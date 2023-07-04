1200 подписчиков!! - страница 115

Новый комментарий
 
Andrey F. Zelinsky:

Вот не надо сознательно впаривать в массы гнилые философии. Казино и напёрсточники не так просто запрещаются со стороны закона.

Подписчики также нуждаются хотя бы в элементарной защите. Методики НЛП никто не отменял.

+

Философия социального хищника. Такие живут за счёт «жертв», поэтому последние «сами виноваты».

 
Andrey F. Zelinsky:

Как по мне -- серьёзный недостаток сервиса сигналов -- это что провайдер не несёт ответственность за сливы счетов подписчиков. Если почитать отзывы, то претензии людей не в том, что они слили -- а в том, что они слили, а провайдер "в шоколаде". По сути и по факту такого не должно быть.

Ага, и Тарас оказался в шоколаде когда слил. Он тут же и потерял свой шоколад, навсегда.

Так что провайдеру становится тоже очень плохо. Неужели вы не понимаете что у людей нету какого-то сколько-нибудь ощутимого преимущества перед рынком чтобы торговать без ощутимой просадки и риском все слить?

 
Andrey F. Zelinsky:

Вот не надо сознательно впаривать в массы гнилые философии. Казино и напёрсточники не так просто запрещаются со стороны закона.

Подписчики также нуждаются хотя бы в элементарной защите. Методики НЛП никто не отменял.

Закон может запретить торговлю на форексе с плечом, вы этого хотите?

 
Stanislav Aksenov:

Ага, и Тарас оказался в шоколаде когда слил. Он тут же и потерял свой шоколад, навсегда.

Так что провайдеру становится тоже очень плохо. Неужели вы не понимаете что у людей нету какого-то сколько-нибудь ощутимого преимущества перед рынком чтобы торговать без ощутимой просадки и риском все слить?

А что случилось с шоколадом Тараса?))

 
Andrey Dik:

А что случилось с шоколадом Тараса?))

Ага. Он не просто не растерял свой шоколад, но набил себе хайп. И сейчас может в любое время открыть сигнал, и начать торговать по той же схеме усреднения. Люди будут обращать внимание на не то, что он слил в итоге, а на то, что он продержался 2 года, и что сейчас тоже продержится столько. А половина подписчиков (даже больше) вообще будут не в курсе, кто это такой, завсегдатаи только его помнят и те, кто потерял свой депо. Так что Тарас в шоколаде не только в настоящее время, но и в перспективе

 
Stanislav Aksenov:

... Неужели вы не понимаете ...

нет, не понимаю -- да мне и не нужно ничего понимать -- важно, чтобы вы понимали то, что вы там хотите, чтобы поняли другие.

Stanislav Aksenov:

... вы этого хотите?

мне всё равно, на самом деле.


 
Stanislav Aksenov:

Закон может запретить торговлю на форексе с плечом, вы этого хотите?

Какая взаимосвязь между недобросовестным провайдером сигнала, - по сути мошенником и кредитным плечом на Форекс ))) ?

Что Вы мешаете божий дар с яичницей?

 
Andrey F. Zelinsky:

Вот не надо сознательно впаривать в массы гнилые философии. Казино и напёрсточники не так просто запрещаются со стороны закона.

А с чего ты вдруг притворяешься белым и пушистым? Выставить сигнал гораздо честнее, чем поносить конкурентов заказчику в личке или впаривать сливной сеточник в той же личке, не через маркет.

 
Ахаха, когда ты слила сигнал и подписчик хочет с тобой поговорить :D))

 
Boris Gulikov:

Какая взаимосвязь между недобросовестным провайдером сигнала, - по сути мошенником и кредитным плечом на Форекс ))) ?

Что Вы мешаете божий дар с яичницей?

Что-то вы совсем ерунду говорите. Кто вам сказал что если провайдер слил, то он является дебросовестным, и уж тем более мошенником?

К твоему сведению, форекс с плечом запрещен в ряде государств, наравне с казино. Речь зашла про казино, и я ответил.

А вот вы зачем мешаете яичницу, я не знаю.

1...108109110111112113114115116117118119120121122...232
Новый комментарий