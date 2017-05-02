Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 14

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2017.02.22 15:12:05.094 Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, RAM: 2051 / 5005 Mb, HDD: 10851 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.02.22 15:12:05.093 MetaTrader 4 build 1052 started (MetaQuotes Software Corp.)
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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045

Artyom Trishkin, 2017.02.20 12:09

MT4 Build 1049 время от времени при компиляции вылетает ошибка:
EX4 write error         0       0
Перезапуск редактора не помогает. Только перезапуск терминала позволяет продолжить работу над проектом... Иногда. А иногда перезапуск виндовс только.

2017.02.20 18:07:14.265 Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, RAM: 2257 / 5005 Mb, HDD: 7591 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.02.20 18:07:14.265 MetaTrader 4 build 1049 started (MetaQuotes Software Corp.)
Режим запуска МТ4 - /portable

Продолжает доставать. Без перезагрузки виндовс продолжать работу не получается.

Я один такой счастливый?
 
Vitaly Muzichenko:

Обновление залетает как всегда быстро, и с того-же сервера. 

За последние 5 часов, к сожалению, ничего не изменилось - обновление не закачивается.
 
Ihor Herasko:
За последние 5 часов, к сожалению, ничего не изменилось - обновление не закачивается.
Стоит попробовать переключиться на другую точку доступа. Обычно с московской хорошо и быстро грузит. Ещё можно несколько раз терминал перезагрузить.

Вообще, говорили где-то, что там у них очередь на закачку. Обычно, если не грузит сразу, и переключение на другую точку доступа не помогает, то перезагрузка терминала решает проблему с закачкой.
 
Ihor Herasko:
За последние 5 часов, к сожалению, ничего не изменилось - обновление не закачивается.

Я обновил в 1:49 два терминала

 

 
ANG3110:

PS. Вот скрипт, который выводит мувинг на график и DLL, которой я пишу файл. (Внутри DLL - обыкновенная <stdio.h>). 
С первого раза срабатывает. Потом перестает работать. Хотя на версии до обновления, все прекрасно работало.
Кстати, в билде 1052 в Вашем скрипте можно обойтись без этой Вашей af_FileBin1.dll. Вот такой код будет правильно работать

void OnStart()
  {
   long id=ChartID();

   bool res=ChartSaveTemplate(id,"\\Files\\Test.tpl");
//MessageBox("res="+string(res));
//------------------------------------------------

   int handle=FileOpen("Test.tpl",FILE_TXT|FILE_READ);
   if(handle<1) {Comment("File Not Open!"); return;}

   string s1,s[];
   int Ns=100; ArrayResize(s,Ns);

   int nn=0;
   while(!IsStopped())
     {
      s1=FileReadString(handle);
      s[nn]=s1;
      nn++;
      if(nn>Ns-5) {Ns+=100; ArrayResize(s,Ns);}
      if(s1=="</indicator>") break;
     }
   FileClose(handle);

   Ns=nn; ArrayResize(s,Ns);
//------------------------------------------------
   handle=FileOpen("Test.tpl",FILE_TXT|FILE_WRITE);

   for(int i=0; i<Ns; i++)
      FileWrite(handle,s[i]);

   FileWrite(handle,"<indicator>");
   FileWrite(handle,"name=Custom Indicator");
   FileWrite(handle,"<expert>");
   FileWrite(handle,"name=Custom Moving Averages");
   FileWrite(handle,"flags=339");
   FileWrite(handle,"window_num=0");
   FileWrite(handle,"<inputs>");
   FileWrite(handle,"</inputs>");
   FileWrite(handle,"</expert>");
   FileWrite(handle,"draw_0=0");
   FileWrite(handle,"color_0=255");
   FileWrite(handle,"style_0=0");
   FileWrite(handle,"weight_0=0");
   FileWrite(handle,"</indicator>");
   FileWrite(handle,"</window>");
   FileWrite(handle,"</chart>");

   FileClose(handle);
//------------------------------------------------
   res=ChartApplyTemplate(id,"\\Files\\Test.tpl");
  }
 
Vitaly Muzichenko:

Я обновил в 1:49 два терминала

 

Ага, сегодня с утра обновился терминал.
 

Кракозябры на VPS Amazon EC2. В терминале на русском кракозябры, в редакторе все ОК. Для справки, в МТ5 все ОК и в редакторе и в терминале. Наблюдалось в билде 1045, в 1052 то же самое. На локальной машине с Windows 10 такого ни разу не наблюдал. Что покрутить на VPS, подскажите плз.

МТ4 

Параметры системы

params 

 
Alexey Volchanskiy:

Кракозябры на VPS Amazon EC2. В терминале на русском кракозябры, в редакторе все ОК. Для справки, в МТ5 все ОК и в редакторе и в терминале. Наблюдалось в билде 1045, в 1052 то же самое. На локальной машине с Windows 10 такого ни разу не наблюдал. Что покрутить на VPS, подскажите плз.

 

Параметры системы

 

Не помню точно - у меня такого не было, но здесь где-то уже обсуждалось. В языковых настройках винды нужно поглазеть-подкрутить чего-то. Не глупый - найдёшь ;)
 
Alexey Volchanskiy:

Кракозябры на VPS Amazon EC2. В терминале на русском кракозябры, в редакторе все ОК. Для справки, в МТ5 все ОК и в редакторе и в терминале. Наблюдалось в билде 1045, в 1052 то же самое. На локальной машине с Windows 10 такого ни разу не наблюдал. Что покрутить на VPS, подскажите плз.

 

Параметры системы

 

В региональных настройках поставить местоположение Россия и для не-юникодовых программ задать русскую кодировку.
 
Vitalie Postolache:
В региональных настройках поставить местоположение Россия и для не-юникодовых программ задать русскую кодировку.
Да уже нашел, честно говоря, не ожидал, что МТ4 до сих пор не юникодовый! Вроде как с начала 2000-х стандарт на юникод в интерфейсе. У МК где-то прорывы, а где-то просто пипец...
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