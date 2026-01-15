Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 923

Alexandr Sokolov:

Нет, не путаю. SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL это минимальная дистанция установки SL или TP от рыночной цены в момент установки или изменения

А SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL запрещает изменять уровни SL или TP если рыночная цена в моменте к ним ближе чем SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Просто я пишу советника, стратегия которого изначально рекомендована на М1, и SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL может запретить закрыть часть ордера

Создайте кастомный символ, у которого установите уровень заморозки, и тестируйте на нём для проверок - дц искать дольше
 
Не вам было сказано. Игорь признал свою ошибку.

Igor Makanu, 2019.07.19 18:59

ну да перепутал, но в конкретном случае - закрытие ордера все равно не учитывается

вот хорошая табличка по использованию SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

https://www.mql5.com/ru/articles/2555#modify_in_freeze_level_prohibited


 
Igor Makanu:

у меня нет ошибок, только недочеты! )))) 

Вы бы лучше Alexandr Sokolov  привели бы пример для воспроизведения, если хотели помочь.... ладно, занимайтесь чем занимаетесь ))))

Не придирайся к словам. Пусть будет недочёт, мне без разницы.

 

Возможные причины?  на открывает справку при нажатии на F1 в МЕ.



 
Roman Shiredchenko:

Возможные причины?  на открывает справку при нажатии на F1 в МЕ.



Возможно стоит подождать - грузится-то справка с сервера. Потом ещё раз жмякнуть F1. Дальше будет быстро.

 

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, как в коде индикатора на MQL4 установить значок на фиксированном расстоянии в пикселях (не в пунктах) над/под эстремумом свечи (как это сделано в стандартном индикаторе Fractals, не могу нигде найти его код).

 
Elena Baranova:

как это сделано в стандартном индикаторе Fractals, не могу нигде найти его код

https://www.mql5.com/ru/code/30

 
Artyom Trishkin:

Возможно стоит подождать - грузится-то справка с сервера. Потом ещё раз жмякнуть F1. Дальше будет быстро.

прожимал несколько раз.... и из разных МЕ с разных путей и терминалов и брокеров...
 
Igor Makanu:

https://www.mql5.com/ru/code/30

Спасибо )

 
Igor Makanu:

https://www.mql5.com/ru/code/30

К сожалению этот метод не работает в MQL4. В MQL4 нет функции PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,ExtArrowShift) как я поняла.

А как этот сдвиг pеализавать в MQL4 я не пойму и код на MQL4 не нашла :(

Может у Вас есть такая же ссылочка для MQL4?


