Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2701
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https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page272#comment_55231147
в этих страницах смотрите было обсуждение, там разные быстрые варианты вычисления времени и т.д. есть
Спасибо
Спасибо большое. А можете написать формулы Семко для вычисления текущего часа, минуты,секунды.
https://www.mql5.com/ru/users/amrali
Смотрите здесь. Этот прогер собрал/создал много быстрых функций.
Буду очень признателен, если подскажете, что означает в формуле Семко константа 4 ? И для чего она нужна. И еще буду Вам признателен если напишете формулы Семко для вычисления текущего часа, минуты, секунды.
Спасибо.
.
4(или 3) - это четверг. Как я понял это день недели в который программа вычислила формулу Семко. Но, как мне кажется, этот параметр в данной формуле не может быть константой, то есть не может задаваться явно. Этот параметр, как мне кажется, должен задаваться или переменной значение которой должно меняться вместе со днем недели, или значением возвращаемым функцией. Если функцией... то получается какой то замкнутый круг и бессмыслица.... формула для вычисления дня недели использует функцию для вычисления дня недели!!! Зачем же тогда нужна формула???
Как же должна выглядеть формула Семко с параметром в котором день недели будет обновляться программно?
Спасибо
Сложить во временный массив всё найденное по ключевым словам
Как мне кажется... кто то кого то недопонял.... У меня вопрос вот по этой части формулы (t/86400+4) Если я правильно понял, 4 - это четверг. А четверг - это день в который программа вычислила данную формулу. А следующий день - 5(пятница). Неужели в пятницу я должен буду в данной формуле вручную!!!!! менять значение 4 на значение 5? Очевидно же, что значение с 4 на 5 должна менять программа. Вот я и ломаю голову... каким образом программа поменяет это значение?
Как мне кажется... кто то кого то недопонял.... У меня вопрос вот по этой части формулы (t/86400+4) Если я правильно понял, 4 - это четверг. А четверг - это день в который программа вычислила данную формулу. А следующий день - 5(пятница). Неужели в пятницу я должен буду в данной формуле вручную!!!!! менять значение 4 на значение 5? Очевидно же, что значение с 4 на 5 должна менять программа. Вот я и ломаю голову... каким образом программа поменяет это значение?
я же дал вам готовый скрипт для проверки!!!!! этой цифрой он тупо добил до понедельника и начал на стандартные 7 дней делить, Вам думать или работать тут?
если так много времени, вот думайте
Спасибо. Все понял кроме одного момента....
4(или 3) - это четверг. Как я понял это день недели в который программа вычислила формулу Семко. Но, как мне кажется, этот параметр в данной формуле не может быть константой, то есть не может задаваться явно. Этот параметр, как мне кажется, должен задаваться или переменной значение которой должно меняться вместе со днем недели, или значением возвращаемым функцией. Если функцией... то получается какой то замкнутый круг и бессмыслица.... формула для вычисления дня недели использует функцию для вычисления дня недели!!! Зачем же тогда нужна формула???
Как же должна выглядеть формула Семко с параметром в котором день недели будет обновляться программно?
Спасибо
В неделе СЕМЬ дней.
Если t/86400 равно 0, то остаток от деления будет 0, а это не четверг. А нам нужен четверг…
Если t/86400 равно 1 и +4 то остаток от деления 5 на 7 получим 5. То-есть пятница.