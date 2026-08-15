Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2710
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо. То есть если позиции закрылись сегодня, но открылись не сегодня .... тогда не распечатает. Мне это не подходит. Мне нужно вычислять время открытия закрытых позиций .... При этом время открытия закрытой позиции может быть в любой день.
Вот в этом как раз и поможет идентификатор позиции.
Вот в этом как раз и поможет идентификатор позиции.
Спасибо
Понятно, в код даже не заглянул.
Удачи в освоении MQL оно будет долгим.
Спасибо .Не совсем так.... сначала написал, а потом заглянул. Но я решил творчески подойти ко всему что мне посоветовали и в конечном итоге я придумал свой код. Но благодаря Вам и другим , я расширил свой кругозор. А это , как мне кажется, поможет мне сделать освоение пятерки не бесконечно долгим.
Вот мой код. Возможно он супер неправильный с точки зрения профессионала... Но он делает все что мне нужно. И , как мне кажется, намного короче вариантов, которые мне предлагали
Есть ли возможность объявлять переменные в одной области видимости, а обращаться к ним в другой области видимости?
Объявить на глобальном уровне программы (перед блоком инициализации). Тогда будут видны из любого места кода.
Спасиб, но это и так понятно. Интересует ответ на вопрос в виде как есть.
пс - объявлять можно в любом месте где удобно, не обязательно перед блоком инициализации.
Есть ли возможность объявлять переменные в одной области видимости, а обращаться к ним в другой области видимости?
Переменная, объявленная в одной области видимости, не видна в другой области.
Для чего нужно? Без контекста не понятно
Для чего нужно? Без контекста не понятно
чтоб объявленные внутри функции переменные были доступны по всему коду.
Моветон какой-то.
Зачем?
Это говорит о неправильном структурировании.
Моветон какой-то.
Зачем?
Это говорит о неправильном структурировании.
В роботе такая панель, в ней много полей ввода. Имена полей ввода формируются непосредственно перед созданием объекта, в котором содержится номер строки.
В общем чтоб не писать отдельно список нужных имен вне функции.
Но тут больше вопрос не в том что "зачем", а можно такое сделать или нет.
В общем если можно было бы как-то "глобально" объявить переменную внутри, то мне было-бы удобно в подобных ситуациях.