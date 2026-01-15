Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 488
Нет, эта тема и по mql4, и по mql5
то так запутаемся вообще. есть же тема https://www.mql5.com/ru/forum/6343
Не путайтесь ;)
Здесь можно спросить как переделать с 4-ки на пятёрку например...
В mql5 различаются позиции и ордера. Позиция - это результат сделки. А сделка - это результат срабатывания ордера.
Сначала отсылается торговый запрос на сервер, и появляется либо отложенный ордер (если запрос был установить его), либо маркет-ордер (если запрос был открыть позицию).
Если маркет-ордер сработал (произошла сделка), то в результате этой сделки появляется (или изменяется уже существующая) позиция.
На хэджевом счёте может быть много раздельных позиций (в том числе и разнонаправленных), на неттинговом счёте позиция может быть только одна.
Так вот, чтобы перебрать в цикле все позиции, нужно организовать цикл по их количеству - соответственно, использовать PositionsTotal() вместо привычного для mql4 OrdersTotal().
Если же нужно в mql5 перебрать все ордера, то тут (в mql5) используется привычная для mql4 OrdersTotal().
Да, это понял
Но куда подставлять этот индекс, вот это непонятно?
Мне нужно создавать многомерные динамические массивы, плюс копировать например одномерный массив в двумерный
Есть ли какая то библиотека, которая позволила бы работать с динамическими массивами?
Мне нужно создавать многомерные динамические массивы, плюс копировать например одномерный массив в двумерный
У меня как-то даже и мысли не возникало чтобы проверить возможность копирования одномерного массива в двухмерный. Но сразу возник такой вопрос, "А что получится если количество элементов одномерного массива будет нечётным?".
Библиотека в mql4 вроде как есть, но документация только на mql5. И не знаю как будет работать в mql4.
Подскажите пожалуйста, почему советник перестает видеть свои ордера (открывает вместо одного,по условию, несколько)если помимо его ордеров присутствуют сторонние ордера? Если ордера только советника - проблем нет. "Меджик" при открытиии ордера указывается,по условию открытия ордера выбираются ордера только с этим" меджиком".
Как запрограммировать костыль/индикатор/скрипт (в виде индикатора с вкладками "о программе, Общие, Входные параметры, Цвета, Отображение") для МТ4 чтобы он брал зааза такая данные с файла .csv, например формат исходного файла:
Т.е. индикатор взял с файла данные записанные и вставил с комментарием на график в виде отрезков (TF, TA) или цветного диапазона (EA) с параметрами протяженности ровно "день" (от границы до границы вертикальных разделителей дней на МТ4), для линий выбор цвета линии, тип линии, выбор цвета текста и размера комментария и подстановка к линии отрезка комментария например в виде "TF - 1,192" вторая линия "TF - 1,1733" которые берутся с соответвующих строк файла. При этом отрезок чисто горизонтальный и из строки EUR;TF;1.192;1,1733 берет для своей гоизонтали именно первую цифру для одного отезка и вторую цифру для второго отрезка как начало отезка 1.192 и конец 1.192.
Есть и диапазоны напимер EA принцип тот же от начала до конца дня но у него парметр по цене отличается и строка начало и конец имеется CHF;AB1;1.03484132734247;1.02549513556164 начало это 1.03484132734247 конец диапазона 1.02549513556164. Запускается при включении МТ4 (как обычный индюк стоящий на гафике), каждый день на графике и добавляет все данные именно в текущий день единожды, все нанесенные ранее линии не удаляет при этом с графика и не дублирует. При всем этом выбирает и показывает все отрезки и диапазоны на день, только там где активное окно сейчас и на других активных окнах (т.е. где запущен) (т.е. открыл пару и индикатор порисовал все отрезки и диапазоны текущего дня и успокоился и так далее по парам).
напимер как должна выглядить вкладка индикатора Входные параметры:
пытался накорябать сам,но ни черта не получается хотя вроде легкая (ну гуманитарий я че поделать....) Помогите пожалуйста утопающему!!!!!!!!
Пример Линии: http://SSMaker.ru/35997bd0/
помогите плиз...мозг кипит от неумения кодировки...
inkosto:
Добрый день! нужна помощь гуманитарию ...
Пожалуйста, правильно вставляйте код.
Ещё нагляднее:
Такой вопрос, мне нужно интегрировать зигзаг в свой индюк(сейчас по хендлу считается)
Дело в том что мой индюк вообще OnCalculate() не использует, все на OnChartEvent()
Так как мне заставить работать зигзаг, откуда для его расчета мне взять rates_total и prev_calculated?