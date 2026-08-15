Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2706
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Возможно я немного запутался в кодах . Но думаю , нам уже пора успокоится, и поставить точку на этой теме.
Просто в будущем, этого писать не нужно: "В МТ4 такого недоразумения нет"
Да, есть моменты в мт5 не совсем совпадающие с мт4, но это не ошибка программиста, а архитектура платформы. Вы же наделали ошибок, и обвинили платформу.
--->>> У вас заведомо непригодный/нерабочий код рисовал в мт4 жёлтый прямоугольник, потому что его последний использованный цвет был жёлтым.
Просто в будущем, этого писать не нужно: "В МТ4 такого недоразумения нет"
Да, есть моменты в мт5 не совсем совпадающие с мт4, но это не ошибка программиста, а архитектура платформы. Вы же наделали ошибок, и обвинили платформу.
--->>> У вас заведомо непригодный/нерабочий код рисовал в мт4 жёлтый прямоугольник, потому что его последний использованный цвет был жёлтым.
Виталий, ну, правда, это уже перебор. Не разобрался сразу человек, что тут такого? Бывает. А кто без греха? Его поправили, ему подсказали, вот и слава Богу! )
Хотя, в будущем, он может уже и не захочет сюда обращаться...
С уважением, Владимир.
Виталий, ну, правда, это уже перебор. Не разобрался сразу человек, что тут такого? Бывает. А кто без греха? Его поправили, ему подсказали, вот и слава Богу! )
Хотя, в будущем, он может уже и не захочет сюда обращаться...
С уважением, Владимир.
Всем доброго времени суток. Вопрос по МТ5 в режиме тестирования.
Вчера вечером тестер тестировал мой код на реальных тиках за период с 04.01.2010 по 05.01.2010 без каких либо проблем. При этом я никакие тики в тестер не загружал. Как я понял они загружаются автоматически.
А сегодня тестер с вышеописанными параметрами не работает и пишет что ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ИСТОРИИ ТИКОВ ЗАПРЕЩЕНА. Менял даты на 04.01.2025 по 05.01.2025.... тестер так же не работал
Подскажите пожалуйста как решить данную проблему
Спасибо
Просто в будущем, этого писать не нужно: "В МТ4 такого недоразумения нет"
Да, есть моменты в мт5 не совсем совпадающие с мт4, но это не ошибка программиста, а архитектура платформы. Вы же наделали ошибок, и обвинили платформу.
--->>> У вас заведомо непригодный/нерабочий код рисовал в мт4 жёлтый прямоугольник, потому что его последний использованный цвет был жёлтым.
Всем доброго времени суток. Вопрос по МТ5 в режиме тестирования.
Вчера вечером тестер тестировал мой код на реальных тиках за период с 04.01.2010 по 05.01.2010 без каких либо проблем. При этом я никакие тики в тестер не загружал. Как я понял они загружаются автоматически.
А сегодня тестер с вышеописанными параметрами не работает и пишет что ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ИСТОРИИ ТИКОВ ЗАПРЕЩЕНА. Менял даты на 04.01.2025 по 05.01.2025.... тестер так же не работал
Подскажите пожалуйста как решить данную проблему
Спасибо
Последнее время у терминала проблема коннекта с сервером, а без коннекта к серверу тестер не работает.
В правом нижнем углу терминала выберите другой сервер. Обычно это помогает.
Последнее время у терминала проблема коннекта с сервером, а без коннекта к серверу тестер не работает.
В правом нижнем углу терминала выберите другой сервер. Обычно это помогает.
Хотелось бы в блоках закрытия ордеров прописать : если открыты 2 лота была возможность закрывать 1 лот из 2=х открытых.
if triger == 1 - закрыть 1 лот Buy.
if triger == -1 - закрыть 1 лот Sell.
Хотелось бы в блоках закрытия ордеров прописать : если открыты 2 лота была возможность закрывать 1 лот из 2=х открытых.
if triger == 1 - закрыть 1 лот Buy.
if triger == -1 - закрыть 1 лот Sell.
что конкретно У вас не получается?
Тоже с уважением)
Всем доброго времени суток. Вопрос по окну ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тестера МТ5
В МТ4 весь список закрытых ордеров из вкладки РЕЗУЛЬТАТЫ можно скопировать командой из контекстного меню и вставить например в таблицу ЕКСЕЛЬ
А как скопировать ордера из вкладки ИСТОРИЯ в окне ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и вставить их например в таблицу ЕКСЕЛЬ?
Если из вкладки ИТОРИЯ нельзя, то откуда можно скопировать все закрытые ордера и вставить
Спасибо.