Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2713

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Slava #:
Нет
Спасибо за помощь. А как ускорить одиночное тестирование при моделировании ВСЕ ТИКИ ?
 
Vitaly Murlenko #:
Андрей. От Ваш пост прям в тему ветки... В этой комнате медики обсуждают правила инъекций. В пытаетесь тут спросить по технологию строительства доменных печей. Это нормально?

Любые..... Тестирование и оптимизация проводятся на языке MQL5
 
ANDREY #:
Спасибо за помощь. А как ускорить одиночное тестирование при моделировании ВСЕ ТИКИ ?
Скомпилировать советника в режиме AVX512. Увеличить частоту процессора, увеличить размер оперативной памяти. Не запускать другие приложения во время тестирования.
 
Slava #:
Скомпилировать советника в режиме AVX512. Увеличить частоту процессора, увеличить размер оперативной памяти. Не запускать другие приложения во время тестирования.
Спасибо за ценную информацию.
 
Slava #:

Да.

<name_space>::<variable_name>

Спасиб. А можно ли это применить для MQL, когда тут, как правило, одно неявное пространство имен?  Я имею ввиду получится ли объявить переменную внутри какой-то функции, а получать доступ к ней в других функциях и на глобальном уровне? 

Задумка чтоб немного сократить писанину с отдельным написанием объявления переменных.

 
Andrei Sokolov #:

Спасиб. А можно ли это применить для MQL, когда тут, как правило, одно неявное пространство имен?  Я имею ввиду получится ли объявить переменную внутри какой-то функции, а получать доступ к ней в других функциях и на глобальном уровне? 


Нет
 
Sergey Gridnev #:
Нет

Почему нет?

Всё весьма просто сделать, и в справке это подробно описано, и в учебнике есть, и в кодах, которые примеры к учебнику, всё есть.

Я правда об этом не знал, пока Slava не подсказал.

 
Aleksandr Slavskii #:

Почему нет?

Всё весьма просто сделать, и в справке это подробно описано, и в учебнике есть, и в кодах, которые примеры к учебнику, всё есть.

Я правда об этом не знал, пока Slava не подсказал.

В таких случаях принято писать как. 

Напишите как, пожалста. Если это не флуд или троллинг.

 
Aleksandr Slavskii #:
Я правда об этом не знал, пока Slava не подсказал.
О чём? О доступе к переменным функции из вне?
 
Andrei Sokolov #:

В таких случаях принято писать как. 

Напишите как, пожалста. Если это не флуд или троллинг.

Позднее время у меня было, чтоб расписывать подробно.

//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
   a1::Function();
   a2::Function();
   a3::Function();

   Print(a1::X);//14
   Print(a2::X);//12
   Print(a3::X);//13
  }
//+------------------------------------------------------------------+
namespace a1
{
int X = 0;
void Function()
  {
   X = 11;
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
namespace a2
{
int X = 0;
void Function()
  {
   X = 12;
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
namespace a3
{
int X = 0;
void Function()
  {
   X = 13;
   a1::X = 14;
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+


Это даёт положительный ответ на ваш вопрос «Есть ли возможность объявлять переменные в одной области видимости, а обращаться к ним в другой области видимости?».

Возможность есть. Использовать пространства имён.

Вы объявляете переменные в одной области видимости, а обращаетесь к ним из другой.

Ответ правильный с точки зрения формы, но бесполезный в вашем случае :)

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