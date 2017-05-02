Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 2
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Не работает функция ChartApplyTemplate(); То есть скриптом выводишь на график темплейт c индикаторами. С первого раза выводится. Затем удаляешь с графика допустим какой-нибудь индикатор, и пытаешься повторно скриптом вывести темплейт. Все, больше не выводится. Хотя если переключить график на другой таймфрейм, график с индикаторами выводится. Так же не работает ChartIndicatorDelete();
Поэтому от вас необходимо больше подробностей, в том числе шаблон, индикаторы, скрипты и тд.
Спасибо.
Пробовали воспроизвести описанную вами проблему на билдах 1031 и 1045. Функции ChartApplyTemplate() и ChartIndicatorDelete() работают корректно.
Поэтому от вас необходимо больше подробностей, в том числе шаблон, индикаторы, скрипты и тд.
Спасибо.
У Вас там в инструкции написано "помещается в очередь" - это что типа SendMessage()? Зачем для записи темплейта использовать задержку? Да и для открытия тоже нужно ли это? Помоему тогда лучше PostMessage() - если я правильно понял. То есть в таком виде как у вас с этими чартовыми функциями использовать автоматизацию крайне затруднительно, так как будет глючить из-за задержек. Фактически можно только примитивно что-то записать или что-то вызвать. Вы попробуйте не одноходовку, а многоходовку с фунциями Chart - и увидите какие несрабатывания начнуться с тем же ChartIndicatorDelete(). Но лучше, чтобы мы не мучались с записью шаблона, переписыванием его и опять воспроизведением, добавьте пожалуйта все-таки ChartIndicatorAdd() как в МТ5.
Сейчас чтобы элементарно при помощи скрипта вызвать кастомный индикатор, нужно городить целый паровоз с вагонами с темплейтами из плохо работающих с задержками чартовых функций.
обнаружил сегодня проблему
пропали кнопки One Click Trading
открыл другой терминал там все ок.
пытался воспроизвести и нашел ошибку.
Итак
У Вас там в инструкции написано "помещается в очередь" - это что типа SendMessage()?
Уже 2 месяца проблема следующего характера: при перезапуске терминала, если до этого был загружен профиль с множеством окон на каждом из которых висел советник - после запуска этого же профиля часть советник слетают, как будто бы их и не было. Ранее никогда такой проблемы не было, появилась после предпоследнего обновления.
обнаружил сегодня проблему
пропали кнопки One Click Trading
default.tpl - шаблон, загружаемый по умолчанию для всех новых чартов.
Alt+T вам поможет
default.tpl - шаблон, загружаемый по умолчанию для всех новых чартов.
Спасибо. Помогло.
Но думаю, что это надо предугадать, чтобы таких проблем не было у других. Т.е. Если шаблон не содержит OneClickTrading то на реальном графике чтобы он включался именно из Настроек терминала.
А то можно запутаться.
Именно так. Основная масса функций для работы с объектами и чартом асинхронные. Если вы хотите быть уверенными что ваша команда выполнилась - контролируйте ее выполнения. Для начала вызовите любую синхронную функцию (хотя бы ChartRedraw()).