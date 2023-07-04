1200 подписчиков!! - страница 86

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Rashid Umarov:

А лодка? А вертолет? Обидеть норовите

не обидеть, просто вам в силу того что должно быть всё грамотно приходится и писать грамотно ) и иногда многие не понимают грамотные справки, куда проще посмотреть сразу на картику или понять речь когда конкретно матом.

 
Vladimir Tkach:

Написал скрипт, который историю сигналов выводит на график. По данному сигналу видно, что были моменты близкие к краху.



А ну посчитайте и мне, посмотрим что выйдет, пожалуйста. Сигнал который на МТ4.

Перечислю $1 через ePayments :)

 
Anatolii Zainchkovskii:

стопудово!!!  поддерживаю, такие скрины от и до показывают робастость системы. сразу видно что за торговля.

Есть и встроенные возможности - через терминал визуализировать сделки интересующего сигнала


 
так а на что всёже подписчики слетаются? на рекламное продвижение? или на агрессивный рост баланса?
 
Anatolii Zainchkovskii:
так а на что всёже подписчики слетаются? на рекламное продвижение? или на агрессивный рост баланса?

На оба этих фактора в совокупности.

 
Vasiliy Kolesov:

На оба этих фактора в совокупности.

ясно,значит можно не мечтать....

 
Vasiliy Pushkaryov:

Есть и встроенные возможности - через терминал визуализировать сделки интересующего сигнала


Точно! Спасибо что напомнили про эту функцию, я уже и забыл, что такая существует)))

 
Rashid Umarov:

А лодка? А вертолет? Обидеть норовите

Сделайте так, чтобы курсор в цитату не западал в мобильной версии, тогда может, смягчу свою позицию. 
 
Petros Shatakhtsyan:


А ну посчитайте и мне, посмотрим что выйдет, пожалуйста. Сигнал который на МТ4.

Перечислю $1 через ePayments :)

У вас тоже всё жестко


 

Как и ожидалось - секретный ингредиент это отсутствие секретного ингредиента.

Тупое открытие по RSI-7 на М5 (40;80), ночью, короткий стоп и тейк. Закрытие по времени. Разворот. Заход на все помидоры. 1.06.2018-17.12.2018


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