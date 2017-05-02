Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1045 - страница 15
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Да уже нашел, честно говоря, не ожидал, что МТ4 до сих пор не юникодовый! Вроде как с начала 2000-х стандарт на юникод в интерфейсе. У МК где-то прорывы, а где-то просто пипец...
Вы забыли, что поддержка Windows 98(без юникода) в МТ4 дай бог в 2006 была отключена.
Вот сейчас Windows XP собираемся отключать в пятерке.
Вы забыли, что поддержка Windows 98(без юникода) в МТ4 дай бог в 2006 была отключена.
Вот сейчас Windows XP собираемся отключать в пятерке.
Тогда вопрос: Как это может повлиять на VPS, ведь там не установлены WIN10 ?
Спасибо!
Тогда вопрос: Как это может повлиять на VPS, ведь там не установлены WIN10 ?
Вопрос не понятен.
Перечитайте внимательно мое утверждение и свой вопрос, пожалуйста.
Вопрос не понятен.
Перечитайте внимательно мое утверждение и свой вопрос, пожалуйста.
Имел ввиду, как будет в плане отображения шрифтов.
Имел ввиду, как будет в плане отображения шрифтов.
Единственный рабочий вариант поставить русский для non unicode шрифтов в настройках операционки.
{
while(true)
{
Sleep(2000);
if (IsStopped())
break;
}
return(INIT_SUCCEEDED);
}
1) Невозможно переключить период графика из тулбара
2) Невозможно перетянуть на график новый символ из Market Watch с помощью драг анд дроп-аЕсли задержку убрать. То срабатывает почти всегда, но
в документации по MQL4 сказано, что адвайзеру дается 3 секунды, чтобы завершить свою работу, иначе он закрывается принудительно.
А в текущей ситуации. Адвайзер видимо вообще не закрывается.
До Build 1045 все работало, как ожидается.
В аттаче Expert Advisor: WhileTrue.mq4
Ну это же додуматься надо, так в ините писать...
В документации также сказано, что инит должен завершить свою работу как можно скорее. А это значит - нечего впихивать туда бесконечные циклы.
если в Expert Advisor-е присутствует код с вечным циклом:
{
while(true)
{
Sleep(2000);
if (IsStopped())
break;
}
return(INIT_SUCCEEDED);
}
1) Невозможно переключить период графика из тулбара
2) Невозможно перетянуть на график новый символ из Market Watch с помощью драг анд дроп-аЕсли задержку убрать. То срабатывает почти всегда, но
в документации по MQL4 сказано, что адвайзеру дается 3 секунды, чтобы завершить свою работу, иначе он закрывается принудительно.
А в текущей ситуации. Адвайзер видимо вообще не закрывается.
До Build 1045 все работало, как ожидается.
В аттаче Expert Advisor: WhileTrue.mq4
Можно ещё вилку из розетки выдернуть...
Ну это же додуматься надо, так в ините писать...
В документации также сказано, что инит должен завершить свою работу как можно скорее. А это значит - нечего впихивать туда бесконечные циклы.
Ничего подобного в документации не нашел. До текущего релиза все работало нормально.
Кроме того - это не вечный цикл. Он прекращается, когда эксперт адвайзер должен быть закрыт.
На предыдущем он должен закрыться максимум через 2 секунды, при этом, ему положено 3 секунды на закрытие.
Если и за 3 секунды не закрылся, то мета должна его закрыть форсированно.
А в данном случае получается, что мета не может закрыть адвайзер (хотя он и сам должен был спокойненько завершиться) и сама как то на него подвязывается, хотя эксперт адвайзер должен работать в отдельном потоке.
Простите, а для чего вы инициализацию зацикливаете?
Можно ещё вилку из розетки выдернуть...
Зацикливаюсь я для того, чтобы постоянно опрашивать свою длл-ку.
Это не важно где зацикливаться, можно зациклить и OnTick() например, ничего сташного в этом нет.
Можно и по таймеру работать.
Этим примером я просто хочу явно воспроизвести баг. Реальный адвайзер выглядит совсем по другому