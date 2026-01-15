Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 926
Кто знает какой функцией можно удалить советника с графика? Я хочу записать критерий и если он выполнится удалить советника с графика.
void ExpertRemove();
Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика.
Спасибо
Такой вариант лаконичнее, но, наверное, медленнее
но пойдет вот так Alert(EnumToString(ENUM_TIMEFRAMES(_Period)));или так Alert(StringSubstr(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)_Period),7));
Это же просто:
2019.07.27 16:24:29.226 Stack overflow in 'C:\Program Files (x86)\Terminal\MQL4\indicators\i_SSA.ex4'
индикатор из статьи дает те же ошибки.
Файлы которые использую прилагаю. В файле библиотеки исправил возможность ошибки деления на ноль.
Кто нибудь подскажите, я не знаю где искать ошибку.
Господа - может чего поменялось тут... :-)
размещаю файл *.ex4 в каталог ..MQL4/Expetrs на облачном своем диске в главном каталоге F4you... Он не отображается в терминале в разделе "Навигация", т.е. запустить робота - не возможно.
Как правильно устанавливать исполнимый файл экспа для запуска на торги?
Папка для хранения файлов: Файл --> Открыть каталог данных --> MQL4\Experts\Сюда.ex4
Если же всё так, но советник не виден в навигаторе, то ... поздравляю - у вас закончилось возможное количество программ в навигаторе. Нужно что-то удалить. К сожалению, в MetaTrader4 есть ограничение на количество программ, которые видит Навигатор. Я сталкивался с этим при создании большого количества индикаторов. Чтобы не удалять много нужного, я просто копировал код в тестовый файл и компилировал и запускал всегда его - таким образом тестировал нужные мне индикаторы всегда в одном файле - стёр содержимое файла, вставил в него новый код, откомпилировал, оттестировал - готово. Потом следующий - стёр содержимое файла, вставил в него новый код .., и далее по кругу...
Какие могут быть причины?
https://www.mql5.com/ru/forum/318997