Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 930
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте. Как поймать сигнал на вход со сторонего индикатора illuminator в коде? Индикатор красит на графике свечу и выводит алерт на вход. Проще сказать я хочу написать робота под этот индикатор.
Подскажите кто-нибудь какой-то простой торговый эксперт для примера, в котором есть все необходимые элементы советника. У меня уже есть определенный алгоритм принятия решения для покупки и для продажи. Хочу написать и протестировать... Нужен скелет советника. Желательно с такими элементами:
- контроль ММ (в т.ч. количество открытых сделок);
- контроль средств (если убыток в день бошльше Х, то перестаем торговать в этот день; если убыток в этом месяце больше У, перестаем торговать до следующего месяца);
- закрытие позиции по времени (относительно времени открытия позиции);
Мне бы что-то попроще для начала...
Подскажите кто-нибудь какой-то простой торговый эксперт для примера, в котором есть все необходимые элементы советника. У меня уже есть определенный алгоритм принятия решения для покупки и для продажи. Хочу написать и протестировать... Нужен скелет советника. Желательно с такими элементами:
- контроль ММ (в т.ч. количество открытых сделок);
- контроль средств (если убыток в день бошльше Х, то перестаем торговать в этот день; если убыток в этом месяце больше У, перестаем торговать до следующего месяца);
- закрытие позиции по времени (относительно времени открытия позиции);
Мне бы что-то попроще для начала...
поиском по КБ "шаблон"... по моему только ленивый и я не писали "болванки" для написания экспертов )))
поиском по КБ "шаблон"... по моему только ленивый и я не писали "болванки" для написания экспертов )))
iCustom()
iCustom возращает постоянно число 2147483647
Вопрос. Создаю на графике объект OBJ_ARROW_BUY / OBJ_ARROW_SELL, вот только все стрелки всегда направлены вправо. Не пойму как их повернуть вверх/вниз как в примере https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/enum_object/obj_arrow_buy ?
Где: 0- индекс буфера, 242 код из таблички:
Вот тут есть так же примеры: https://www.mql5.com/ru/articles/1500
по моему "профиль" сохраняет внешний вид МТ - расположение панелей, окон обзор рынка и т.п, но сами чарты он не запоминает, в общем не пользовался никогда толком, но должно работать так, имхо
а настройки советника запоминает шаблон графика, если запомнить шаблон с запущенным на нем экспертом, а потом закрыть и открыть чарт и применить шаблон - то запустится эксперт с настройками которые были при записи шаблона, по мне так это не удобно
если я прав в части шаблонов, то Вашу задачу нужно решать написанием скрипта, который откроет нужные чарты и переключит на них ТФ и применит на каждый чарт сохраненный шаблон
ЗЫ: кажется в КБ когда то видел такой пример, но могу ошибаться, имхо не удобно все это
Человек задал довольно интересный вопрос при сбое слетели все настройки и как настроить всё назад, да по сути никак это сделать нельзя. Интересно каким образом можно имитировать сбой, который приведёт к таким последствиям и какие это будут последствия, какие настройки могут сбиться. Бывают ли такие сбои?
Добрый день! Хотел узнать сохраняются ли все актуальные параметры (входные) прописанные вручную в торгующих экспах в сохраненном позже "ПРОФИЛЕ", чтобы не сохранять в отдельные *.set файлы вх. параметры роботов, сохранив лишь все в "профиль". И если при сбое, например, в работе терминала, восстановить ранее сохраненный профиль - будут ли в нем сохранены и установлены вновь на торги все экспы с ранними сохраненными настройками?
А что у вас такие сбои были что настройки сбивались, а было ли такое что сам робот улетал с графика по причине сбоя терминала?