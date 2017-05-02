Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 18

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[Удален]  
Andrey Gorbunov:

Почему тогда ее выдают за четвертую версию?

Да мне тоже этот факт не нравится. Качаешь мт4 а получаешь мт5. Идиоты
 
roller:

В топку твой вайн. Я видел людей которые изза гамняного МТ4 себе на макбук винду ставили. 

VPS+teamviewer в помощь, какие проблемы.

 
roller:

Да мне тоже этот факт не нравится. Качаешь мт4 а получаешь мт5. Идиоты

наверно "метасы", думают что именно так "недалёкие" пользователи перейдут на 5-ку(
да и вообще современный маркетинг(вцелом) иногда заходит за уровень дебилизма... видимо прежние методы продвижение "хлама" перестают работать
 
roller:


В топку твой вайн. Я видел людей которые изза гамняного МТ4 себе на макбук винду ставили. 


Так ставь, ваще не вопрос, зачем тогда писать сюда?
 

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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045

Artyom Trishkin, 2017.02.28 19:52

2017.03.01 01:43:30.843 MetaTrader 4 build 1052 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.03.01 01:43:30.844 Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, RAM: 1540 / 5005 Mb, HDD: 10397 / 260234 Mb, GMT+07:00
2017.03.01 01:43:30.844 Data Folder: D:\New MT4
Продолжается эпопея с ошибкой:
EX4 write error         0       0
Есть кто-нибудь, кто сталкивался? Помогает только перезагрузка windows

Заметил одну интересную вещь. Как только ошибка проявляется, то при попытке удалить этот ex4, Windows не даёт этого сделать, утверждая, что у меня (администратора компьютера) нет прав доступа к этому файлу и просит спросить разрешения у администратора компьютера :))

Ну так я разрешаю себе удалить этот файл :)))

Есть кто гуру в виндах? Чего делать? Кого укусить нужно чтобы у меня права появились? При этом права назначены - полный доступ. Но папка MQL4 имеет атрибут только для чтения, и ‌изменить его мне винда не даёт - говорит спроси разрешения сам у себя.

 
Artyom Trishkin:


Заметил одну интересную вещь. Как только ошибка проявляется, то при попытке удалить этот ex4, Windows не даёт этого сделать, утверждая, что у меня (администратора компьютера) нет прав доступа к этому файлу и просит спросить разрешения у администратора компьютера :))

Ну так я разрешаю себе удалить этот файл :)))

Есть кто гуру в виндах? Чего делать? Кого укусить нужно чтобы у меня права появились? При этом права назначены - полный доступ. Но папка MQL4 имеет атрибут только для чтения, и ‌изменить его мне винда не даёт - говорит спроси разрешения сам у себя.

И даже после закрытия МТ не удаляется? Поищи программулину Unlocker, когда-то я ей пользовался. Присутствует в Тотал Командере.

Unlocker, скачать Unlocker.
  • unlocker-ru.com
Unlocker – маленькая утилита служащая для разблокировки файлов используемых другими приложениями. После установки Unlocker встраивается в контекстное меню и позволяет удалять, переименовывать и перемещать файлы после того как разблокирует их или завершит работу приложений использующих их. Утилита бесплатна и имеет многоязычный интерфейс...
 
Artyom Trishkin:


Заметил одну интересную вещь. Как только ошибка проявляется, то при попытке удалить этот ex4, Windows не даёт этого сделать, утверждая, что у меня (администратора компьютера) нет прав доступа к этому файлу и просит спросить разрешения у администратора компьютера :))

Ну так я разрешаю себе удалить этот файл :)))

Есть кто гуру в виндах? Чего делать? Кого укусить нужно чтобы у меня права появились? При этом права назначены - полный доступ. Но папка MQL4 имеет атрибут только для чтения, и ‌изменить его мне винда не даёт - говорит спроси разрешения сам у себя.


CHKDSK  /f /r /x запускали? На системном и на том, где терминал.
 

еще один глюк, который тянется с декабря. 

п‌ри открытии тестера - список заваливается под Панель задач. 

н‌евозможно выбрать нижнего эксперта:

б‌илд 1052

 
Alexey Viktorov:

И даже после закрытия МТ не удаляется? Поищи программулину Unlocker, когда-то я ей пользовался. Присутствует в Тотал Командере.

Да, даже после закрытия МТ не удаляется. Анлокер говорит, что не найден блокирующий дескриптор. Давай, говорит, что-нить с файликом сделаем. Выбираю "переименовать", а этот мне выдаёт - "не-а, не могу..., давай после перезагрузки винды переименую"...
А мне оно зачем? Файл и так после перезагрузки винды разблокируется и компилится дальше - только тем и занимаюсь, что перезагружаю систему. Весёлая работа, чё...
 

Последнее время стал часто появляься такой глюк при работе в  MetaEditor: Oткрыты 2 вкладки, переключаюсь между ними через Ctrl+Tab, и в каждом прокручиваю текст через клавиатуру или колесиком мыши, т.е. способом когда не кликаешь дополнительно по вкладке мышью. П‌роблема в том, что активной стала вкладка_2 а курсор остался активным во вкладке_1, это значит текст при прокрутке в активной вкладке не двигается, а в неактивной прокручивается. В таких ситуациях и мигающий курсор остается мигать в неактивной вкладке. Закономерность пока непонятна, но в течении дня несколько раз так регулярно получается.

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