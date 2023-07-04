1200 подписчиков!! - страница 209
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Один пример во вложении. Посмотрите первые 2 скрина, там около 30 сигналов одного автора. Это было несколько месяцев назад. И посмотрите на 3-м скрине, что у него на текущий момент, особенно на просадку. Он как раз благодаря тому, что это центовики, смог накрутить бешенные проценты по схеме "выживания счетов на противоположных сделках", и потом нагнать на них подписчиков. Вот это шулерство.
раньше сигналы "готовили" еще до добавления.
а сейчас прямо в сервисе "готовят"
ждут пока один выживет, а потом активно занимаются его продвижением.
и как с этим бороться?
я говорил, что не нужно смотреть историю до добавления в сервис.
а если тут прямо в сервисе эти схемы мутятся, то что с этим делать?
Ну а у МТ5 реклама платформы не удалась ))))) Бывший топ по всем своим сигналам слил
а если тут прямо в сервисе эти схемы мутятся, то что с этим делать?
либо забить вообще на сервис, либо тратить кучу времени и отслеживать всех и вся, что довольно проблематично по ряду причин
всё же забить куда проще и дешевле как мне кажется
либо забить вообще на сервис, либо тратить кучу времени и отслеживать всех и вся, что довольно проблематично по ряду причин
всё же забить куда проще и дешевле как мне кажется
Можно найти еще один вариант неплохой:
свой сигнал сделать, получить подписки и радоваться)
Англичанин на МТ4 уходит в отрыв. Результаты еще лучше, чем у падшего булщита, подписчки растут как на дрожжах
Ну а у МТ5 реклама платформы не удалась ))))) Бывший топ по всем своим сигналам слил
Красиво идет, но смущает, что есть одна доливка и ни одного съёма, просадка вылазит за 50%.
А так всё хорошо))
Если внимательно посмотреть на название торговых инструментов сигнала булШит, заметим что в наименовании всех валютных пар стоит точка - это признак микросчета. Чел стартанул со счета 50 центов ))). Вот вам ответ на вопрос "можно ли с 1 бакса стать миллионером".
Тут с вами не соглашусь. Есть ДЦ у которых на долларовых счетах могут быть точки, префиксы и пр.
либо забить вообще на сервис, либо тратить кучу времени и отслеживать всех и вся, что довольно проблематично по ряду причин
всё же забить куда проще и дешевле как мне кажется
Если ничего не делать, то лучше идти на завод. Какая никакая зарплата будет капать.
Можно найти еще один вариант неплохой:
свой сигнал сделать, получить подписки и радоваться)
А вот это правильное решение. ++
Тут с вами не соглашусь. Есть ДЦ у которых на долларовых счетах могут быть точки, префиксы и пр.
Можно узнать примеры? какие солидные ДЦ не могут себе позволить отдельный сервер под центовые счета, и все счета держат на одном сервере. Привидите пример ДЦ, где точка в названии валютной пары не на ценовом (микро) счете?
Можно узнать примеры? какие солидные ДЦ не могут себе позволить отдельный сервер под центовые счета, и все счета держат на одном сервере. Привидите пример ДЦ, где точка в названии валютной пары не на ценовом (микро) счете?
Не знаю, кто такие солидные. По мне они все равны.
Для разных целей применяют точки, подчеркивания и другую хрень для своих нужд.
Но это долларовый счет.
Не знаю, кто такие солидные. По мне они все равны.
Для разных целей применяют точки, подчеркивания и другую хрень для своих нужд.
Но это долларовый счет.
Я просил пример долларового счета с точкой в конце валютной пары, а не с индексом. Я в курсе что есть у разных ДЦ есть индексы. Речь идет о ТОЧКЕ в конце валютной пары как индикатор центового счета. Есть примеры долларовых полноценных счетов с точкой?