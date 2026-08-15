Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2713
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Андрей. От Ваш пост прям в тему ветки... В этой комнате медики обсуждают правила инъекций. В пытаетесь тут спросить по технологию строительства доменных печей. Это нормально?
Любые..... Тестирование и оптимизация проводятся на языке MQL5
Спасибо за помощь. А как ускорить одиночное тестирование при моделировании ВСЕ ТИКИ ?
Скомпилировать советника в режиме AVX512. Увеличить частоту процессора, увеличить размер оперативной памяти. Не запускать другие приложения во время тестирования.
Да.
<name_space>::<variable_name>
Спасиб. А можно ли это применить для MQL, когда тут, как правило, одно неявное пространство имен? Я имею ввиду получится ли объявить переменную внутри какой-то функции, а получать доступ к ней в других функциях и на глобальном уровне?
Задумка чтоб немного сократить писанину с отдельным написанием объявления переменных.
Спасиб. А можно ли это применить для MQL, когда тут, как правило, одно неявное пространство имен? Я имею ввиду получится ли объявить переменную внутри какой-то функции, а получать доступ к ней в других функциях и на глобальном уровне?
Нет
Почему нет?
Всё весьма просто сделать, и в справке это подробно описано, и в учебнике есть, и в кодах, которые примеры к учебнику, всё есть.
Я правда об этом не знал, пока Slava не подсказал.
Почему нет?
Всё весьма просто сделать, и в справке это подробно описано, и в учебнике есть, и в кодах, которые примеры к учебнику, всё есть.
Я правда об этом не знал, пока Slava не подсказал.
В таких случаях принято писать как.
Напишите как, пожалста. Если это не флуд или троллинг.
Я правда об этом не знал, пока Slava не подсказал.
В таких случаях принято писать как.
Напишите как, пожалста. Если это не флуд или троллинг.
Позднее время у меня было, чтоб расписывать подробно.
Это даёт положительный ответ на ваш вопрос «Есть ли возможность объявлять переменные в одной области видимости, а обращаться к ним в другой области видимости?».
Возможность есть. Использовать пространства имён.
Вы объявляете переменные в одной области видимости, а обращаетесь к ним из другой.
Ответ правильный с точки зрения формы, но бесполезный в вашем случае :)