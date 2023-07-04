1200 подписчиков!! - страница 111

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Andrey Karachev:

Здравствуйте. Несколько месяцев назад подробно обсуждали некоторые из схем в этой теме: https://www.mql5.com/ru/forum/281452/page26#comment_9420915

Там много интересного: и как можно выдавать центовые счета за долларовые, работая без серьёзного риска (но подвергая при этом запредельному риску счета подписчиков), и как готовить супер-счет с мега-статистикой путём отбора выжившего из 2-3 десятков слитых счетов, и как скрывать статистику по просадкам (500% прибыли за неделю с риском 1% - мыслимо ли вообще такое), и ещё много всего :)

Если останутся какие вопросы - спрашивайте, всегда рад помочь.

Так бывает, что позиция закрылась, а в истории не появилась (имею ввиду в Сигналах)?
 
Vladimir Baskakov:
Так бывает, что позиция закрылась, а в истории не появилась (имею ввиду в Сигналах)?

Только сейчас увидел ваше сообщение - редко теперь в этот форум заглядываю, после прошлогоднего бана ;)

Я с такими фактами не сталкивался и отзывов о чём-то подобном не встречал - считаю, что в целом история сделок грузится корректно. До конца прошлого года были проблемы разве что с отображением статистики за период, предшествующий регистрации счёта на этом сайте, но теперь они в основном решены. Самая большая из оставшихся проблем со статой, на мой взгляд - не различаются центовые и долларовые счета на серверах некоторых мелких брокерских контор. Иной раз больно смотреть, как доверчивые инвесторы отдают под управление тысячи долларов владельцам центовых счетов с 20-50$, т.к. считают, что у них депозит 2000-5000$, но предупредить всех нет возможности. 

 
тебя опять надо банить
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Andrey Karachev:

Только сейчас увидел ваше сообщение - редко теперь в этот форум заглядываю, после прошлогоднего бана ;)

Я с такими фактами не сталкивался и отзывов о чём-то подобном не встречал - считаю, что в целом история сделок грузится корректно. До конца прошлого года были проблемы разве что с отображением статистики за период, предшествующий регистрации счёта на этом сайте, но теперь они в основном решены. Самая большая из оставшихся проблем со статой, на мой взгляд - не различаются центовые и долларовые счета на серверах некоторых мелких брокерских контор. Иной раз больно смотреть, как доверчивые инвесторы отдают под управление тысячи долларов владельцам центовых счетов с 20-50$, т.к. считают, что у них депозит 2000-5000$, но предупредить всех нет возможности. 

В принципе да, показания на мухоб ке и здесь совпадают, проверил на грызуне
 
Andrey Karachev:

Только сейчас увидел ваше сообщение - редко теперь в этот форум заглядываю, после прошлогоднего бана ;)

Я с такими фактами не сталкивался и отзывов о чём-то подобном не встречал - считаю, что в целом история сделок грузится корректно. До конца прошлого года были проблемы разве что с отображением статистики за период, предшествующий регистрации счёта на этом сайте, но теперь они в основном решены. Самая большая из оставшихся проблем со статой, на мой взгляд - не различаются центовые и долларовые счета на серверах некоторых мелких брокерских контор. Иной раз больно смотреть, как доверчивые инвесторы отдают под управление тысячи долларов владельцам центовых счетов с 20-50$, т.к. считают, что у них депозит 2000-5000$, но предупредить всех нет возможности. 

На центовых счетах давно нельзя открывать платные сигналы. Редко заглядываете ))

 
если не секрет где 1200 подписчиковможет тоже надо подписатьсяможет тоже подпишусь
 
Alexey Volchanskiy:

На центовых счетах давно нельзя открывать платные сигналы. Редко заглядываете ))

Э, нет, Алексей - сигналы я как раз мониторю довольно часто и центовые счета вижу за версту ))

Платные сигналы не открываются на счетах, которые системой MQL распознаны в качестве центовых. Но, к сожалению, они распознаются не у всех брокеров, поэтому и становятся возможными вышеописанные фокусы ;)

Влад. Влад.:
если не секрет где 1200 подписчиков может тоже подпишусь

Не секрет. В списке сигналов для MT4 включите сортировку по количеству подписчиков - там их уже больше 1900 ))

 
Alexey Volchanskiy:

На центовых счетах давно нельзя открывать платные сигналы. Редко заглядываете ))

Так то оно так, но Андрей ясно написал, что у мелких контор один сервер и для долларовых и для центовых счетов.

Центовики соответственно отображаются как долларовые.

Я знаю как минимум 3 маленьких кухоньки, где это происходит на MT4. Их названия начинаются на W, F, и ещё раз на F. Также есть одна большая, очень известная кухня, где это происходит на mt5. Её название начинается на R.

 
Dmitry Vasylchenko:
Борис, неужели речь идет о робофорекс?
Да. Центовые мт5 на робо определяются как долларовые.
 
Alexey Gureyev:
Да. Центовые мт5 на робо определяются как долларовые.
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