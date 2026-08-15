Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2707
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Всем доброго времени суток. Вопрос по окну ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тестера МТ5
В МТ4 весь список закрытых ордеров из вкладки РЕЗУЛЬТАТЫ можно скопировать командой из контекстного меню и вставить например в таблицу ЕКСЕЛЬ
А как скопировать ордера из вкладки ИСТОРИЯ в окне ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и вставить их например в таблицу ЕКСЕЛЬ?
Если из вкладки ИТОРИЯ нельзя, то откуда можно скопировать все закрытые ордера и вставить
Спасибо.
Я знаю только вот такой вариант, ПКМ в бэктесте.
что конкретно У вас не получается?
Тоже с уважением)
Андрей, я не совсем владею программированием, мне надо прописать в коде закрытие ОДНОГО лота при уже открытых ДВУХ.
При выполнении условия if(triger == 2) - открываются ДВА лота (Lots*2) - все работает.
Надо - когда выполняется условие if(triger == 1) закрыть ОДИН из этих ДВУХ открытых.
Вот.
Я знаю только вот такой вариант, ПКМ в бэктесте.
Спасибо.
Всем доброго времени суток! Вопрос по режиму генерации тиков в МТ5
В учебнике по mql5 (автор Станислав Короткий) написано следующее
Я протестировал пару GBPUSD с 04.01.2010 по 05.01.2011 выбрал следующие настройки с режимом на реальных тиках
По результатам тестирования вкладка БЕКТЕСТ показала качество тестирования 0%
В отчете Тестера стратегий реальных тиков - 0
Что бы узнать спред по каждой сделке, на каждом тике при помощи Print() я выводил в журнал разницу между ценой Asc и Bid (Asc - Bid ) c точностью до 5 знака.
На каждом тике в течении всего периода тестирования функция показывала спред равный 2 пунктам. То есть, спред не плавал.
После этого я произвел точно такой же тест с точно такими же настройками кроме , кроме режима ГЕНЕРАЦИИ ТИКОВ. На втором тесте я выбрал режим ВСЕ ТИКИ
По результатам тестирования вкладка БЕКТЕСТ показала качество тестирования 100% При этом количество тиков и количество ордеров совпало с предыдущим тестом
В отчете Тестера стратегий реальных тиков - 0
Что бы узнать спред по каждой сделке, на каждом тике при помощи Print() я выводил в журнал разницу между ценой Asc и Bid (Asc - Bid ) c точностью до 5 знака.
На каждом тике в течении всего периода тестирования, как и в предыдущем тесте, функция показывала спред равный 2 пунктам. То есть, спред не плавал.
ВОПРОСЫ
Если верить учебнику, то качество 100% свидетельствует о том что тестирование проводилось на реальных тиках
Если учесть что данные по количеству тиков и количеству сделок в 2 тестах совпадают, то вывод о тестировании на реальных тиках сделать очень сложно
В СПРАВКЕ также указано, что при тестировании на реальных тиках - спред всегда плавающий. Из этого также нельзя сделать вывод о том что тестирование проводилось на реальных тиках.
Мне кажется что ни в 1, ни во 2 тесте тестирования реальных тиках не происходило
ВОПРОС. Как настроить тестирование моего данного советника на РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ?
ПРИМЕЧАНИЕ. Как я понял, если в Агент не поступили реальные тики, то режим тестирования автоматически переключается на режим ВСЕ ТИКИ. Но это противоречит утверждению учебника о том что качество генерации тиков равное 100% однозначно свидетельствует о том что тест производился на реальных тиках.
Всем спасибо за помощь.
Всем доброго времени суток! Вопрос по режиму генерации тиков в МТ5
В учебнике по mql5 (автор Станислав Короткий) написано следующее
Я протестировал пару GBPUSD с 04.01.2010 по 05.01.2011 выбрал следующие настройки с режимом на реальных тиках
По результатам тестирования вкладка БЕКТЕСТ показала качество тестирования 0%
В отчете Тестера стратегий реальных тиков - 0
Что бы узнать спред по каждой сделке, на каждом тике при помощи Print() я выводил в журнал разницу между ценой Asc и Bid (Asc - Bid ) c точностью до 5 знака.
На каждом тике в течении всего периода тестирования функция показывала спред равный 2 пунктам. То есть, спред не плавал.
После этого я произвел точно такой же тест с точно такими же настройками кроме , кроме режима ГЕНЕРАЦИИ ТИКОВ. На втором тесте я выбрал режим ВСЕ ТИКИ
По результатам тестирования вкладка БЕКТЕСТ показала качество тестирования 100% При этом количество тиков и количество ордеров совпало с предыдущим тестом
В отчете Тестера стратегий реальных тиков - 0
Что бы узнать спред по каждой сделке, на каждом тике при помощи Print() я выводил в журнал разницу между ценой Asc и Bid (Asc - Bid ) c точностью до 5 знака.
На каждом тике в течении всего периода тестирования, как и в предыдущем тесте, функция показывала спред равный 2 пунктам. То есть, спред не плавал.
ВОПРОСЫ
Если верить учебнику, то качество 100% свидетельствует о том что тестирование проводилось на реальных тиках
Если учесть что данные по количеству тиков и количеству сделок в 2 тестах совпадают, то вывод о тестировании на реальных тиках сделать очень сложно
В СПРАВКЕ также указано, что при тестировании на реальных тиках - спред всегда плавающий. Из этого также нельзя сделать вывод о том что тестирование проводилось на реальных тиках.
Мне кажется что ни в 1, ни во 2 тесте тестирования реальных тиках не происходило
ВОПРОС. Как настроить тестирование моего данного советника на РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ?
ПРИМЕЧАНИЕ. Как я понял, если в Агент не поступили реальные тики, то режим тестирования автоматически переключается на режим ВСЕ ТИКИ. Но это противоречит утверждению учебника о том что качество генерации тиков равное 100% однозначно свидетельствует о том что тест производился на реальных тиках.
Всем спасибо за помощь.
Я бы этот вопрос вынес в отдельную тему, он достоен внимания и здесь быстро потеряется. @Sergey Golubev
Спасибо.
А кто такой Сергей Голубев? Ведь мне ответил Vitaly Muzichenko
Это модератор, который может создать новую тему и перенести туда сообщение.
Но вы это можете сделать сами, тема достойна внимания.
Всем доброго времени суток. Вопрос по ОТЧЕТУ ТЕСТЕРА СТРАТЕГИЙ МТ5
Это отчет из тестера МТ4. В нем есть цена открытия каждого ордера и номер каждого закрытого ордера. Этот отчет можно скопировать и вставить куда нужно.... что мне и нужно.
А это Отчет из МТ5. В нем нет ни цены открытия каждого ордера, ни номера ордера который закрылся. Вместо номера ордера порядковый номер сделки.
Как я понял, если в контекстном меню выбрать опцию СДЕЛКИ, то во вкладке БЕКТЕСТ появятся сделки у которых будет указана цена их открытия. Это то мне и нужно. Но к сожалению отчет по сделкам невозможно копировать и вставить куда нужно. А отчет тестера стратегий скопировать можно.
ВОПРОС
Можно ли в МТ5 настроить ОТЧЕТ ТЕСТЕРА СТРАТЕГИЙ что бы он показывал и номер ордера который закрыт и цену открытия каждого ордера(или сделки).
Одним словом.... мне нужно что бы в отчете так же присутствовала информация о цене открытия каждого ордера(или сделки) и номер каждого закрытого ордера, или сделки. И что бы я такой отчет мог я скопировать и вставить куда нужно.
Спасибо
Всем доброго времени суток. Вопрос по mql5
В четверке есть функция выбора закрытого ордера из списка закрытых ордеров
Функция OrderSelect() в данном случае выбирает ордер не по тикету ордера, а по его порядковому номеру в списке закрытых ордеров.
ВОПРОС
А как в пятерке выбрать ордер для дальнейшей работы с ним , и выбрать не по тикету, а по его порядковому номеру с списке закрытых ордеров( как в примере выше)? В пятерке все функции в названии которых есть Select НЕ выбирают закрытый ордер из списка закрытых ордеров по его порядковому номеру. Может быть в пятерке для этих целей служит какая то другая функция????
Буду очень рад, если напишете вышеприведенный код языком mql5
Всем спасибо за помощь.