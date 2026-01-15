Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 923
Нет, не путаю. SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL это минимальная дистанция установки SL или TP от рыночной цены в момент установки или изменения
А SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL запрещает изменять уровни SL или TP если рыночная цена в моменте к ним ближе чем SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
Просто я пишу советника, стратегия которого изначально рекомендована на М1, и SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL может запретить закрыть часть ордера
Не вам было сказано. Игорь признал свою ошибку.
Igor Makanu, 2019.07.19 18:59
ну да перепутал, но в конкретном случае - закрытие ордера все равно не учитывается
вот хорошая табличка по использованию SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
https://www.mql5.com/ru/articles/2555#modify_in_freeze_level_prohibited
у меня нет ошибок, только недочеты! ))))
Вы бы лучше Alexandr Sokolov привели бы пример для воспроизведения, если хотели помочь.... ладно, занимайтесь чем занимаетесь ))))
Не придирайся к словам. Пусть будет недочёт, мне без разницы.
Возможные причины? на открывает справку при нажатии на F1 в МЕ.
Возможно стоит подождать - грузится-то справка с сервера. Потом ещё раз жмякнуть F1. Дальше будет быстро.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как в коде индикатора на MQL4 установить значок на фиксированном расстоянии в пикселях (не в пунктах) над/под эстремумом свечи (как это сделано в стандартном индикаторе Fractals, не могу нигде найти его код).
как это сделано в стандартном индикаторе Fractals, не могу нигде найти его код
https://www.mql5.com/ru/code/30
Спасибо )
К сожалению этот метод не работает в MQL4. В MQL4 нет функции PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,ExtArrowShift) как я поняла.
А как этот сдвиг pеализавать в MQL4 я не пойму и код на MQL4 не нашла :(
Может у Вас есть такая же ссылочка для MQL4?