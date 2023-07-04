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А я вижу, что ему срезали прирост с марта по май. Но вы продолжайте про заговоры, конечно
Да , как бы, не заговоры, тут другое. Ну, посудите сами.
Депо 10 дол.
17 марта открывает 5 ордеров по 0,01 лота. Ставит tp=20 пп, и sl=100 пп. Хотя понятно, что стопаут наступит через 18-19 пунктов. Риск на всю котлету, как говорится, но повезло.
Теперь депо 20 дол. и 100% прироста.
Через несколько минут 3 ордера по 0,03 лота. Ставит tp=20 пп, и sl=100 пп. Хотя стопаут наступит через 21-23 пункта. Риск на всю котлету, опять повезло.
Почему совокупно 0,09 лота, а не 0,10? Потому что знает, что 300% система сразу заретуширует, а так 280% прироста на этот месяц хватит.
1 апреля, открывается совокупным лотом 0,15. Реальный риск через 25 пунктов слить депо - но заработал 20 пунктов и прирост в месяце 80%
2 апреля, открывается совокупным лотом 0,18. Реальный риск через 37 пунктов слиться, но заработал 30 пунктов и прирост в месяце 220%.
Далее небольшие сделки уже меньшим лотом, чтобы явно не было видно в истории, только эти позиции, по которым основная прибыль.
В начале мае и в начале июня та же схема, потом мониторинг.
Более таких рисков "на всю котлету" не прослеживается, что и наталкивает на мысли, что сигнал создан путем отсеивания.
И у него же такие сигналы появляются регулярно
Контртренд по доллару
Надежда умирает последней D))
Контртренд по доллару
Надежда умирает последней D))
Коррекция))
Коррекция))
1,2,3. Это уже стабильный флет.)
1,2,3. Это уже стабильный флет.)
Вова, хорош лепить;) ты имеешь такое же отношение к рынку , как я к балету. Пей синенькую , это твое
Булмиш передал эстафету новому топу. Идет нереально ровно.
Потенциал :)
Булмиш передал эстафету новому топу. Идет нереально ровно.
Там, наверное, в советнике прописаны дни, в которые случался стоплосс. И советнику запрещено торговать в эти дни. Поэтому он так хорошо тестируется на истории.
А то, что последние 1,5 месяца хорошо торгует в онлайне - это просто совпадение.
Булмиш передал эстафету новому топу. Идет нереально ровно.
везунчик пересиживатель