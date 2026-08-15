Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2705

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Vitaly Muzichenko #:

Запустил ваш код в мт4 и получил жёлтый прямоугольник?

Это жёлтый?



А у меня на четверке этот код заливает объект , как и положено по коду...желтым.
Если у Вас  некорректная заливка на четверке, а меня на пятерке.... наверное мой код далек от совершенства... наверное дело в нем...Хотя с виду он нормальный, я писал его в точном соответствии со Справкой
 
ANDREY #:


А у меня на четверке этот код заливает объект , как и положено по коду...желтым.
Если у Вас  некорректная заливка на четверке, а меня на пятерке.... наверное мой код далек от совершенства... наверное дело в нем...Хотя с виду он нормальный, я писал его в точном соответствии со Справкой

Справку читали точно по языку mql, или какую-то другую?

//--- установим цвет прямоугольника 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr); 
//--- установим стиль линий прямоугольника 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style); 
//--- установим толщину линий прямоугольника 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width); 
//--- включим (true) или отключим (false) режим заливки прямоугольника 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill); 
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back); 
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения прямоугольника для перемещений 
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект 
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection 
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection); 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection); 
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden); 
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
 
Aleksandr Slavskii #:


Постарайтесь избегать подобных выражений " В МТ4 такого недоразумения нет", а то народ здесь очень чувствительный и вместо того, чтоб помочь, начинает учить.

Спасибо. Но учеба - это тоже помощь.... и очень ценная для новичка. Главное что бы учили тому о чем спрашивает новичок. А то иногда, учат совсем не по теме вопроса. 

Вставил Ваши 2 строки кода и все объекты стали желтыми. 

 
Vitaly Muzichenko #:
Справку читали точно по языку mql, или какую-то другую?

Справку читал точно по языку mql5. Но там так много всего понаписано.... что , как оказалось, я читал не в том месте. Хотя все делал в соответствии с прочитанным... и в целом объекты создавались и заливались.. И я подумал что я В ЦЕЛОМ... я на правильном пути.
Благодаря вам проблему решил. 

Спасибо за помощь.

 
ANDREY #:

Главное что бы учили тому о чем спрашивает новичок. А то иногда, учат совсем не по теме вопроса. 

Не зря говорят: "Чтобы правильно задать вопрос, надо знать 80% ответа".
 
JRandomTrader #:
Не зря говорят: "Чтобы правильно задать вопрос, надо знать 80% ответа".
С этим не поспоришь... Я еще мало знаю, поэтому и вопросы задаю ,  может быть, иногда, не очень корректные. Но для таких как я и существует этот форум.
 
ANDREY #:
С этим не поспоришь... Я еще мало знаю, поэтому и вопросы задаю ,  может быть, иногда, не очень корректные. Но для таких как я и существует этот форум.

Для начала нужно читать внимательно справку, а уже после этого делать выводы: "В МТ4 такого недоразумения нет"

 
Vitaly Muzichenko #:

Для начала нужно читать внимательно справку, а уже после этого делать выводы: "В МТ4 такого недоразумения нет"

В моем МТ4 по этому коду(внизу) все происходит в соответствии с этим кодом. Рисуется объект ПРЯМОУГОЛЬНИК и заливается желтым цветом. Ни каких недоразумений именно в моем случае с этим объектом у меня нет. И этих недоразумений в четверке нет не зависимо от того внимательно я прочитал справку по mql5 или нет.  А в пятерке у меня недоразумение возникло из за того что я не совсем корректно составил код.

if(B2==1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       
{                                                                                                                                                                                                                                                                                               
string name4 = (string)Time[0];                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ObjectCreate(0,name4,OBJ_RECTANGLE,0,az,Hay2,Time[1],Hay2-0.002);                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ObjectSetInteger(0,name4,OBJPROP_COLOR,clrYellow);
Print("-----------------------ПРЯМОУГОЛЬНИК -------------------------- ВРЕМЯ 1 -----  ",TimeToString(az,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"   ЦЕНА  1    ",DoubleToString( Hay2,5),"   ВРЕМЯ 2    ",TimeToString(Time[1],TIME_DATE|TIME_SECONDS),"   ЦЕНА  2    ",DoubleToString( Hay2-0.002,5));
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
}                      
 
ANDREY #:

В моем МТ4 по этому коду(внизу) все происходит в соответствии с этим кодом. Рисуется объект ПРЯМОУГОЛЬНИК и заливается желтым цветом. Ни каких недоразумений именно в моем случае с этим объектом у меня нет. А в пятерке у меня недоразумение возникло из за того что я не совсем корректно составил код.

Сейчас вы показали совершенно другой код от предыдущего

if(B2==1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       
{                                                                                                                                                                                                                                                                                               
string name4 = (string)Time[0];                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ObjectCreate(0,name4,OBJ_RECTANGLE,0,az,Hay2,Time[1],Hay2-0.002);                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ObjectSetInteger(0,name4,OBJPROP_COLOR,clrYellow);
Print("-----------------------ПРЯМОУГОЛЬНИК -------------------------- ВРЕМЯ 1 -----  ",TimeToString(az,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"   ЦЕНА  1    ",DoubleToString( Hay2,5),"   ВРЕМЯ 2    ",TimeToString(Time[1],TIME_DATE|TIME_SECONDS),"   ЦЕНА  2    ",DoubleToString( Hay2-0.002,5));
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
}  
 
Vitaly Muzichenko #:

Сейчас вы показали совершенно другой код от предыдущего

Возможно я немного запутался в кодах . Но думаю , нам уже пора успокоится, и поставить точку на этой теме.
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