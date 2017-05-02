Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 4
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выше я выложил свой вариант, это взятый из справки, чуть чуть подрихтовал косметически под свои нужды - ошибка появляется стабильно при перезапуске советника.
А взять рабочий код из справки кто мешает?
С какой справки?
Мы же видим, что перебор идёт верно, правильно попадает в ChartSymbol(...) , но вот на выходе не получаем ожидаемый результат. Код который выложил - работал исправно более полу-года, Я его не сегодня сочинил.
С какой справки?
Мы же видим, что перебор идёт верно, правильно попадает в ChartSymbol(...) , но вот на выходе не получаем ожидаемый результат. Код который выложил - работал исправно более полу-года, Я его не сегодня сочинил.
С F1 или документации, без разницы, код я выложил выше, работает и на тиках в советнике, и в скрипте.
Вот ваш код, который отработал в скрипте.
Проверьте у себя пожалуйста!!! Версия терминала: 1045
Вот ваш код, который отработал в скрипте.
Проверьте у себя пожалуйста!!! Версия терминала: 1045
Я выкладывал и код, и журнал, у меня работает. Терминал 1045, винда 7 64бит, сборка 7601 сп1.
Значит, вас терминал за что-то не любит )))
Я выкладывал и код, и журнал, у меня работает. Терминал 1045, винда 7 64бит, сборка 7601 сп1.
Значит, вас терминал за что-то не любит )))
Меня может не любить мт5, он ко мне ещё не привык, но вот мт4 любит больше, чем жена ))
Проблемы в обеих терминалах, но в мт5 нужно выждать момент, а это может быть и пол-дня
Меня может не любить мт5, он ко мне ещё не привык, но вот мт4 любит больше, чем жена ))
Проблемы в обеих терминалах, но в мт5 нужно выждать момент, а это может быть и пол-дня
Хммм, это заразно )))
Удалил советника с графика, поставил обратно, уже и у меня символ пустой журнале для всех графиков, кроме текущего.
2017.02.07 19:28:21.770 chartlist EURUSD,M5: 0 ID =130296731464218785
2017.02.07 19:28:21.771 chartlist EURUSD,M5: 1 ID =130296731464218786
2017.02.07 19:28:21.772 chartlist EURUSD,M5: 2 ID =130850896497812502
2017.02.07 19:28:21.773 chartlist EURUSD,M5: 3 ID =130851889821927502
2017.02.07 19:28:21.776 chartlist EURUSD,M5: 4 ID =130850896497812503
2017.02.07 19:28:21.776 chartlist EURUSD,M5: 5 ID =130850896497812504
2017.02.07 19:28:21.778 chartlist EURUSD,M5: 6 ID =130851889821927501
2017.02.07 19:28:21.778 chartlist EURUSD,M5: 7 ID =131271782861990001
2017.02.07 19:28:21.778 chartlist EURUSD,M5: 8 ID =131271782861990002
2017.02.07 19:28:21.778 chartlist EURUSD,M5: 9EURUSD ID =131271782861990003
2017.02.07 19:28:22.299 chartlist EURUSD,M5: uninit reason 1
2017.02.07 19:28:22.306 Expert chartlist EURUSD,M5: removed
Скрипт отрабатывает нормально при повторном запуске, когда не зациклен.
Зацикленный начинает дурить через несколько циклов, а незацикленный, после перезапуска дурит сразу.
Помогает только перезапуск терминала.
Заявка в сервисдеск отправлена, будем ждать.
Отлично.
В атаче рабочий скрипт. Работает и при отсутствии подключения к счету.
PS. Вот скрипт, который выводит мувинг на график и DLL, которой я пишу файл. (Внутри DLL - обыкновенная <stdio.h>).
С первого раза срабатывает. Потом перестает работать. Хотя на версии до обновления, все прекрасно работало.
По поводу слетающих советников. При новом обновлении у меня слетело, может пара, советников и, если не ошибаюсь, не на всех терминалах различных брокеров. Но так как я уже был готов к подобному, что не есть нормально, то проверил и восстановил. Но каково же было удивление, когда сегодня на некоторых графиках не оказалось советников (судя по всему они слетели еще вчера, просто при вечернем запуске не проверял). Но слетели только у тех ДЦ, на которых параллельно пользовался демо-счетами, не на одной платформе, на разных (платформы с реальными счетами были выключены). Может это совпадение, но не думаю.
Слетает профиль при аварийной выгрузке терминала, может и при завершении работы ПК, если терминал не был закрыт вручную то Виндовс не всегда даёт достаточно времени программам на сохранение всех файлов.
Сохраните свой профиль под названием, отличным от Default и восстановление будет стоить всего пару кликов мышой.