Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 927
Папка для хранения файлов: Файл --> Открыть каталог данных --> MQL4\Experts\Сюда.ex4
Если же всё так, но советник не виден в навигаторе, то ... поздравляю - у вас закончилось возможное количество программ в навигаторе. Нужно что-то удалить. К сожалению, в MetaTrader4 есть ограничение на количество программ, которые видит Навигатор. Я сталкивался с этим при создании большого количества индикаторов. Чтобы не удалять много нужного, я просто копировал код в тестовый файл и компилировал и запускал всегда его - таким образом тестировал нужные мне индикаторы всегда в одном файле - стёр содержимое файла, вставил в него новый код, откомпилировал, оттестировал - готово. Потом следующий - стёр содержимое файла, вставил в него новый код .., и далее по кругу...
скопировал в каталог данных - программ экспов, индикаторов, скриптов - мало. В НАВИГАТОРЕ ...июля - нет.
в папке - откуда по ярлыку запускаю терминал - он также есть. В НАВИГАТОРЕ - нет.
АРТЕМ - СПАСИБО. ПЕРЕЗАПУСТИЛ ТЕРМИНАЛ - В НАЛИЧИИ.
Такой вопрос я хочу создать массив и сразу в созданный массив засунуть значения,но значения я хочу подать через переменные функции и т.д.Пример.
int q=8,w=9;
int mas[2]={q,w}.Если так сделать то будет ошибка. Нужно делать так mas[0]=q,mas[1]=w. Можно ли каким-то способом сразу при создании массива подставить переменные которые уже хранят нужные расчёты и засунуть это дело в массив, с++ поддерживает подобное а вот mql нет, можно ли так сделать можно ли сделать это с помощью макросов?
нельзя, в начале недели в топике "Ошибки, баги, вопросы" кто то обсуждал это - результат нельзя
Понятно. Я видел кто-то через макрос присвоил количество столбцов при объявлении массива, хотя передавать значение столбцов или строк при инициализации массива через переменную запрещено в mql а через макрос кто-то провернул это. Вот тема https://www.mql5.com/ru/forum/95351.
#define ODD 5
double Max_D1[ODD];
double Low_D1[ODD];
и смысл в этом действии? вопрос Вы как задавали? : можно ли инициализировать массив переменными, а не константами? - ответ нет
Ваш макрос сделает за Вас ручную работу по присвоению каждому элементу массива значения переменной, но суть от этого не изменится
Ну я думал можно что-то намутить накрутить.
Можно ли создать функцию которая вернёт константное значение для решения этой проблемы?
нет нельзя
Вы путаете понятия инициализация и присваивание значения, суть у них одна, но моменты ( когда ) использования разные, инициализация это в той строке где описали массив - там и инициализировали константами, а присваивание, это после описания массива Вы в произвольном месте присваиваете произвольные значения массиву ( элементам массива)
проще не знаю как объяснить, что Вы спрашиваете и почему я пишу, что нельзя
При использовании массивов не возникает такой проблемы которую Вы поставили, видимо с самого начала написания кода Вы не предполагали использование массива, теперь только переписывать код или будете руками присваивать каждому элементу массива значение переменной
Я иногда, чтобы не "плодить" переменные могу использовать массив, если массив больше 3-4 элементов, высока опасность в ходе написания программы перепутать номер элемента массива, я использую для этого константные значения задаваемые через #define - код получается читаемым и ошибиться просто невозможно, примерно так:
возможно я не понимаю однозначность Вашего вопроса:
при описании массива? - нужно инициализировать переменными? - ответил 2 раза выше
или присвоить массиву несколько значений переменных? - ответ тоже нельзя, но по причине недопустимого синтаксиса:
нельзя в фигурных скобках применять переменные, т.е. {1,2,3} - это компилятор пропустит, а {a,b,c} - так нельзя, т.к. компилятор обнаружив имя переменной будет ожидать или арифметическую(логическую) операцию или оператор = (lvalue, rvalue) ... т.е. Вам бы синтаксис языка изучить, а дело может быть и не в возможностях языка
Ну как бы да тут получается гибридное использование элементов объявленных в программе. Например я объявляю входные параметры, и из этих параметров мне нужно взять глобальные переменные и их просмотреть, но возникает проблема входные параметры не могут быть массивом, 2ой пример пишу функцию и начинается обработка через циклы здесь тоже лучше использовать массив я начинаю аргументы перебрасывать в массив и опять инциализация массива переменными невозможна и приходится как вы выше написали по одному значению в каждую ячейку писать, 3ий пример было бы класно иметь возможность в качестве аргументов фукции использовать массив(тут он будет структурный потому что аргументы же разные) и опять проблема использовать массивы в качестве аргументов функции тоже нельзя. А что касается использования массивов вместо переменных то да это делает программы компактными и я тоже делаю так. В с++ вписывать переменные в момент инициализации можно в 12ой версии может ниже нельзя, а тут удешевили это всё дело что и привело к таким последствиям. В общем понятно спасибо за ответы.