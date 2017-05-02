Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2017.02.22 15:12:05.093 MetaTrader 4 build 1052 started (MetaQuotes Software Corp.)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045
Artyom Trishkin, 2017.02.20 12:09MT4 Build 1049 время от времени при компиляции вылетает ошибка:
2017.02.20 18:07:14.265 MetaTrader 4 build 1049 started (MetaQuotes Software Corp.)
Я один такой счастливый?
Обновление залетает как всегда быстро, и с того-же сервера.
За последние 5 часов, к сожалению, ничего не изменилось - обновление не закачивается.
Вообще, говорили где-то, что там у них очередь на закачку. Обычно, если не грузит сразу, и переключение на другую точку доступа не помогает, то перезагрузка терминала решает проблему с закачкой.
За последние 5 часов, к сожалению, ничего не изменилось - обновление не закачивается.
Я обновил в 1:49 два терминала
PS. Вот скрипт, который выводит мувинг на график и DLL, которой я пишу файл. (Внутри DLL - обыкновенная <stdio.h>).
С первого раза срабатывает. Потом перестает работать. Хотя на версии до обновления, все прекрасно работало.
{
long id=ChartID();
bool res=ChartSaveTemplate(id,"\\Files\\Test.tpl");
//MessageBox("res="+string(res));
//------------------------------------------------
int handle=FileOpen("Test.tpl",FILE_TXT|FILE_READ);
if(handle<1) {Comment("File Not Open!"); return;}
string s1,s[];
int Ns=100; ArrayResize(s,Ns);
int nn=0;
while(!IsStopped())
{
s1=FileReadString(handle);
s[nn]=s1;
nn++;
if(nn>Ns-5) {Ns+=100; ArrayResize(s,Ns);}
if(s1=="</indicator>") break;
}
FileClose(handle);
Ns=nn; ArrayResize(s,Ns);
//------------------------------------------------
handle=FileOpen("Test.tpl",FILE_TXT|FILE_WRITE);
for(int i=0; i<Ns; i++)
FileWrite(handle,s[i]);
FileWrite(handle,"<indicator>");
FileWrite(handle,"name=Custom Indicator");
FileWrite(handle,"<expert>");
FileWrite(handle,"name=Custom Moving Averages");
FileWrite(handle,"flags=339");
FileWrite(handle,"window_num=0");
FileWrite(handle,"<inputs>");
FileWrite(handle,"</inputs>");
FileWrite(handle,"</expert>");
FileWrite(handle,"draw_0=0");
FileWrite(handle,"color_0=255");
FileWrite(handle,"style_0=0");
FileWrite(handle,"weight_0=0");
FileWrite(handle,"</indicator>");
FileWrite(handle,"</window>");
FileWrite(handle,"</chart>");
FileClose(handle);
//------------------------------------------------
res=ChartApplyTemplate(id,"\\Files\\Test.tpl");
}
Я обновил в 1:49 два терминала
Кракозябры на VPS Amazon EC2. В терминале на русском кракозябры, в редакторе все ОК. Для справки, в МТ5 все ОК и в редакторе и в терминале. Наблюдалось в билде 1045, в 1052 то же самое. На локальной машине с Windows 10 такого ни разу не наблюдал. Что покрутить на VPS, подскажите плз.
Параметры системы
Кракозябры на VPS Amazon EC2. В терминале на русском кракозябры, в редакторе все ОК. Для справки, в МТ5 все ОК и в редакторе и в терминале. Наблюдалось в билде 1045, в 1052 то же самое. На локальной машине с Windows 10 такого ни разу не наблюдал. Что покрутить на VPS, подскажите плз.
Параметры системы
Кракозябры на VPS Amazon EC2. В терминале на русском кракозябры, в редакторе все ОК. Для справки, в МТ5 все ОК и в редакторе и в терминале. Наблюдалось в билде 1045, в 1052 то же самое. На локальной машине с Windows 10 такого ни разу не наблюдал. Что покрутить на VPS, подскажите плз.
Параметры системы
В региональных настройках поставить местоположение Россия и для не-юникодовых программ задать русскую кодировку.