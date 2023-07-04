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если приложите к обсуждению исходный код, то нет, это не будет реклама
а как быть если код в голове а излагать правильно не умею
Может он имеет ввиду запрет на обсуждение готового продукта стороннего , не своего или Сигнала. Об этом речь?
Он, как приобретатель продуктов, ищет возможность обсуждать некоторые продукты, но здесь это не позволяют правила.
Как я понял, он добивается именно этого.
а как быть если код в голове а излагать правильно не умею
если стратегия чего-то стоит, то найдутся и те, кто напишет этот код для общего пользования "бесплатно"
Он, как приобретатель продуктов, ищет возможность обсуждать некоторые продукты, но здесь это не позволяют правила.
Как я понял, он добивается именно этого.
так в любом продукте есть же ветка "обсуждение"
Он, как приобретатель продуктов, ищет возможность обсуждать некоторые продукты, но здесь это не позволяют правила.
Как я понял, он добивается именно этого.
и это тоже
но только же не в этой теме - она не для вашей тс :)
создавайте свою
я по этому поводу создавал тему но ее почему-то удалили или у нас в стране уже гласность стала тоже под запретом ?
Удалил ветку я.
1. И удалил потому, что вы в вашей ветке пытались заставить собственников форума делать то, что они считают неправильным.
То есть, допуск рекламных постов и веток на форуме - это никак не поможет развитию Метатрейдера.
А вы все равно пытаетесь заставить их делать то, что хотите вы, и не хотят они.
2. Кроме того, в вашей ветке не приведено ничего, чтобы как-то можно было продолжать дискуссию.
Один флуд, который мы все (пользователи форума) почему-то должны читать.
3. Сейчас. Вы "мягко" перевели дискуссию в этой ветке на ту тематику, какую вы захотели ...
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Если коротко, то это агрессия.
И если вы будете продолжать так же активно действовать против форума - я вас забаню насовсем.
вам уже несколько раз доходчиво пояснили -- что форум технический и на нём идёт обсуждение языка и терминала.
и нечего разводить балаган с рекламой.
хотите что-то рекламировать -- пишите у себя в профиле, в блоге, в своих продуктах/сигналах.
но форум оставьте для конструктивного обсуждения тех вопросов, ради которых он и создавался -- язык, терминал и всё что с этим связано.
Всем удачной охоты!
Всем удачной охоты!
На фото Майкл Джексон?