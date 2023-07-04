1200 подписчиков!! - страница 115
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Вот не надо сознательно впаривать в массы гнилые философии. Казино и напёрсточники не так просто запрещаются со стороны закона.
Подписчики также нуждаются хотя бы в элементарной защите. Методики НЛП никто не отменял.
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Философия социального хищника. Такие живут за счёт «жертв», поэтому последние «сами виноваты».
Как по мне -- серьёзный недостаток сервиса сигналов -- это что провайдер не несёт ответственность за сливы счетов подписчиков. Если почитать отзывы, то претензии людей не в том, что они слили -- а в том, что они слили, а провайдер "в шоколаде". По сути и по факту такого не должно быть.
Ага, и Тарас оказался в шоколаде когда слил. Он тут же и потерял свой шоколад, навсегда.
Так что провайдеру становится тоже очень плохо. Неужели вы не понимаете что у людей нету какого-то сколько-нибудь ощутимого преимущества перед рынком чтобы торговать без ощутимой просадки и риском все слить?
Вот не надо сознательно впаривать в массы гнилые философии. Казино и напёрсточники не так просто запрещаются со стороны закона.
Подписчики также нуждаются хотя бы в элементарной защите. Методики НЛП никто не отменял.
Закон может запретить торговлю на форексе с плечом, вы этого хотите?
Ага, и Тарас оказался в шоколаде когда слил. Он тут же и потерял свой шоколад, навсегда.
Так что провайдеру становится тоже очень плохо. Неужели вы не понимаете что у людей нету какого-то сколько-нибудь ощутимого преимущества перед рынком чтобы торговать без ощутимой просадки и риском все слить?
А что случилось с шоколадом Тараса?))
А что случилось с шоколадом Тараса?))
Ага. Он не просто не растерял свой шоколад, но набил себе хайп. И сейчас может в любое время открыть сигнал, и начать торговать по той же схеме усреднения. Люди будут обращать внимание на не то, что он слил в итоге, а на то, что он продержался 2 года, и что сейчас тоже продержится столько. А половина подписчиков (даже больше) вообще будут не в курсе, кто это такой, завсегдатаи только его помнят и те, кто потерял свой депо. Так что Тарас в шоколаде не только в настоящее время, но и в перспективе
... Неужели вы не понимаете ...
нет, не понимаю -- да мне и не нужно ничего понимать -- важно, чтобы вы понимали то, что вы там хотите, чтобы поняли другие.
... вы этого хотите?
мне всё равно, на самом деле.
Закон может запретить торговлю на форексе с плечом, вы этого хотите?
Какая взаимосвязь между недобросовестным провайдером сигнала, - по сути мошенником и кредитным плечом на Форекс ))) ?
Что Вы мешаете божий дар с яичницей?
Вот не надо сознательно впаривать в массы гнилые философии. Казино и напёрсточники не так просто запрещаются со стороны закона.
А с чего ты вдруг притворяешься белым и пушистым? Выставить сигнал гораздо честнее, чем поносить конкурентов заказчику в личке или впаривать сливной сеточник в той же личке, не через маркет.
Какая взаимосвязь между недобросовестным провайдером сигнала, - по сути мошенником и кредитным плечом на Форекс ))) ?
Что Вы мешаете божий дар с яичницей?
Что-то вы совсем ерунду говорите. Кто вам сказал что если провайдер слил, то он является дебросовестным, и уж тем более мошенником?
К твоему сведению, форекс с плечом запрещен в ряде государств, наравне с казино. Речь зашла про казино, и я ответил.
А вот вы зачем мешаете яичницу, я не знаю.