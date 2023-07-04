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Marsel:
А я вижу, что ему срезали прирост с марта по май. Но вы продолжайте про заговоры, конечно

Да , как бы, не заговоры, тут другое. Ну, посудите сами.

Депо 10 дол.

17 марта открывает 5 ордеров по 0,01 лота. Ставит tp=20 пп, и sl=100 пп. Хотя понятно, что стопаут наступит через 18-19 пунктов. Риск на всю котлету, как говорится, но повезло.
Теперь депо 20 дол. и 100% прироста.

Через несколько минут 3 ордера по 0,03 лота. Ставит tp=20 пп, и sl=100 пп. Хотя стопаут наступит через 21-23 пункта.   Риск на всю котлету, опять повезло.
Почему совокупно 0,09 лота, а не 0,10? Потому что знает, что 300% система сразу заретуширует, а так 280% прироста на этот месяц хватит.

1 апреля, открывается совокупным лотом 0,15. Реальный риск через 25 пунктов слить депо - но заработал 20 пунктов и прирост в месяце 80%
2 апреля, открывается совокупным лотом 0,18. Реальный риск через 37 пунктов слиться, но заработал 30 пунктов и прирост в месяце 220%.

Далее небольшие сделки уже меньшим лотом, чтобы явно не было видно в истории, только эти позиции, по которым основная прибыль.

В начале мае и в начале июня та же схема, потом мониторинг.

Более таких рисков "на всю котлету" не прослеживается, что и наталкивает на мысли, что сигнал создан путем отсеивания.

И у него же такие сигналы появляются регулярно

 

Контртренд по доллару
Надежда умирает последней D))


 
Ivan Butko:

Контртренд по доллару
Надежда умирает последней D))


Коррекция)) 

 
Desapp Pr:

Коррекция)) 

1,2,3. Это уже стабильный флет.)

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

1,2,3. Это уже стабильный флет.)

Вова, хорош лепить;) ты имеешь такое же отношение к рынку , как я к балету. Пей синенькую , это твое
 
Vladimir Baskakov:
Вова, хорош лепить;) ты имеешь такое же отношение к рынку , как я к балету. Пей синенькую , это твое
Не хило так -2 080.05 ))
 

Булмиш передал эстафету новому топу. Идет нереально ровно.




 

Потенциал :)


 
Ivan Butko:

Булмиш передал эстафету новому топу. Идет нереально ровно.




Там, наверное, в советнике прописаны дни, в которые случался стоплосс. И советнику запрещено торговать в эти дни. Поэтому он так хорошо тестируется на истории.
А то, что последние 1,5 месяца хорошо торгует в онлайне - это просто совпадение.

 
Ivan Butko:

Булмиш передал эстафету новому топу. Идет нереально ровно.

везунчик пересиживатель

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