Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2706

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ANDREY #:
Возможно я немного запутался в кодах . Но думаю , нам уже пора успокоится, и поставить точку на этой теме.

Просто в будущем, этого писать не нужно: "В МТ4 такого недоразумения нет"

Да, есть моменты в мт5 не совсем совпадающие с мт4, но это не ошибка программиста, а архитектура платформы. Вы же наделали ошибок, и обвинили платформу.

--->>> У вас заведомо непригодный/нерабочий код рисовал в мт4 жёлтый прямоугольник, потому что его последний использованный цвет был жёлтым.

 
Vitaly Muzichenko #:


Просто в будущем, этого писать не нужно: "В МТ4 такого недоразумения нет"

Да, есть моменты в мт5 не совсем совпадающие с мт4, но это не ошибка программиста, а архитектура платформы. Вы же наделали ошибок, и обвинили платформу.

--->>> У вас заведомо непригодный/нерабочий код рисовал в мт4 жёлтый прямоугольник, потому что его последний использованный цвет был жёлтым.

Виталий, ну, правда, это уже перебор. Не разобрался сразу человек, что тут такого? Бывает. А кто без греха? Его поправили, ему подсказали, вот и слава Богу! )

Хотя, в будущем, он может уже и не захочет сюда обращаться...

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Виталий, ну, правда, это уже перебор. Не разобрался сразу человек, что тут такого? Бывает. А кто без греха? Его поправили, ему подсказали, вот и слава Богу! )

Хотя, в будущем, он может уже и не захочет сюда обращаться...

С уважением, Владимир.

Прочитайте от начала. Не Я подымаю разговор.
 

Всем доброго времени суток. Вопрос по МТ5 в режиме тестирования.

Вчера вечером тестер тестировал мой код на реальных тиках за период с 04.01.2010 по 05.01.2010  без каких либо проблем. При этом я никакие тики в тестер не загружал. Как я понял они загружаются автоматически.
А сегодня тестер с вышеописанными параметрами не работает и пишет что ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ИСТОРИИ ТИКОВ ЗАПРЕЩЕНА. Менял даты на  04.01.2025 по 05.01.2025.... тестер так же не работал

Подскажите пожалуйста как решить данную проблему

Спасибо

 
Vitaly Muzichenko #:

Просто в будущем, этого писать не нужно: "В МТ4 такого недоразумения нет"

Да, есть моменты в мт5 не совсем совпадающие с мт4, но это не ошибка программиста, а архитектура платформы. Вы же наделали ошибок, и обвинили платформу.

--->>> У вас заведомо непригодный/нерабочий код рисовал в мт4 жёлтый прямоугольник, потому что его последний использованный цвет был жёлтым.

Понял. Спасибо. Учту на будущее.
 
ANDREY #:

Всем доброго времени суток. Вопрос по МТ5 в режиме тестирования.

Вчера вечером тестер тестировал мой код на реальных тиках за период с 04.01.2010 по 05.01.2010  без каких либо проблем. При этом я никакие тики в тестер не загружал. Как я понял они загружаются автоматически.
А сегодня тестер с вышеописанными параметрами не работает и пишет что ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ИСТОРИИ ТИКОВ ЗАПРЕЩЕНА. Менял даты на  04.01.2025 по 05.01.2025.... тестер так же не работал

Подскажите пожалуйста как решить данную проблему

Спасибо

Последнее время у терминала проблема коннекта с сервером, а без коннекта к серверу тестер не работает.

В правом нижнем углу терминала выберите другой сервер. Обычно это помогает.


 
Aleksandr Slavskii #:

Последнее время у терминала проблема коннекта с сервером, а без коннекта к серверу тестер не работает.

В правом нижнем углу терминала выберите другой сервер. Обычно это помогает.


Действительно помогло. Спасибо большое за ценную информацию.
 
Добрый день. К сожалению, не удалось решить вопрос с предыдущей  версией, очень прошу помощи с этим вариантом.
МТ4 код. Эксперт в таком виде работает без проблем.
if(triger == 2) - открываем 2 лота Buy (Lots*2). Sell - аналогично.

Хотелось бы в блоках закрытия ордеров прописать : если открыты 2 лота была возможность закрывать 1 лот из 2=х открытых.

if triger == 1 - закрыть 1 лот Buy.

if triger == -1 - закрыть 1 лот Sell.

Уважением.
Код прикрепил.
Файлы:
_DBL_SHsq.mq4  26 kb
 
procom #:
Добрый день. К сожалению, не удалось решить вопрос с предыдущей  версией, очень прошу помощи с этим вариантом.
МТ4 код. Эксперт в таком виде работает без проблем.
if(triger == 2) - открываем 2 лота Buy (Lots*2). Sell - аналогично.

Хотелось бы в блоках закрытия ордеров прописать : если открыты 2 лота была возможность закрывать 1 лот из 2=х открытых.

if triger == 1 - закрыть 1 лот Buy.

if triger == -1 - закрыть 1 лот Sell.

Уважением.
Код прикрепил.

что конкретно У вас не получается?

Тоже с уважением)

 

Всем доброго времени суток. Вопрос по окну ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тестера МТ5


В МТ4 весь список закрытых ордеров из вкладки РЕЗУЛЬТАТЫ можно скопировать командой из контекстного меню и вставить например в таблицу ЕКСЕЛЬ
А как скопировать ордера из вкладки ИСТОРИЯ в окне ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и вставить их например в таблицу ЕКСЕЛЬ?
Если из вкладки ИТОРИЯ нельзя, то откуда можно скопировать все закрытые ордера и вставить
Спасибо.

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