1200 подписчиков!! - страница 97
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Значит пора создавать тему, здесь у кого нет подписчиков, они любят это делать. Примерно такого формата: "Что нужно для сигнала, чтоб были подписчики", ну или "Каким должен быть сигнал". Ну как-то так)P.S. Ну и обязательно во всех тематических ветках форума унижать другие сигналы с подписчиками, и косвенно восхвалять свой, здесь так-же это в тренде, у кого нет подписчиков.
жаба она такая )))) а у трейдеров она как ни у кого самая любимая своя родненькая )
жаба она такая )))) а у трейдеров она как ни у кого самая любимая своя родненькая )
Смотрю у вас есть продукт в маркете, значит пора создавать темы на подобие: "Как вы раскручиваете продукты", или "Как и где лучше подать рекламу", ну в общем фантазии за вами, важно привлечь новосозданной темой к себе внимание, пусть тема и глупая - это не важно, важно внимание:)
Смотрю у вас есть продукт в маркете, значит пора создавать темы на подобие: "Как вы раскручиваете продукты", или "Как и где лучше подать рекламу", ну в общем фантазии за вами, важно привлечь новосозданной темой к себе внимание, пусть тема и глупая - это не важно, важно внимание:)
не, продукт это для галочки, таких бесплатных пруд пруди , да и толку от него нуль ) реального пахаря ни кто не станет продавать )
не, продукт это для галочки, таких бесплатных пруд пруди , да и толку от него нуль ) реального пахаря ни кто не станет продавать )
Почему-же, на форекс карман широкий - на всех хватит.
Почему-же, на форекс карман широкий - на всех хватит.
так тоже не потому что не хватит, я ведь раньше сказал "жаба " она такая ... думаю у каждого на форуме есть такие идеи о которых он не делится , ибо верит в граальность идеи.
сейчас такие продукты продают, что сижу я и думаю:
Столько нервов трачу на поддержку, красоту, оптимизацию кода, (алгоримт то не меняется) ,
а тут каждый день по 10 новых экспертов "тяп ляп вот ВАМ +100600 миллионов на Контрольных точках теста, берите за 200-10000 баксов.Мораль: Пока ты думаешь о совести, другим по....
сейчас такие продукты продают, что сижу я и думаю:
Столько нервов трачу на поддержку, красоту, оптимизацию кода, (алгоримт то не меняется) ,
а тут каждый день по 10 новых экспертов "тяп ляп вот ВАМ +100600 миллионов на Контрольных точках теста, берите за 200-10000 баксов.
ага, а потом претензии типа почему робот слил, онже РОБОТ )
Открыли её последнюю долгую сделку.
Покупка в 2:30. RSI был ниже 40.
Про чей сигнал обсуждаем ? Можно ссылку на сигнал?
Ссылку нельзя. В данном случае необходимо самостоятельно думать и пользоваться поиском.
Топ не рискнула ни вчера ни сегодня, ссылаясь на какой то брексит и что-то про 150п. Хотя могла взять прибыль даже по фунту.