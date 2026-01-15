Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 929

Новый комментарий
 
Elena Baranova:

Спасибо ) Это едиственный путь, по другому время в алерте никак не настроить? И есть ли альтернатива стандартной функции Alert() в MQL4, в которой можно было бы настаивать время алерта на время терминала?

В текст алерта можно включить TimeCurrent()

Но тогда будет напечатано 2 времени.

 
Alexey Viktorov:
В текст алерта можно включить TimeCurrent()

Но тогда будет напечатано 2 времени.

Точно! Спасибо

 

Добрый день! Хотел узнать сохраняются ли все актуальные параметры (входные) прописанные вручную в торгующих экспах в сохраненном позже "ПРОФИЛЕ", чтобы не сохранять в отдельные *.set файлы вх. параметры роботов, сохранив лишь все в "профиль". И если при сбое, например, в работе терминала, восстановить ранее сохраненный профиль - будут ли в нем сохранены и установлены вновь на торги все экспы с ранними сохраненными настройками?

 
Roman Shiredchenko:

Добрый день! Хотел узнать сохраняются ли все актуальные параметры (входные) прописанные вручную в торгующих экспах в сохраненном позже "ПРОФИЛЕ", чтобы не сохранять в отдельные *.set файлы вх. параметры роботов, сохранив лишь все в "профиль". И если при сбое, например, в работе терминала, восстановить ранее сохраненный профиль - будут ли в нем сохранены и установлены вновь на торги все экспы с ранними сохраненными настройками?

А проверить? И написать тут результат. Это быстрее, чем кто-то другой захочет проверить и ответить.

 
Roman Shiredchenko:

Добрый день! Хотел узнать сохраняются ли все актуальные параметры (входные) прописанные вручную в торгующих экспах в сохраненном позже "ПРОФИЛЕ", чтобы не сохранять в отдельные *.set файлы вх. параметры роботов, сохранив лишь все в "профиль". И если при сбое, например, в работе терминала, восстановить ранее сохраненный профиль - будут ли в нем сохранены и установлены вновь на торги все экспы с ранними сохраненными настройками?

по моему "профиль" сохраняет внешний вид МТ - расположение панелей, окон обзор рынка и т.п, но сами чарты он не запоминает, в общем не пользовался никогда толком, но должно работать так, имхо

а настройки советника запоминает шаблон графика, если запомнить шаблон с запущенным на нем экспертом, а потом закрыть и открыть чарт и применить шаблон - то запустится эксперт с настройками которые были при записи шаблона, по мне так это не удобно

если я прав в части шаблонов, то Вашу задачу нужно решать написанием скрипта, который откроет нужные чарты и переключит на них ТФ и применит на каждый чарт сохраненный шаблон

ЗЫ: кажется в КБ когда то видел такой пример, но могу ошибаться, имхо не удобно все это

 
Здраствуйте, подскажите кто нибудь можно ли добавить звуковое оповещение в стандартный индикатор Фрактала.?
 
Kosarev.rus92:
Здраствуйте, подскажите кто нибудь можно ли добавить звуковое оповещение в стандартный индикатор Фрактала.?

Здравствуйте! Можно, читайте: https://www.mql5.com/ru/articles/1448

 

Добрый день всем!

Ребята, подскажите, только не отсылайте к справочнику, там не понятно описано и без примеров, иногда встречаю такую запись: 

void function(void);     или     double function(double);  без переменных

как это работает? Какие параметры и откуда передаются?

 
Artyom Trishkin:

А проверить? И написать тут результат. Это быстрее, чем кто-то другой захочет проверить и ответить.

Igor Makanu:

по моему "профиль" сохраняет внешний вид МТ - расположение панелей, окон обзор рынка и т.п, но сами чарты он не запоминает, в общем не пользовался никогда толком, но должно работать так, имхо

а настройки советника запоминает шаблон графика, если запомнить шаблон с запущенным на нем экспертом, а потом закрыть и открыть чарт и применить шаблон - то запустится эксперт с настройками которые были при записи шаблона, по мне так это не удобно

если я прав в части шаблонов, то Вашу задачу нужно решать написанием скрипта, который откроет нужные чарты и переключит на них ТФ и применит на каждый чарт сохраненный шаблон

ЗЫ: кажется в КБ когда то видел такой пример, но могу ошибаться, имхо не удобно все это

Зачем проверять? Может кто-то уже знает...

Через шаблоны - знаю, но долго все это... и хлопотно, через сеты также не удобно. Надо все оперативнее...

Спс. ОК. Я проверю и выложу в ФАК.

 
Здравствуйте. Как поймать сигнал на вход со сторонего индикатора illuminator в коде? Индикатор красит на графике свечу и выводит алерт на вход. Проще сказать я хочу  написать робота под этот индикатор. Просто подскажите каким способом в коде можно поймать этот сигнал.
Файлы:
Illuminator.ex4  24 kb
1...922923924925926927928929930931932933934935936...2693
Новый комментарий