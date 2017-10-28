Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 139
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О!!! а что так ??? жаль - значит пиво в баре "уши мертвого каЁта" мы не выпьем ?
Но я готов принять в дар твой скрипучий аналический диван, я готов его принять даже без надломившейся ножки.
я пожалуй поставил бы его в гараже, ну или у дворового туалета за сараем.
Присаживался бы порой на него и писал бы тебе временами - какой нибудь веселый message!
Пожалуй во второй номинации всех разорвал на части Сергей Дон - с большим отрывом!
Нету там большого отрыва, ближайший соперник, глядя на всё это безобразие в архив только что ушел, а закрыв все открытые позиции Сергей Дон был бы на втором месте.
Чего не хватает в таблице? Если что нужно добавить/убрать - не молчите, всё сделаем
думаю колонка "загрузка депозита" не к селу не к городу. она как не пришей к п**** рукав... либо её убрать совсем, либо превратить в относительный коэффицфееент привязав к просадке. понимаю что это чисто информативный покзатель, но что он показывает конкретно и собственно для чего - не понятно
Тут конечно спорный вопрос. Я по этому показателю отобрал Vladonа, у него загрузка небольшая, прибыль была относительно хорошая. Большая загрузка депозита как по мне, то это стрёмная ТС.
Если судить по тому, что загрузка это хорошо, мол деньги работают, то работать они могут не долго таким темпом. Я придерживаюсь того, что деньги должны лежать под подушкой, и на все работать нельзя.
В целях информативности Я бы её не удалял.
Кто ещё выскажет мнение на этот счёт?
Нет, спасибо. Лучше ты к нам, на "Колыму", так сказать... Угощу пивком своим, сам варил, сегодня вот дегустация, едрёное аж... Форель вот наши местные пацаны разводят, икорка все дела... На мой вкус под мой тёмненький эль самое самолёт. К дядьке моему съездим, буквально на речке живет в своём доме, работает на переправе, всегда свежий окунёк, стерлядь. Короче айда к нам лучше в гости, у нас душевно, птички вот какие то певчие уже прилетели, паують сцуко красиво аж сердце ёкает....
Так, это уже почти по дружески... я почти растрогался - но вспомнил, есть некая опаска , ты же обещал попалить меня и сдать дядькам с хорошо бритыми гловами в черных очках и очень с вежливыми и приветливыми выражениями лиц...
Да и потом слово "Колыма" как то неприветливо звучит. И в исходниках звучало наоборот "Приезжайте к нам на Колыму - нет спасибо, лучше вы к нам" - ты вечно все путаешь.
А может лучше в бар "Уши мертвого каЁота" ? там пиво тоже волне ядерное, познакомлю с хорошенькой знойной мексиканочкой , гляди поплывешь у ее объятиях - останешься у нее на ранчо.
Будешь выезжать раз в неделю за покупками , ну и меня навещать. Будешь иногда сидеть на своем же аналитичском диване - возле сарая, что бы не терять хватку.
Нету там большого отрыва, ближайший соперник, глядя на всё это безобразие в архив только что ушел, а закрыв все открытые позиции Сергей Дон был бы на втором месте.
Тут конечно спорный вопрос. Я по этому показателю отобрал Vladonа, у него загрузка небольшая, прибыль была относительно хорошая. Большая загрузка депозита как по мне, то это стрёмная ТС.
Если судить по тому, что загрузка это хорошо, мол деньги работают, то работать они могут не долго таким темпом. Я придерживаюсь того, что деньги должны лежать под подушкой, и на все работать нельзя.
В целях информативности Я бы её не удалял.
Кто ещё выскажет мнение на этот счёт?
Пусть останется
Тут конечно спорный вопрос. Я по этому показателю отобрал Vladonа, у него загрузка небольшая, прибыль была относительно хорошая. Большая загрузка депозита как по мне, то это стрёмная ТС.
Если судить по тому, что загрузка это хорошо, мол деньги работают, то работать они могут не долго таким темпом. Я придерживаюсь того, что деньги должны лежать под подушкой, и на все работать нельзя.
В целях информативности Я бы её не удалял.
Кто ещё выскажет мнение на этот счёт?
Пускай будет, с "загрузкой" веселее наблюдать за соревнованием.
Чего не хватает в таблице? Если что нужно добавить/убрать - не молчите, всё сделаем