Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2705
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Запустил ваш код в мт4 и получил жёлтый прямоугольник?
Это жёлтый?
А у меня на четверке этот код заливает объект , как и положено по коду...желтым.
Если у Вас некорректная заливка на четверке, а меня на пятерке.... наверное мой код далек от совершенства... наверное дело в нем...Хотя с виду он нормальный, я писал его в точном соответствии со Справкой
А у меня на четверке этот код заливает объект , как и положено по коду...желтым.
Если у Вас некорректная заливка на четверке, а меня на пятерке.... наверное мой код далек от совершенства... наверное дело в нем...Хотя с виду он нормальный, я писал его в точном соответствии со Справкой
Справку читали точно по языку mql, или какую-то другую?
Постарайтесь избегать подобных выражений " В МТ4 такого недоразумения нет", а то народ здесь очень чувствительный и вместо того, чтоб помочь, начинает учить.
Спасибо. Но учеба - это тоже помощь.... и очень ценная для новичка. Главное что бы учили тому о чем спрашивает новичок. А то иногда, учат совсем не по теме вопроса.
Вставил Ваши 2 строки кода и все объекты стали желтыми.
Справку читали точно по языку mql, или какую-то другую?
Справку читал точно по языку mql5. Но там так много всего понаписано.... что , как оказалось, я читал не в том месте. Хотя все делал в соответствии с прочитанным... и в целом объекты создавались и заливались.. И я подумал что я В ЦЕЛОМ... я на правильном пути.
Благодаря вам проблему решил.
Спасибо за помощь.
Главное что бы учили тому о чем спрашивает новичок. А то иногда, учат совсем не по теме вопроса.
Не зря говорят: "Чтобы правильно задать вопрос, надо знать 80% ответа".
С этим не поспоришь... Я еще мало знаю, поэтому и вопросы задаю , может быть, иногда, не очень корректные. Но для таких как я и существует этот форум.
Для начала нужно читать внимательно справку, а уже после этого делать выводы: "В МТ4 такого недоразумения нет"
Для начала нужно читать внимательно справку, а уже после этого делать выводы: "В МТ4 такого недоразумения нет"
В моем МТ4 по этому коду(внизу) все происходит в соответствии с этим кодом. Рисуется объект ПРЯМОУГОЛЬНИК и заливается желтым цветом. Ни каких недоразумений именно в моем случае с этим объектом у меня нет. И этих недоразумений в четверке нет не зависимо от того внимательно я прочитал справку по mql5 или нет. А в пятерке у меня недоразумение возникло из за того что я не совсем корректно составил код.
В моем МТ4 по этому коду(внизу) все происходит в соответствии с этим кодом. Рисуется объект ПРЯМОУГОЛЬНИК и заливается желтым цветом. Ни каких недоразумений именно в моем случае с этим объектом у меня нет. А в пятерке у меня недоразумение возникло из за того что я не совсем корректно составил код.
Сейчас вы показали совершенно другой код от предыдущего
Сейчас вы показали совершенно другой код от предыдущего