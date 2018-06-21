ED 6-18 - 9.18
Привет!
Справедливая (расчётная) цена между текушим и последующим фьюяерсами ED
должна быть (при условии, что % ставки ЦБ Евро и Доллара не изменятся) - 54 пункта,
при этом разница ставок составляет 1,75%. Сейчас, как и в прошлом месяце, разница между фьючерсами
составляет 90 - 92 пункта, что в процентных ставках 2,5%
С чем может быть связано такое ожидание рынка, что америкули повысят ставку на 0,75% за последующие 3 месяца?
Откуда данные, с MOEX? На европейских и американских рынках такая же ситуация?
На 0.75 не повысят, так что думаю можно смело входить в арбитраж.
Откуда данные, с MOEX? На европейских и американских рынках такая же ситуация?
На 0.75 не повысят, так что думаю можно смело входить в арбитраж.
Данные конечно же с МОЕХ, в том то и дело, что 3-18 и 6-18 торговались именно 90-92 пункта, тогда
как америкули за это время повысили ставку только на 0,25%
А расчётный спред был 47 пунктов!
думаю можно смело
Уверен на 100%, что скорее всего )
Уверен на 100%, что скорее всего )
А заплатите за 100% увененность?
Расчётная цена 57, а текущая 161.
ОДИН час до экспирации!
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Привет!
Справедливая (расчётная) цена между текушим и последующим фьючерсами ED
должна быть (при условии, что % ставки ЦБ Евро и Доллара не изменятся) - 54 пункта,
при этом разница ставок составляет 1,75%. Сейчас, как и в прошлом месяце, разница между фьючерсами
составляет 90 - 92 пункта, что в процентных ставках 2,5%
С чем может быть связано такое ожидание рынка, что америкули повысят ставку на 0,75% за последующие 3 месяца?