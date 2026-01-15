Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1847

Tretyakov Rostyslav #:
Проверяй

  Если честно то ничего не понятно
Что может изменить это выражение
if(flag_close==1)ClosseAll();
Если можете объясните

 
EVGENII SHELIPOV #:

Личную переписку рекомендуется вести в личных сообщениях.

 
EVGENII SHELIPOV #:

При наступлении условия для закрытия

//-------------------------------------------------------------------+  Команда на закрытие сетки ордеров
   if((CountTrade(0) > 1 && CalculiteProfit() >= 0 && OrderGroupCloseSignal()==0)||(CountTrade(1) > 1 && CalculiteProfit() >= 0 && OrderGroupCloseSignal()==1))
     {
      flag_close=1;
     }

flag_close получает значение 1

и ClosseAll(); будет запускаться постоянно, пока flag_close не получит значение 0

а 0 flag_close получит когда все ордера закроются

   if(CountTrade() == 0)
     {
      flag_close=0;

и будет 0 пока не появится сигнал на закрытие

 
Andrey Sokolov #:

Это уже не личная, это обсуждение кода
 
Tretyakov Rostyslav #:
Это уже не личная, это обсуждение кода

который он тебе присылал, и обсуждаете между вами что ты ему сделал

 
Andrey Sokolov #:

Я же выложил ту часть кода, которую обсуждаем...на всеобщее обозрение и обсуждение

 
Andrey Sokolov #:

ozymandias_lite.mq5

Посмотрел индикатор...как-то не так рисует


 
EVGENII SHELIPOV #:


Еще можно отправлять запросы на закрытие пока ордера не закроются. Но важно чтобы во время этого не появлялись новые ордера. Не знаю, закроет ли сервер вашего брокера ордера со второй, третьей и т.д. попыток?...

