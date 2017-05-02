Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 7
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Что это за ссылка?
ссылка с оф сайта МЕТАКВОТС на скачивание терминала МТ4
не понимаю почему у других проблема ее найти на оф сайте.
ссылка с оф сайта МЕТАКВОТС на скачивание терминала МТ4
не понимаю почему у других проблема ее найти на оф сайте.
ссылка с оф сайта МЕТАКВОТС на скачивание терминала МТ4
не понимаю почему у других проблема ее найти на оф сайте.
Установите и поймёте, что наверное только вы остались, кто не знает прикола )))
прикольно. .... ....
ps можно было вообще в 4-ку обновить все новшества 5-ки и дальше быть лучшим терминалом) там не такие значительные изменения .. вместо этого теперь надо думать как всунуть эту 5-ку всем ..
ради прикола: скачал в названии 4-ка есть .. нажал установить цифры в табло вообще нет ни какой .. странная логика поведения метав ну не будет ни кто использовать 5-ку даже если 4-ку нигде нельзя скачать будет ... до тех пор пока брокеры и дц не перейдут на 5-ку а так это насилие с элементами цирка)
ps можно было вообще в 4-ку обновить все новшества 5-ки и дальше быть лучшим терминалом) там не такие значительные изменения .. вместо этого теперь надо думать как всунуть эту 5-ку всем ..
На самом деле не так всё просто, как вам кажется. Ренат об этом писал и пишет, просто наверное уже устал писать.
В четвёртом терминале совсем другая логика работы, поэтому что-то улучшать не имело смысла, так-как быстродействие от этого не измениться.
В качестве примера можно взять машину Жигули и Ауди одного класса. Разница между ними незначительна, обе едут, обе на бензине, расход топлива в Ауди немного меньше. Но если заглянуть глубже, то у Ауди пятиступенчатая коробка передач. Не вопрос казалось-бы, берём и ставим на Жигули пятиступку, в итоге имеем лучший результат, но всё-равно не то, начинаем улучшать двигатель, потом трансмиссию, потом ...
В общем, как был он Жигулём, так ним и останется.
Я к тому, что движок четвёрки просто устарел, и его модернизировать не имело смысла, поэтому сделана пятёрка, а четвёрку по-немного расширяют, что очень радует.
На самом деле не так всё просто, как вам кажется. Ренат об этом писал и пишет, просто наверное уже устал писать.
В четвёртом терминале совсем другая логика работы, поэтому что-то улучшать не имело смысла, так-как быстродействие от этого не измениться.
В качестве примера можно взять машину Жигули и Ауди одного класса. Разница между ними незначительна, обе едут, обе на бензине, расход топлива в Ауди немного меньше. Но если заглянуть глубже, то у Ауди пятиступенчатая коробка передач. Не вопрос казалось-бы, берём и ставим на Жигули пятиступку, в итоге имеем лучший результат, но всё-равно не то, начинаем улучшать двигатель, потом трансмиссию, потом ...
В общем, как был он Жигулём, так ним и останется.
Я к тому, что движок четвёрки просто устарел, и его модернизировать не имело смысла, поэтому сделана пятёрка, а четвёрку по-немного расширяют, что очень радует.
спасибо, про быстродействие не читал ранее и не думал об этом, (буду знать) но даже этот не мало важный факт не добавляет 5-ки прироста подключаемых её ДЦ , насколько я понял серьёзный рост начался когда появилась хеджевая 5-ка
Да, мт5 начали делать ещё в глубоком 2007г !!!
Ещё в 2009г начались обсуждения на счёт того, что платформа без локов далеко не уедет, и действительно, если-бы не локи, то о неё мало кто знал-бы по сей день, основная масса сидит на форексе, где часто применяется не только локи, а и доливки по тренду, что в начальной версии было использовать крайне не эффективно(можно даже не спорить).
Сейчас с появлением возможности локирования и доливок мт5 пошла развиваться, но с момента презентации прошло очень много времени. ДЦ по чуть-чуть начинают предлагать мт5, но их не так уж и много, но уже достаточное количество (у моего нет, и пока не планируют с их слов)
Сейчас начинаю понимать, что пройдёт немного времени, и возможно у некоторых ДЦ начнут пропадать мт4, время то не стоит на месте.
спасибо, про быстродействие не читал ранее и не думал об этом, (буду знать) но даже этот не мало важный факт не добавляет 5-ки прироста подключаемых её ДЦ , насколько я понял серьёзный рост начался когда появилась хеджевая 5-ка
У меня был написан индикатор с очень большими расчёта и огромным количеством графики по таймеру. Вот как-то решил его переписать на пятёрку, когда забросил и откомпилировал в мт5, ошибок было больше, чем самого кода (всего 1965 строк)
Я конечно немного офигел), но это не остановило - начал переписывать. Открыл справку по переходу с 4 на 5, оттуда надёргал кусков кода и влепил, ошибки были убраны и компилятор уже не ругался.
При запуске в терминале даже работал, но как он работал... нужно было записать на видео. Тормоза безобразные, можно было посчитать итерации цикла =)
В общем решил сделать по-человечески, убрал всё что налепил, использовал нормальные массивы с нормальной инициализацией, в общем сделал всё как доктор приписал. Индикатор полетел, просто красота.
Ну думаю, заброшу код в мт4 и был удивлён, ошибок "0", но проблема с буферами цвета - заменил одно выражение.
При тесте в четвёрке этот же код работает быстро, но разницу видно, расчёты чуть медленнее. Поэтому можно сделать вывод, что мт5 быстрее, чем мт4.
У меня был написан индикатор с очень большими расчёта и огромным количеством графики по таймеру. Вот как-то решил его переписать на пятёрку, когда забросил и откомпилировал в мт5, ошибок было больше, чем самого кода (всего 1965 строк)
Я конечно немного офигел), но это не остановило - начал переписывать. Открыл справку по переходу с 4 на 5, оттуда надёргал кусков кода и влепил, ошибки были убраны и компилятор уже не ругался.
При запуске в терминале даже работал, но как он работал... нужно было записать на видео. Тормоза безобразные, можно было посчитать итерации цикла =)
В общем решил сделать по-человечески, убрал всё что налепил, использовал нормальные массивы с нормальной инициализацией, в общем сделал всё как доктор приписал. Индикатор полетел, просто красота.
Ну думаю, заброшу код в мт4 и был удивлён, ошибок "0", но проблема с буферами цвета - заменил одно выражение.
При тесте в четвёрке этот же код работает быстро, но разницу видно, расчёты чуть медленнее. Поэтому можно сделать вывод, что мт5 быстрее, чем мт4.