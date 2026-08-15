Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2702

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lynxntech #:

я же дал вам готовый скрипт для проверки!!!!! этой цифрой он тупо добил до понедельника и начал на стандартные 7 дней делить, Вам думать или работать тут?


если так много времени, вот думайте

Ну чего ты так упорно настаиваешь на своём? И в этой галиматье тоже присутствует (n+4) % 7

Вся разница в том, что человек может понимать что пишет в своём коде, а может тупо ставить кем-то написанное, как ты это делаешь.

Ради вычисления только дня недели подключать всю эту галимтью…¿¿¿¿¿¿¿¿¿

 
lynxntech #:
я же дал вам готовый скрипт для проверки!!!!!

Я недавно начал изучать пятерку... поэтому могу что-то из объяснений не схватывать на лету... Поэтому не судите очень строго...
Вот Ваш скрипт.


Если я не ошибаюсь....при запуске скрипта в четверг,  день недели  xday  будет вычислен как 4 (четверг).
ВОПРОС.  А правильно я понимаю, что если этот скрипт запустить на следующий день в пятницу, то для того что бы xday = 5(пятница) желтую цифру 4 я должен буду вручную поменять на цифру 5 ?
Спасибо.

 
ANDREY #:

Я недавно начал изучать пятерку... поэтому могу что-то из объяснений не схватывать на лету... Поэтому не судите очень строго...
Вот Ваш скрипт.


Если я не ошибаюсь....при запуске скрипта в четверг,  день недели  xday  будет вычислен как 4 (четверг).
ВОПРОС.  А правильно я понимаю, что если этот скрипт запустить на следующий день в пятницу, то для того что бы xday = 5(пятница) желтую цифру 4 я должен буду вручную поменять на цифру 5 ?
Спасибо.

4 = константа, её не нужно вычислять.

Это день недели, с которого начинается отсчёт TimeCurrent()

--


 
Vitaly Muzichenko #:

4 = константа, её не нужно вычислять.

Это день недели, с которого начинается отсчёт TimeCurrent()

--


Спасибо. Теперь вкурил....То есть функция TimeCurrent() начинает свой отсчет именно с четверга, то есть со значения 4. А я думал, что 4 - это день недели в который была вычислена формула.
Спасибо за доходчивое объяснение.
 
Alexey Viktorov #:

Ну чего ты так упорно настаиваешь на своём? И в этой галиматье тоже присутствует (n+4) % 7

Вся разница в том, что человек может понимать что пишет в своём коде, а может тупо ставить кем-то написанное, как ты это делаешь.

Ради вычисления только дня недели подключать всю эту галимтью…¿¿¿¿¿¿¿¿¿

В том то и дело, что я яростно сопротивлялся тому что бы ради вычисления только дня недели подключать всю эту галимтью. И так же яростно искал ответ на свой вопрос по поводу значения 4. В каждом своем посте я писал что , как мне казалось программа вычисляет эту формулу в четверг А это было ошибочным утверждением и Виталий Музыченко сразу сфокусировался на нем и дал мне самую эффективную подсказку.
Он быстро и доходчиво расставил в моих мозгах все по полочкам. Остальные , возможно, не очень внимательно читали мой вопрос и грузили меня информацией , которая не давала быстрого ,прямого и однозначного ответа на мой вопрос. Но я им так же благодарен, за то что они расширили мой кругозор.
 
ANDREY #:
В том то и дело, что я яростно сопротивлялся тому что бы ради вычисления только дня недели подключать всю эту галимтью. И так же яростно искал ответ на свой вопрос по поводу значения 4. В каждом своем посте я писал что , как мне казалось программа вычисляет эту формулу в четверг А это было ошибочным утверждением и Виталий Музыченко сразу сфокусировался на нем и дал мне самую эффективную подсказку.
Он быстро и доходчиво расставил в моих мозгах все по полочкам. Остальные , возможно, не очень внимательно читали мой вопрос и грузили меня информацией , которая не давала быстрого ,прямого и однозначного ответа на мой вопрос. Но я им так же благодарен, за то что они расширили мой кругозор.

Согласен. Виталий смог сдвинуть думку в нужном направлении. Но ответ был сразу дан

 
Alexey Viktorov #:

Согласен. Виталий смог сдвинуть думку в нужном направлении. Но ответ был сразу дан


Но я его к сожалению сразу  не осознал. Понадобились комментарии Виталия.
 

встретилась такая интересная функция

ChartSetSymbolPeriod()

Смена символа/периода влечет за собой переинициализацию эксперта, прикрепленного к соответствующему графику.

Вызов ChartSetSymbolPeriod с тем же символом и таймфреймом можно использовать для обновления графика (аналогично команде Refresh в терминале). 
Обновление графика в свою очередь запускает перерасчет индикаторов, прикрепленных к нему. 
Таким образом, вы можете рассчитать индикатор на графике даже при отсутствии тиков (например, в выходные дни).

а куда ее можно приставить к индикатору, в OnInit? до выходных еще далеко испытать

использует ее кто-нибудь успешно?

или она только для Скрипта?

 

lynxntech #:
ChartSetSymbolPeriod

Использую её не только для пересчёта индикатора в выходные, когда отсутствуют тики, ещё вот так: на какую ячейку тыкнуть на тот график и таймфрейм переключится текущий график, а если тыкнуть на ячейку с названием символа, то все графики в терминале переключаются на этот символ.

Это сделано и в виде индикатора и в виде советника. 

В индикаторах в выходные делал так https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page2496#comment_55274779
 
Aleksandr Slavskii #:/forum/160683/page2496#comment_55274779
проще тогда F5 нажать, чем OnTimer в индикаторе держать))))
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