1200 подписчиков!! - страница 97

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Vitaly Muzichenko:

Значит пора создавать тему, здесь у кого нет подписчиков, они любят это делать. Примерно такого формата: "Что нужно для сигнала, чтоб были подписчики", ну или "Каким должен быть сигнал". Ну как-то так)

P.S. Ну и обязательно во всех тематических ветках форума унижать другие сигналы с подписчиками, и косвенно восхвалять свой, здесь так-же это в тренде, у кого нет подписчиков.

жаба она такая )))) а у трейдеров она как ни у кого самая любимая своя родненькая )

 
Anatolii Zainchkovskii:

жаба она такая )))) а у трейдеров она как ни у кого самая любимая своя родненькая )

Смотрю у вас есть продукт в маркете, значит пора создавать темы на подобие: "Как вы раскручиваете продукты", или "Как и где лучше подать рекламу", ну в общем фантазии за вами, важно привлечь новосозданной темой к себе внимание, пусть тема и глупая - это не важно, важно внимание:)

 
Vitaly Muzichenko:

Смотрю у вас есть продукт в маркете, значит пора создавать темы на подобие: "Как вы раскручиваете продукты", или "Как и где лучше подать рекламу", ну в общем фантазии за вами, важно привлечь новосозданной темой к себе внимание, пусть тема и глупая - это не важно, важно внимание:)

не, продукт это для галочки, таких бесплатных пруд пруди , да и толку от него нуль ) реального пахаря ни кто не станет продавать )

 
Anatolii Zainchkovskii:

не, продукт это для галочки, таких бесплатных пруд пруди , да и толку от него нуль ) реального пахаря ни кто не станет продавать )

Почему-же, на форекс карман широкий - на всех хватит.

 
Vitaly Muzichenko:

Почему-же, на форекс карман широкий - на всех хватит.

так тоже не потому что не хватит, я ведь раньше сказал "жаба " она такая ... думаю у каждого на форуме есть такие идеи о которых он не делится , ибо верит в граальность идеи.

 

сейчас такие продукты продают, что сижу я и думаю: 

Столько нервов трачу на поддержку, красоту, оптимизацию кода, (алгоримт то не меняется) ,

а тут каждый день по 10 новых экспертов "тяп ляп вот ВАМ +100600 миллионов на Контрольных точках теста, берите за 200-10000 баксов. 

Мораль: Пока ты думаешь о совести, другим по....
 
Vladislav Andruschenko:

сейчас такие продукты продают, что сижу я и думаю: 

Столько нервов трачу на поддержку, красоту, оптимизацию кода, (алгоримт то не меняется) ,

а тут каждый день по 10 новых экспертов "тяп ляп вот ВАМ +100600 миллионов на Контрольных точках теста, берите за 200-10000 баксов. 

ага, а потом претензии типа почему робот слил, онже РОБОТ )

 

Открыли её последнюю долгую сделку. 

Покупка в 2:30. RSI был ниже 40.

 
Oleg Mamchenko:
Про чей сигнал обсуждаем ? Можно ссылку на сигнал?

Ссылку нельзя. В данном случае необходимо самостоятельно думать и пользоваться поиском.

 

Топ не рискнула ни вчера ни сегодня, ссылаясь на какой то брексит и что-то про 150п. Хотя могла взять прибыль даже по фунту.


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