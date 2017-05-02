Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 18
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Почему тогда ее выдают за четвертую версию?
Да мне тоже этот факт не нравится. Качаешь мт4 а получаешь мт5. Идиоты
В топку твой вайн. Я видел людей которые изза гамняного МТ4 себе на макбук винду ставили.
VPS+teamviewer в помощь, какие проблемы.
Да мне тоже этот факт не нравится. Качаешь мт4 а получаешь мт5. Идиоты
наверно "метасы", думают что именно так "недалёкие" пользователи перейдут на 5-ку(
да и вообще современный маркетинг(вцелом) иногда заходит за уровень дебилизма... видимо прежние методы продвижение "хлама" перестают работать
В топку твой вайн. Я видел людей которые изза гамняного МТ4 себе на макбук винду ставили.
Так ставь, ваще не вопрос, зачем тогда писать сюда?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045
Artyom Trishkin, 2017.02.28 19:52
2017.03.01 01:43:30.844 Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz, RAM: 1540 / 5005 Mb, HDD: 10397 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.01 01:43:30.844 Data Folder: D:\New MT4
Заметил одну интересную вещь. Как только ошибка проявляется, то при попытке удалить этот ex4, Windows не даёт этого сделать, утверждая, что у меня (администратора компьютера) нет прав доступа к этому файлу и просит спросить разрешения у администратора компьютера :))
Ну так я разрешаю себе удалить этот файл :)))
Есть кто гуру в виндах? Чего делать? Кого укусить нужно чтобы у меня права появились? При этом права назначены - полный доступ. Но папка MQL4 имеет атрибут только для чтения, и изменить его мне винда не даёт - говорит спроси разрешения сам у себя.
Заметил одну интересную вещь. Как только ошибка проявляется, то при попытке удалить этот ex4, Windows не даёт этого сделать, утверждая, что у меня (администратора компьютера) нет прав доступа к этому файлу и просит спросить разрешения у администратора компьютера :))
Ну так я разрешаю себе удалить этот файл :)))
Есть кто гуру в виндах? Чего делать? Кого укусить нужно чтобы у меня права появились? При этом права назначены - полный доступ. Но папка MQL4 имеет атрибут только для чтения, и изменить его мне винда не даёт - говорит спроси разрешения сам у себя.
И даже после закрытия МТ не удаляется? Поищи программулину Unlocker, когда-то я ей пользовался. Присутствует в Тотал Командере.
Заметил одну интересную вещь. Как только ошибка проявляется, то при попытке удалить этот ex4, Windows не даёт этого сделать, утверждая, что у меня (администратора компьютера) нет прав доступа к этому файлу и просит спросить разрешения у администратора компьютера :))
Ну так я разрешаю себе удалить этот файл :)))
Есть кто гуру в виндах? Чего делать? Кого укусить нужно чтобы у меня права появились? При этом права назначены - полный доступ. Но папка MQL4 имеет атрибут только для чтения, и изменить его мне винда не даёт - говорит спроси разрешения сам у себя.
CHKDSK /f /r /x запускали? На системном и на том, где терминал.
еще один глюк, который тянется с декабря.
при открытии тестера - список заваливается под Панель задач.
невозможно выбрать нижнего эксперта:
билд 1052
И даже после закрытия МТ не удаляется? Поищи программулину Unlocker, когда-то я ей пользовался. Присутствует в Тотал Командере.
А мне оно зачем? Файл и так после перезагрузки винды разблокируется и компилится дальше - только тем и занимаюсь, что перезагружаю систему. Весёлая работа, чё...
Последнее время стал часто появляься такой глюк при работе в MetaEditor: Oткрыты 2 вкладки, переключаюсь между ними через Ctrl+Tab, и в каждом прокручиваю текст через клавиатуру или колесиком мыши, т.е. способом когда не кликаешь дополнительно по вкладке мышью. Проблема в том, что активной стала вкладка_2 а курсор остался активным во вкладке_1, это значит текст при прокрутке в активной вкладке не двигается, а в неактивной прокручивается. В таких ситуациях и мигающий курсор остается мигать в неактивной вкладке. Закономерность пока непонятна, но в течении дня несколько раз так регулярно получается.