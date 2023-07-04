1200 подписчиков!! - страница 113
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Думаю, что это начало конца подзатянувшейся эпопеи... Как говорится, слив засчитан.
Теперь многие разбегутся - отзывы по сигналу уже пошли с 1 звездой ;)
Что-то потерялся ещё один завистник, чтобы позлорадствовать.
Ну что, вас жаба душит уже меньше, подписчики то разбегаются?
Что-то потерялся ещё один завистник, чтобы позлорадствовать.
Ну что, вас жаба душит уже меньше, подписчики то разбегаются?
Вы думаете, тут кого-то душила жаба?
Мне кажется, кого душила, тот посоздавал свои сигналы-хамстеры.)))
А тут писали те, кто понимал, что происходит.
Не более того.
Хотя, возможно кого-то и душила и продолжает душить.
Кто его знает.
Тут же некоторые подсчитывают, сколько выручает провайдер.
Вот и все на месте.
Удачи в дальнейшем и сильно не завидуйте другим сигналам!
Вот и все на месте.
Удачи в дальнейшем и сильно не завидуйте другим сигналам!
Хотя, возможно кого-то и душила и продолжает душить.
Кто его знает.
Тут же некоторые подсчитывают, сколько выручает провайдер.
Да, спутал вас с другим пользователем, у которого сильно болит душа и не даёт спокойно спать из-за того, что на его стодолларовый сигнал не подписываются, а на чужом но центовом есть подписчики. Ну никак он с этим не смирится, и при первой возможности об этом трубит
Да, спутал вас с другим пользователем, у которого сильно болит душа и не даёт спокойно спать из-за того, что на его стодолларовый сигнал не подписываются, а на чужом но центовом есть подписчики. Ну никак он с этим не смирится, и при первой возможности об этом трубит
Что-то потерялся ещё один завистник, чтобы позлорадствовать.
Ну что, вас жаба душит уже меньше, подписчики то разбегаются?
Мне не завидно, подписчикам только могу посочувствовать. Очень опасная работа была на этом сигнале, он и так довольно долго без просадок прожил при таких рисках.
Я, кстати, до декабря использовал на личном счёте подобный сет хомяка - с 2 ордерами, но с меньшим плечом и со стопом 50 пунктов. Причём, если с утра обнаруживал 2 незакрытых ордера, то 1 из них всегда закрывал принудительно, а если видел явную нисходящую тенденцию, то закрывал оба. Таким образом, от стоп-аутов счёт был застрахован надёжно.
Почему нельзя было точно так же делать провайдеру этого сигнала - для меня загадка ;)
Мне не завидно, подписчикам только могу посочувствовать. Очень опасная работа была на этом сигнале, он и так довольно долго без просадок прожил при таких рисках.
Я, кстати, до декабря использовал на личном счёте подобный сет хомяка - с 2 ордерами, но с меньшим плечом и со стопом 50 пунктов. Причём, если с утра обнаруживал 2 незакрытых ордера, то 1 из них всегда закрывал принудительно, а если видел явную нисходящую тенденцию, то закрывал оба. Таким образом, от стоп-аутов счёт был застрахован надёжно.
Почему нельзя было точно так же делать провайдеру этого сигнала - для меня загадка ;)
Может нужно убирать сигналы, допустившие 30,% просадки совсем, с первого раза? На многих сервисах 20% просадка это все, конец сигналу