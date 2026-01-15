Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 488

Artyom Trishkin:

Нет, эта тема и по mql4, и по mql5

то так запутаемся вообще. есть же тема https://www.mql5.com/ru/forum/6343
Подскажите пожалуйста, такой показатель тестера в жизни реален? И хороший это или плохой результат за год с депо 3000...
 
igrok333:
то так запутаемся вообще. есть же тема https://www.mql5.com/ru/forum/6343

Не путайтесь ;)

Здесь можно спросить как переделать с 4-ки на пятёрку например...

 
Artyom Trishkin:

В mql5 различаются позиции и ордера. Позиция - это результат сделки. А сделка - это результат срабатывания ордера.

Сначала отсылается торговый запрос на сервер, и появляется либо отложенный ордер (если запрос был установить его), либо маркет-ордер (если запрос был открыть позицию).

Если маркет-ордер сработал (произошла сделка), то в результате этой сделки появляется (или изменяется уже существующая) позиция.

На хэджевом счёте может быть много раздельных позиций (в том числе и разнонаправленных), на неттинговом счёте позиция может быть только одна.

Так вот, чтобы перебрать в цикле все позиции, нужно организовать цикл по их количеству - соответственно, использовать PositionsTotal() вместо привычного для mql4 OrdersTotal().

Если же нужно в mql5 перебрать все ордера, то тут (в mql5) используется привычная для mql4 OrdersTotal().

Да, это понял

Но куда подставлять этот индекс, вот это непонятно?

 
Есть ли какая то библиотека, которая позволила бы работать с динамическими массивами
Мне нужно создавать многомерные динамические массивы, плюс копировать например одномерный массив в двумерный
 
Roman Sharanov:
Есть ли какая то библиотека, которая позволила бы работать с динамическими массивами
Мне нужно создавать многомерные динамические массивы, плюс копировать например одномерный массив в двумерный

У меня как-то даже и мысли не возникало чтобы проверить возможность копирования одномерного массива в двухмерный. Но сразу возник такой вопрос, "А что получится если количество элементов одномерного массива будет нечётным?".

Библиотека в mql4 вроде как есть, но документация только на mql5. И не знаю как будет работать в mql4.

Этот раздел содержит технические детали работы с различными структурами данных (массивами, связанными списками и др.) и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5. Использование классов структур данных позволит сэкономить время при создании пользовательских хранилищ данных разнообразных форматов...
 
Подскажите пожалуйста, почему советник перестает видеть свои ордера (открывает вместо одного,по условию, несколько)если помимо его ордеров присутствуют сторонние ордера? Если ордера только советника - проблем нет. "Меджик" при открытиии ордера указывается,по условию открытия ордера выбираются ордера только с этим" меджиком".
 
Anatoliy Ryzhakov:
Подскажите пожалуйста, почему советник перестает видеть свои ордера (открывает вместо одного,по условию, несколько)если помимо его ордеров присутствуют сторонние ордера? Если ордера только советника - проблем нет. "Меджик" при открытиии ордера указывается,по условию открытия ордера выбираются ордера только с этим" меджиком".
у Вас стоит break а нужно continue
 
Добрый день! нужна помощь гуманитарию (мне) который пытается сделать индикатор с мельчайшими знаниями как это))) но зато есть понимание чего должно появиться)) И так:
 Как запрограммировать костыль/индикатор/скрипт (в виде индикатора с вкладками "о программе, Общие, Входные параметры, Цвета, Отображение") для МТ4 чтобы он брал зааза такая данные с файла .csv, например формат исходного файла:
EUR;TF;1.192;1.1733
EUR;TN;1.2037;1.1663
EUR;AB1;1.1906499615;1.1797479615
CHF;TF;1.0362;1.0183
CHF;TN;1.0479;1.0121
CHF;AB1;1.03484132734247;1.02549513556164


Т.е. индикатор взял с файла данные записанные и вставил с комментарием на график в виде отрезков (TF, TA)  или цветного диапазона (EA) с параметрами протяженности ровно "день" (от границы до границы вертикальных разделителей дней на МТ4), для линий выбор цвета линии, тип линии, выбор цвета текста и размера комментария и подстановка к линии отрезка комментария например в виде "TF - 1,192" вторая линия "TF - 1,1733" которые берутся с соответвующих строк файла. При этом отрезок чисто горизонтальный и из строки EUR;TF;1.192;1,1733  берет для своей гоизонтали именно первую цифру для одного отезка и вторую цифру для второго отрезка как начало отезка 1.192 и конец 1.192.
Есть и диапазоны напимер EA принцип тот же от начала до конца дня но у него парметр по цене отличается и строка начало и конец имеется CHF;AB1;1.03484132734247;1.02549513556164 начало это 1.03484132734247 конец диапазона 1.02549513556164. Запускается при включении МТ4 (как обычный индюк стоящий на гафике), каждый день на графике и добавляет все данные именно в текущий день единожды, все нанесенные ранее линии не удаляет при этом с графика и не дублирует. При всем этом выбирает и показывает все отрезки и диапазоны на день, только там где активное окно сейчас и на других активных окнах (т.е. где запущен) (т.е. открыл пару и индикатор порисовал все отрезки и диапазоны текущего дня и успокоился и так далее по парам). 

напимер как должна выглядить вкладка индикатора Входные параметры:

Переменная________Значение
Funtik________//--Общие настройки--//
Рисовать TF________true
Рисовать TN _______true
Рисовать AB1______true
Рисовать AB2______false
Цвет текстовых надписей _______Black
Шрифт подписей__________________Arial
Размер шрифта текстовых подписей ________9
Цвет линии TF ______________
Тип линии TF _______________
Цвет линии TN ______________
Тип линии TN _______________
Цвет диапазона AB1__________
Цвет диапазона AB2__________
Частота опроса файла в секундах ______2
Название файла ___________5.csv

пытался накорябать сам,но ни черта не получается хотя вроде легкая (ну гуманитарий я че поделать....)  Помогите пожалуйста утопающему!!!!!!!! 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Funtik.mq4 |
//|                      Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
 
#property indicator_chart_window
//---- input parameters
extern string    Funtik="5.csv";
//+------------------------------------------------------------------+
//| extern variables                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
extern  bool    РисоватьTB = false      ;
extern  bool    РисоватьTN = false      ;
extern  bool    РисоватьTF = false      ;
extern  bool    РисоватьAB1 = false     ;
extern  bool    РисоватьAB2 = false     ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
      int handle,sst=1;
     double  NameCena;
     string NameF ,NameTi,NameFT;
      bool h1;
      
   while(sst>0)
                 {
   handle=FileOpen(Funtik,FILE_CSV|FILE_READ,';');
 //  Comment ("Файл ",Funtik,"открыт");
   if(handle>=0)
    {
     NameF=FileReadString(handle);           // Читается наименование бумаги
     NameTi=FileReadString(handle);          // Читается первая котировка и подставляется в начало первого отрезка линии или диапазона
     NameCena=FileReadNumber(handle);        // Читается цена последней котировки для первого отрезка линии или диапазона
     NameFT=FileReadString(handle);          // Читается последняя котировка для диапазона
     
     Alert(NameF," ",NameTi," ",NameCena," ",NameFT);
       if(FileIsEnding(h1))
       {
     FileClose(h1);
     return(false);
     sst=0;
       }
    }
               }
     FileClose(handle);   
 
  //fComment(Funtik);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+




Пример Линии: http://SSMaker.ru/35997bd0/


помогите плиз...мозг кипит от неумения кодировки...

Миллионы трейдеров и сотни брокеров не могут ошибаться — они выбрали MetaTrader 5 для торговли на Форексе и финансовых рынках! Узнать больше
 

inkosto:
Добрый день! нужна помощь гуманитарию ...

Пожалуйста, правильно вставляйте код.


Ещё нагляднее:


 

Такой вопрос, мне нужно интегрировать зигзаг в свой индюк(сейчас по хендлу считается)

Дело в том что мой индюк вообще OnCalculate() не использует, все на OnChartEvent()

Так как мне заставить работать зигзаг, откуда для его расчета мне взять rates_total и prev_calculated?

