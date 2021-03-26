Создаем команду для написания бота - страница 12
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Я имел в виду тот Фриланс сайт, который автор топика указал в своем профиле.
Может, это как бы раскрутка того Фриланса?
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Все не могу понять - где подвох ...
А может и нет подвоха ...
11 листов уже ...
Да, я понял, посмотрел ссылку.
Вот нехорошего (в отличие от Карпутова) ничего не вижу. Есть сюжет, интересно следить за развитием.) Народ валом валит.
Болтовня впустую - это тока бесполезная порча клавы)
Андрей, затяните идеи и их авторов отсюда и начинайте
https://www.mql5.com/ru/forum/123978
Понаблюдаем - как это будет выглядеть.
Начинаю сбор желающих участников. Пишите мне в ЛС. В сообщении укажите:
1. К какой категории относитесь (трейдер/программист/универсал)
2. Ваш опыт(программист), успешность(трейдер)
3. В каком количестве и составе считаете нужно формировать команду (Т/П)
4. Публичный или конфиденциальный вариант команды предпочтителен.
Сразу говорю - если вы трейдер, желающий потестировать пару тактик за бесплатно, или сомневайтесь - то не теряйте зря свое время. Отбор будет осуществляться тщательно в том числе и самой командой. Нам нужны работающие идеи, подтвержденные на практике. И если у вас она есть - то команда обязательно доведет ее до совершенства.
Начинаю сбор желающих участников. Пишите мне в ЛС. В сообщении укажите:
1. К какой категории относитесь (трейдер/программист/универсал)
2. Ваш опыт(программист), успешность(трейдер)
3. В каком количестве и составе считаете нужно формировать команду (Т/П)
4. Публичный или конфиденциальный вариант команды предпочтителен.
Сразу говорю - если вы трейдер, желающий потестировать пару тактик за бесплатно, или сомневайтесь - то не теряйте зря свое время. Отбор будет осуществляться тщательно в том числе и самой командой. Нам нужны работающие идеи, подтвержденные на практике. И если у вас она есть - то команда обязательно доведет ее до совершенства.
ты кто вообще такой для начала? )))) хахаха
Не могу понять почему, до сих пор не забанили этого клоуна?
Другой раз по пустяку банят, а тут идет явное перетягивание сервиса фриланс на свою сторону.
Ой, да не волнуйтесь... Никого он не перетянет.
Перетянул бы, если бы сразу показал бы себя организатором того, что он пытается создать. А так - похоже, он хочет, не только собрать трейдеров и программеров, которые бы друг на друга работали (причем так, чтобы ему профит доставался), а еще и чтобы из этих программеров найти тимлида, который будет распределять задачи, и что-то вроде тимлида трейдеров... Роль его самого - очень туманна, хотя он и говорит о каких-то там "координации, обдумывании плана, путей развития"...
George Merts Нулей не берем изначально.
Хм.. Дык вот, скажем, я себя считаю в программировании чуточку больше, чем полным нулем. Но, пока что я не вижу смысла прилагать усилия в том, что ты тут предлагаешь. Так что - с меня ты имеешь нуль, хотя я - нулем вроде не являюсь. Остальные - тоже самое.
Народ должен увидеть реальную перспективу. Ну или хотя бы поверить в какую-то мифическую. Боюсь, пока - мало кто из "не-нулей" заинтересуется всерьез.
а как он никнейм сменил? у меня что - то не выходит
Начинаю сбор желающих участников. Пишите мне в ЛС. В сообщении укажите:
1. К какой категории относитесь (трейдер/программист/универсал)
2. Ваш опыт(программист), успешность(трейдер)
3. В каком количестве и составе считаете нужно формировать команду (Т/П)
4. Публичный или конфиденциальный вариант команды предпочтителен.
Сразу говорю - если вы трейдер, желающий потестировать пару тактик за бесплатно, или сомневайтесь - то не теряйте зря свое время. Отбор будет осуществляться тщательно в том числе и самой командой. Нам нужны работающие идеи, подтвержденные на практике. И если у вас она есть - то команда обязательно доведет ее до совершенства.
Очень интересно наблюдать за временем, годы идут, сервис меняется, а предложения все те же ...
Идея в обмен за советника...
ты кто вообще такой для начала? )))) хахаха
Очень интересно наблюдать за временем, годы идут, сервис меняется, а предложения все те же ...
Идея в обмен за советника...