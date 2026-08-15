Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2704
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отжаты
Отжал обе кнопки... но не помогло. Секунд через 20 график откатывается к 2026 году.
Я такое не встречал
ок Может быть версия терминала устарела. Я ее устанавливал около 2 лет назад. Хотя она , вроде как , постоянно обновляется, постоянно спрашивает у меня разрешение на внесение изменений на жестком диске
Всем доброго времени суток. Вопрос по МТ5 в режиме тестирования. Учусь работать с объектами
В коде я заливаю объект(прямоугольник) желтым цветом. Запускаю советник в режиме визуализации. Открывается окно визуализации. Но в нем объект залит не желтым а красным цветом. Других объектов в коде нет и других строк кода связанных с объектами тоже нет.
Как сделать заливку желтой. В МТ4 такого недоразумения нет....если в коде указан желтый цвет, то и объект будет желтым при визуализации.
Всем спасибо за помощь
Как сделать заливку желтой. В МТ4 такого недоразумения нет
Этот код у вас работает в мт4 с заливкой "жёлтым цветом"?
Код который я привел в сообщении работает на MT5 и написан на mql5. Исполняется весь код при тестировании - корректно. Без ошибок. Только цвет объекта не желтый, а красный....почему то....
Код который я привел в сообщении работает на MT5 и написан на mql5. Исполняется весь код при тестировании - корректно. Без ошибок. Только цвет объекта не желтый, а красный....почему то....
С чего такой вывод, что здесь написано для мт5, что имеет различие с мт4?
Вы это запускали в мт4, этот код отображает жёлтый прямоугольник?
Вы это запускали в мт4, этот код отображает жёлтый прямоугольник?
Точно такой же код я писал в редакторе mql4 и на языке mql4. Запускал на МТ4 и на МТ4 объект в соответствии с кодом заливался желтым цветом.
Разница только одна - в четверке - график визуализации открывался в терминале. В пятерке - график визуализации открывается в отдельном окне, с дополнительными модулями.
Данный код я писал в редакторе МТ5 и на языке mql5. Запускал на МТ5 и в отдельном окне ВИЗУАЛИЗАЦИЯ(на скрине) объект вместо желтого цвета заливался красным.
Точно такой же код я писал в редакторе mql4 и на языке mql4. Запускал на МТ4 и на МТ4 объект в соответствии с кодом заливался желтым цветом.
Разница только одна - в четверке - график визуализации открывался в терминале. В пятерке - график визуализации открывается в отдельном окне, с дополнительными модулями.
Запустил ваш код в мт4 и получил жёлтый прямоугольник?
Это жёлтый?
Всем доброго времени суток. Вопрос по МТ5 в режиме тестирования. Учусь работать с объектами
В коде я заливаю объект(прямоугольник) желтым цветом. Запускаю советник в режиме визуализации. Открывается окно визуализации. Но в нем объект залит не желтым а красным цветом. Других объектов в коде нет и других строк кода связанных с объектами тоже нет.
Как сделать заливку желтой. В МТ4 такого недоразумения нет....если в коде указан желтый цвет, то и объект будет желтым при визуализации.
Всем спасибо за помощь
Постарайтесь избегать подобных выражений " В МТ4 такого недоразумения нет", а то народ здесь очень чувствительный и вместо того, чтоб помочь, начинает учить.