант и плохой, но ситуации разные бывают. Может быть, у меня 10 массивов по 100000 элементов, инициализируемые и первично обрабатываемые в разных DLL, а затем окончательно обрабатываемые вместе в одной MQL-функции. Не буду же я терять время на копирование их в структуру, передаваемую в эту функцию. Скорее, сделаю 10 параметров и буду напрямую передавать, хоть это и выглядит некрасиво.
Или хотя бы как в старенькой Visual Studio 2010:
Кстати вот так в один столбец читается намного лучше.
Но и так может уйти за пределы экрана, только теперь вниз/вверх. Тогда уж с прокруткой...
Покупаем длинные мониторы ;)
