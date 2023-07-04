1200 подписчиков!! - страница 111
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Здравствуйте. Несколько месяцев назад подробно обсуждали некоторые из схем в этой теме: https://www.mql5.com/ru/forum/281452/page26#comment_9420915
Там много интересного: и как можно выдавать центовые счета за долларовые, работая без серьёзного риска (но подвергая при этом запредельному риску счета подписчиков), и как готовить супер-счет с мега-статистикой путём отбора выжившего из 2-3 десятков слитых счетов, и как скрывать статистику по просадкам (500% прибыли за неделю с риском 1% - мыслимо ли вообще такое), и ещё много всего :)
Если останутся какие вопросы - спрашивайте, всегда рад помочь.
Так бывает, что позиция закрылась, а в истории не появилась (имею ввиду в Сигналах)?
Только сейчас увидел ваше сообщение - редко теперь в этот форум заглядываю, после прошлогоднего бана ;)
Я с такими фактами не сталкивался и отзывов о чём-то подобном не встречал - считаю, что в целом история сделок грузится корректно. До конца прошлого года были проблемы разве что с отображением статистики за период, предшествующий регистрации счёта на этом сайте, но теперь они в основном решены. Самая большая из оставшихся проблем со статой, на мой взгляд - не различаются центовые и долларовые счета на серверах некоторых мелких брокерских контор. Иной раз больно смотреть, как доверчивые инвесторы отдают под управление тысячи долларов владельцам центовых счетов с 20-50$, т.к. считают, что у них депозит 2000-5000$, но предупредить всех нет возможности.
Только сейчас увидел ваше сообщение - редко теперь в этот форум заглядываю, после прошлогоднего бана ;)
Я с такими фактами не сталкивался и отзывов о чём-то подобном не встречал - считаю, что в целом история сделок грузится корректно. До конца прошлого года были проблемы разве что с отображением статистики за период, предшествующий регистрации счёта на этом сайте, но теперь они в основном решены. Самая большая из оставшихся проблем со статой, на мой взгляд - не различаются центовые и долларовые счета на серверах некоторых мелких брокерских контор. Иной раз больно смотреть, как доверчивые инвесторы отдают под управление тысячи долларов владельцам центовых счетов с 20-50$, т.к. считают, что у них депозит 2000-5000$, но предупредить всех нет возможности.
Только сейчас увидел ваше сообщение - редко теперь в этот форум заглядываю, после прошлогоднего бана ;)
Я с такими фактами не сталкивался и отзывов о чём-то подобном не встречал - считаю, что в целом история сделок грузится корректно. До конца прошлого года были проблемы разве что с отображением статистики за период, предшествующий регистрации счёта на этом сайте, но теперь они в основном решены. Самая большая из оставшихся проблем со статой, на мой взгляд - не различаются центовые и долларовые счета на серверах некоторых мелких брокерских контор. Иной раз больно смотреть, как доверчивые инвесторы отдают под управление тысячи долларов владельцам центовых счетов с 20-50$, т.к. считают, что у них депозит 2000-5000$, но предупредить всех нет возможности.
На центовых счетах давно нельзя открывать платные сигналы. Редко заглядываете ))
На центовых счетах давно нельзя открывать платные сигналы. Редко заглядываете ))
Э, нет, Алексей - сигналы я как раз мониторю довольно часто и центовые счета вижу за версту ))
Платные сигналы не открываются на счетах, которые системой MQL распознаны в качестве центовых. Но, к сожалению, они распознаются не у всех брокеров, поэтому и становятся возможными вышеописанные фокусы ;)
если не секрет где 1200 подписчиков может тоже подпишусь
Не секрет. В списке сигналов для MT4 включите сортировку по количеству подписчиков - там их уже больше 1900 ))
На центовых счетах давно нельзя открывать платные сигналы. Редко заглядываете ))
Так то оно так, но Андрей ясно написал, что у мелких контор один сервер и для долларовых и для центовых счетов.
Центовики соответственно отображаются как долларовые.
Я знаю как минимум 3 маленьких кухоньки, где это происходит на MT4. Их названия начинаются на W, F, и ещё раз на F. Также есть одна большая, очень известная кухня, где это происходит на mt5. Её название начинается на R.
Борис, неужели речь идет о робофорекс?
Да. Центовые мт5 на робо определяются как долларовые.