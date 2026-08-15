Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2702
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я же дал вам готовый скрипт для проверки!!!!! этой цифрой он тупо добил до понедельника и начал на стандартные 7 дней делить, Вам думать или работать тут?
если так много времени, вот думайте
Ну чего ты так упорно настаиваешь на своём? И в этой галиматье тоже присутствует (n+4) % 7
Вся разница в том, что человек может понимать что пишет в своём коде, а может тупо ставить кем-то написанное, как ты это делаешь.
Ради вычисления только дня недели подключать всю эту галимтью…¿¿¿¿¿¿¿¿¿
я же дал вам готовый скрипт для проверки!!!!!
Я недавно начал изучать пятерку... поэтому могу что-то из объяснений не схватывать на лету... Поэтому не судите очень строго...
Вот Ваш скрипт.
Если я не ошибаюсь....при запуске скрипта в четверг, день недели xday будет вычислен как 4 (четверг).
ВОПРОС. А правильно я понимаю, что если этот скрипт запустить на следующий день в пятницу, то для того что бы xday = 5(пятница) желтую цифру 4 я должен буду вручную поменять на цифру 5 ?
Спасибо.
Я недавно начал изучать пятерку... поэтому могу что-то из объяснений не схватывать на лету... Поэтому не судите очень строго...
Вот Ваш скрипт.
Если я не ошибаюсь....при запуске скрипта в четверг, день недели xday будет вычислен как 4 (четверг).
ВОПРОС. А правильно я понимаю, что если этот скрипт запустить на следующий день в пятницу, то для того что бы xday = 5(пятница) желтую цифру 4 я должен буду вручную поменять на цифру 5 ?
Спасибо.
4 = константа, её не нужно вычислять.
Это день недели, с которого начинается отсчёт TimeCurrent()
--
4 = константа, её не нужно вычислять.
Это день недели, с которого начинается отсчёт TimeCurrent()
--
Спасибо за доходчивое объяснение.
Ну чего ты так упорно настаиваешь на своём? И в этой галиматье тоже присутствует (n+4) % 7
Вся разница в том, что человек может понимать что пишет в своём коде, а может тупо ставить кем-то написанное, как ты это делаешь.
Ради вычисления только дня недели подключать всю эту галимтью…¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Он быстро и доходчиво расставил в моих мозгах все по полочкам. Остальные , возможно, не очень внимательно читали мой вопрос и грузили меня информацией , которая не давала быстрого ,прямого и однозначного ответа на мой вопрос. Но я им так же благодарен, за то что они расширили мой кругозор.
В том то и дело, что я яростно сопротивлялся тому что бы ради вычисления только дня недели подключать всю эту галимтью. И так же яростно искал ответ на свой вопрос по поводу значения 4. В каждом своем посте я писал что , как мне казалось программа вычисляет эту формулу в четверг А это было ошибочным утверждением и Виталий Музыченко сразу сфокусировался на нем и дал мне самую эффективную подсказку.
Он быстро и доходчиво расставил в моих мозгах все по полочкам. Остальные , возможно, не очень внимательно читали мой вопрос и грузили меня информацией , которая не давала быстрого ,прямого и однозначного ответа на мой вопрос. Но я им так же благодарен, за то что они расширили мой кругозор.
Согласен. Виталий смог сдвинуть думку в нужном направлении. Но ответ был сразу дан
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Alexey Viktorov, 2026.02.16 06:54.
Согласен. Виталий смог сдвинуть думку в нужном направлении. Но ответ был сразу дан
встретилась такая интересная функция
а куда ее можно приставить к индикатору, в OnInit? до выходных еще далеко испытать
использует ее кто-нибудь успешно?
или она только для Скрипта?
lynxntech #:
ChartSetSymbolPeriod
Использую её не только для пересчёта индикатора в выходные, когда отсутствуют тики, ещё вот так: на какую ячейку тыкнуть на тот график и таймфрейм переключится текущий график, а если тыкнуть на ячейку с названием символа, то все графики в терминале переключаются на этот символ.
Это сделано и в виде индикатора и в виде советника.В индикаторах в выходные делал так https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page2496#comment_55274779