1200 подписчиков!! - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А лодка? А вертолет? Обидеть норовите
не обидеть, просто вам в силу того что должно быть всё грамотно приходится и писать грамотно ) и иногда многие не понимают грамотные справки, куда проще посмотреть сразу на картику или понять речь когда конкретно матом.
Написал скрипт, который историю сигналов выводит на график. По данному сигналу видно, что были моменты близкие к краху.
А ну посчитайте и мне, посмотрим что выйдет, пожалуйста. Сигнал который на МТ4.
Перечислю $1 через ePayments :)
стопудово!!! поддерживаю, такие скрины от и до показывают робастость системы. сразу видно что за торговля.
Есть и встроенные возможности - через терминал визуализировать сделки интересующего сигнала
так а на что всёже подписчики слетаются? на рекламное продвижение? или на агрессивный рост баланса?
На оба этих фактора в совокупности.
На оба этих фактора в совокупности.
ясно,значит можно не мечтать....
Есть и встроенные возможности - через терминал визуализировать сделки интересующего сигнала
Точно! Спасибо что напомнили про эту функцию, я уже и забыл, что такая существует)))
А лодка? А вертолет? Обидеть норовите
А ну посчитайте и мне, посмотрим что выйдет, пожалуйста. Сигнал который на МТ4.
Перечислю $1 через ePayments :)
У вас тоже всё жестко
Как и ожидалось - секретный ингредиент это отсутствие секретного ингредиента.
Тупое открытие по RSI-7 на М5 (40;80), ночью, короткий стоп и тейк. Закрытие по времени. Разворот. Заход на все помидоры. 1.06.2018-17.12.2018