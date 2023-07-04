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Vladimir Gribachev:

если приложите к обсуждению исходный код, то нет, это не будет реклама

а как быть если код в голове а излагать правильно не умею

 
Vladimir Baskakov:
Может он имеет ввиду запрет на обсуждение готового продукта стороннего , не своего или Сигнала. Об этом речь?

Он, как приобретатель продуктов, ищет возможность обсуждать некоторые продукты, но здесь это не позволяют правила.

Как я понял, он добивается именно этого.

 
5drakon:

а как быть если код в голове а излагать правильно не умею

если стратегия чего-то стоит, то найдутся и те, кто напишет этот код для общего пользования "бесплатно"

 
Uladzimir Izerski:

Он, как приобретатель продуктов, ищет возможность обсуждать некоторые продукты, но здесь это не позволяют правила.

Как я понял, он добивается именно этого.

так в любом продукте есть же ветка "обсуждение"

 
Uladzimir Izerski:

Он, как приобретатель продуктов, ищет возможность обсуждать некоторые продукты, но здесь это не позволяют правила.

Как я понял, он добивается именно этого.

и это тоже

 
5drakon:

но только же не в этой теме - она не для вашей тс :)

создавайте свою

 
5drakon:
я по этому поводу создавал тему но ее почему-то удалили или у нас в стране уже гласность стала тоже под запретом ?

Удалил ветку я.

1. И удалил потому, что вы в вашей ветке пытались заставить собственников форума делать то, что они считают неправильным.
То есть, допуск рекламных постов и веток на форуме - это никак не поможет развитию Метатрейдера.
А вы все равно пытаетесь заставить их делать то, что хотите вы, и не хотят они.

2. Кроме того, в вашей ветке не приведено ничего, чтобы как-то можно было продолжать дискуссию.
Один флуд, который мы все (пользователи форума) почему-то должны читать.

3. Сейчас. Вы "мягко" перевели дискуссию в этой ветке на ту тематику, какую вы захотели ...

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Если коротко, то это агрессия.
И если вы будете продолжать так же активно действовать против форума - я вас забаню насовсем.

[Удален]  
Andrey F. Zelinsky:

вам уже несколько раз доходчиво пояснили -- что форум технический и на нём идёт обсуждение языка и терминала.

и нечего разводить балаган с рекламой.

хотите что-то рекламировать -- пишите у себя в профиле, в блоге, в своих продуктах/сигналах.

но форум оставьте для конструктивного обсуждения тех вопросов, ради которых он и создавался -- язык, терминал и всё что с этим связано.

Почитал свежие комменты, огалтелых сторонников поубавилось явно,включился здравый смысл наверно
 

Всем удачной охоты!

 
Vladimir M.:

Всем удачной охоты!

На фото Майкл Джексон?

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