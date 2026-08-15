Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2704

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Vitaly Muzichenko #:
отжаты
Отжал обе кнопки... но не помогло. Секунд через 20 график откатывается к 2026 году.
 
ANDREY #:
Отжал обе кнопки... но не помогло. Секунд через 20 график откатывается к 2026 году.
Я такое не встречал
 
Vitaly Muzichenko #:
Я такое не встречал

ок Может быть версия терминала устарела. Я ее устанавливал около 2 лет назад. Хотя она , вроде как , постоянно обновляется, постоянно спрашивает у меня разрешение на внесение  изменений на жестком диске

 

Всем доброго времени суток. Вопрос по МТ5 в режиме тестирования. Учусь работать с объектами

if ( x1==1)
{
string name4 = (string)iTime(NULL ,PERIOD_M1,1);
h=ObjectCreate(0,name4,OBJ_RECTANGLE,0,a1,Hay2,iTime(NULL ,PERIOD_M1,1),Hay2-0.002);                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Print("-----------------------ПРЯМОУГОЛЬНИК --------------------------  ВРЕМЯ 1    ",TimeToString(a1,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"   ЦЕНА 1    ",DoubleToString(Hay2,5),"   ВРЕМЯ 2    ",TimeToString(iTime(NULL ,PERIOD_M1,1),TIME_DATE|TIME_SECONDS),"   ЦЕНА 2    ",DoubleToString(Hay2-0.002,5));
h=ObjectSetInteger(0,name4,OBJPROP_FILL,clrYellow);     
}

В коде я заливаю объект(прямоугольник) желтым цветом. Запускаю советник в режиме визуализации. Открывается окно визуализации. Но в нем объект залит не желтым а красным цветом. Других объектов в коде нет и других строк кода связанных с объектами тоже нет.


Как сделать заливку желтой. В МТ4 такого недоразумения нет....если в коде указан желтый цвет, то и объект будет желтым при визуализации.

Всем спасибо за помощь

 
ANDREY #:
Как сделать заливку желтой. В МТ4 такого недоразумения нет
Этот код у вас работает в мт4 с заливкой "жёлтым цветом"?
 
Vitaly Muzichenko #:
Этот код у вас работает в мт4 с заливкой "жёлтым цветом"?

Код который я привел в сообщении работает на  MT5 и написан на mql5. Исполняется весь код при тестировании -  корректно. Без ошибок. Только цвет объекта не желтый, а красный....почему то....

 
ANDREY #:

Код который я привел в сообщении работает на  MT5 и написан на mql5. Исполняется весь код при тестировании -  корректно. Без ошибок. Только цвет объекта не желтый, а красный....почему то....

С чего такой вывод, что здесь написано для мт5, что имеет различие с мт4?

Вы это запускали в мт4, этот код отображает жёлтый прямоугольник?

 
Vitaly Muzichenko #:
Вы это запускали в мт4, этот код отображает жёлтый прямоугольник?
Данный код я писал в редакторе МТ5  и на языке mql5. Запускал на МТ5 и в отдельном окне ВИЗУАЛИЗАЦИЯ(на скрине)  объект вместо желтого цвета заливался красным.
Точно такой же код я писал  в редакторе mql4  и на языке mql4. Запускал на МТ4 и на МТ4 объект в соответствии с кодом заливался желтым цветом.
Разница только одна - в четверке - график визуализации открывался в терминале. В пятерке - график визуализации открывается в отдельном окне, с дополнительными модулями.
 
ANDREY #:
Данный код я писал в редакторе МТ5  и на языке mql5. Запускал на МТ5 и в отдельном окне ВИЗУАЛИЗАЦИЯ(на скрине)  объект вместо желтого цвета заливался красным.
Точно такой же код я писал  в редакторе mql4  и на языке mql4. Запускал на МТ4 и на МТ4 объект в соответствии с кодом заливался желтым цветом.
Разница только одна - в четверке - график визуализации открывался в терминале. В пятерке - график визуализации открывается в отдельном окне, с дополнительными модулями.

Запустил ваш код в мт4 и получил жёлтый прямоугольник?

Это жёлтый?


 
ANDREY #:

Всем доброго времени суток. Вопрос по МТ5 в режиме тестирования. Учусь работать с объектами

В коде я заливаю объект(прямоугольник) желтым цветом. Запускаю советник в режиме визуализации. Открывается окно визуализации. Но в нем объект залит не желтым а красным цветом. Других объектов в коде нет и других строк кода связанных с объектами тоже нет.


Как сделать заливку желтой. В МТ4 такого недоразумения нет....если в коде указан желтый цвет, то и объект будет желтым при визуализации.

Всем спасибо за помощь

ObjectSetInteger(0, name4, OBJPROP_COLOR, clrYellow)
ObjectSetInteger(0, name4, OBJPROP_FILL, true)


Постарайтесь избегать подобных выражений " В МТ4 такого недоразумения нет", а то народ здесь очень чувствительный и вместо того, чтоб помочь, начинает учить.

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