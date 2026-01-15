Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 929
Спасибо ) Это едиственный путь, по другому время в алерте никак не настроить? И есть ли альтернатива стандартной функции Alert() в MQL4, в которой можно было бы настаивать время алерта на время терминала?
В текст алерта можно включить TimeCurrent()
Точно! Спасибо
Добрый день! Хотел узнать сохраняются ли все актуальные параметры (входные) прописанные вручную в торгующих экспах в сохраненном позже "ПРОФИЛЕ", чтобы не сохранять в отдельные *.set файлы вх. параметры роботов, сохранив лишь все в "профиль". И если при сбое, например, в работе терминала, восстановить ранее сохраненный профиль - будут ли в нем сохранены и установлены вновь на торги все экспы с ранними сохраненными настройками?
А проверить? И написать тут результат. Это быстрее, чем кто-то другой захочет проверить и ответить.
по моему "профиль" сохраняет внешний вид МТ - расположение панелей, окон обзор рынка и т.п, но сами чарты он не запоминает, в общем не пользовался никогда толком, но должно работать так, имхо
а настройки советника запоминает шаблон графика, если запомнить шаблон с запущенным на нем экспертом, а потом закрыть и открыть чарт и применить шаблон - то запустится эксперт с настройками которые были при записи шаблона, по мне так это не удобно
если я прав в части шаблонов, то Вашу задачу нужно решать написанием скрипта, который откроет нужные чарты и переключит на них ТФ и применит на каждый чарт сохраненный шаблон
ЗЫ: кажется в КБ когда то видел такой пример, но могу ошибаться, имхо не удобно все это
Здраствуйте, подскажите кто нибудь можно ли добавить звуковое оповещение в стандартный индикатор Фрактала.?
Здравствуйте! Можно, читайте: https://www.mql5.com/ru/articles/1448
Добрый день всем!
Ребята, подскажите, только не отсылайте к справочнику, там не понятно описано и без примеров, иногда встречаю такую запись:
void function(void); или double function(double); без переменных
как это работает? Какие параметры и откуда передаются?
Зачем проверять? Может кто-то уже знает...
Через шаблоны - знаю, но долго все это... и хлопотно, через сеты также не удобно. Надо все оперативнее...
Спс. ОК. Я проверю и выложу в ФАК.