Кто знает какой функцией можно удалить советника с графика? Я хочу записать критерий и если он выполнится удалить советника с графика.
 
Кто знает какой функцией можно удалить советника с графика? Я хочу записать критерий и если он выполнится удалить советника с графика.

void  ExpertRemove();

Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика.

 
void  ExpertRemove(); Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика.

Спасибо

 
Такой вариант лаконичнее, но, наверное, медленнее

Print(StringSubstr(EnumToString(_Period), 7));

но пойдет вот так Alert(EnumToString(ENUM_TIMEFRAMES(_Period)));

или так Alert(StringSubstr(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)_Period),7));
 
Это же просто:

Print(StringSubstr(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)_Period), 7));
 
Добрый день. Сделал простенький индикатор  SSA по библиотеке klot  https://www.mql5.com/ru/code/7359   в тестере рисует линию как положено, при установке на график  выдает ошибки 

2019.07.27 16:24:29.226 Stack overflow in 'C:\Program Files (x86)\Terminal\MQL4\indicators\i_SSA.ex4'

2019.07.27 16:24:29.226 Access violation read to 0x000C0000 in 'C:\Program Files (x86)\Terminal\MQL4\indicators\i_SSA.ex4'

индикатор  из статьи дает те же ошибки.

Файлы  которые использую прилагаю. В файле библиотеки исправил возможность ошибки деления на ноль.

Кто  нибудь подскажите, я  не знаю где искать ошибку.

Файлы:
SSA.mq4  19 kb
i_SSA.mq4  4 kb
 
Уменьшил размер массивов в библиотеке SSA  , ошибку переполнения стека теперь не выдает. Но история коротковатая отображается. Вопрос такой - какие ограничения по массивам, чтобы стек не переполнить?
 

Господа - может чего поменялось тут... :-)

 размещаю файл *.ex4 в каталог ..MQL4/Expetrs на облачном своем диске в главном каталоге F4you... Он не отображается в терминале в разделе "Навигация", т.е. запустить робота  - не возможно.

Как правильно устанавливать исполнимый файл экспа для запуска на торги?

 
Господа - может чего поменялось тут... :-)

 размещаю файл *.ex4 в каталог ..MQL4/Expetrs на облачном своем диске в главном каталоге F4you... Он не отображается в терминале в разделе "Навигация", т.е. запустить робота  - не возможно.

Как правильно устанавливать исполнимый файл экспа для запуска на торги?

Папка для хранения файлов: Файл --> Открыть каталог данных --> MQL4\Experts\Сюда.ex4

Если же всё так, но советник не виден в навигаторе, то ... поздравляю - у вас закончилось возможное количество программ в навигаторе. Нужно что-то удалить. К сожалению, в MetaTrader4 есть ограничение на количество программ, которые видит Навигатор. Я сталкивался с этим при создании большого количества индикаторов. Чтобы не удалять много нужного, я просто копировал код в тестовый файл и компилировал и запускал всегда его - таким образом тестировал нужные мне индикаторы всегда в одном файле - стёр содержимое файла, вставил в него новый код, откомпилировал, оттестировал - готово. Потом следующий - стёр содержимое файла, вставил в него новый код .., и далее по кругу...

 
Почему индикатор в тестере может показывать не так, как он показывает в онлайне?
Какие могут быть причины?

https://www.mql5.com/ru/forum/318997
