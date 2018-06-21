ED 6-18 - 9.18

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Привет!

Справедливая (расчётная) цена между текушим и последующим фьючерсами ED

должна быть (при условии, что % ставки ЦБ Евро и Доллара не изменятся) - 54 пункта,

при этом разница ставок составляет 1,75%. Сейчас, как и в прошлом месяце, разница между фьючерсами

составляет 90 - 92 пункта, что в процентных ставках 2,5%

С чем может быть связано такое ожидание рынка, что америкули повысят ставку на 0,75% за последующие 3 месяца?

 
prostotrader:

Привет!

Справедливая (расчётная) цена между текушим и последующим фьюяерсами ED

должна быть (при условии, что % ставки ЦБ Евро и Доллара не изменятся) - 54 пункта,

при этом разница ставок составляет 1,75%. Сейчас, как и в прошлом месяце, разница между фьючерсами

составляет 90 - 92 пункта, что в процентных ставках 2,5%

С чем может быть связано такое ожидание рынка, что америкули повысят ставку на 0,75% за последующие 3 месяца?


Откуда данные, с MOEX? На европейских и американских рынках такая же ситуация?

На 0.75 не повысят, так что думаю можно смело входить в арбитраж.

 
Sergey Chalyshev:


Откуда данные, с MOEX? На европейских и американских рынках такая же ситуация?

На 0.75 не повысят, так что думаю можно смело входить в арбитраж.

Данные конечно же с МОЕХ, в том то и дело, что 3-18 и 6-18 торговались именно 90-92 пункта, тогда

как америкули за это время повысили ставку только на 0,25%

А расчётный спред был 47 пунктов!

 
Sergey Chalyshev:

думаю можно смело

Уверен на 100%, что скорее всего )

 
Andrey Khatimlianskii:

Уверен на 100%, что скорее всего )

А заплатите за 100% увененность?


Расчётная цена 57, а текущая 161.

ОДИН час до экспирации!

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